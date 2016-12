Μετά το Gymkhana η Ford παρουσιάζει το Snowkhana

Φόρος τιμής στη σειρά Gymkhana του Ken Block. Η τεχνική Stop motion δημιουργεί βίντεο μοντάροντας διεξοδικά χιλιάδες φωτογραφίες. Το νέο βίντεο ακολουθεί την πορεία του μίνι ήρωα των drift μέσα από αγαπημένα Χριστουγεννιάτικα blockbusters και τηλεοπτικές διαφημίσειςΤο Snowkhana Επιστρέφει! Χρόνια Πολλά με Συναρπαστικά Ντριφταρίσματα σε τεχνική Stop Motion. To Stop motion βίντεο Snowkhana επιστρέφει με μεγαλύτερα σκηνικά, τρελά stunt και άφθονο βαμβάκι.Πόσα μπορείτε να εντοπίσετε; Το τελευταίο stop motion Snowkhana βίντεο δοκιμάζει τις γνώσεις των σινεφίλ καθώς ο λιλιπούτειος superstar Mental Block ντριφτάρει σε αγαπημένα Χριστουγεννιάτικα blockbusters.Έχοντας δημιουργηθεί σαν φόρος τιμής στα βίντεο Gymkhana με πρωταγωνιστή το θρύλο του YouTube Ken Block, η σειρά Snowkhana έχει αποκτήσει τους δικούς της πιστούς οπαδούς για κλιπ που φτιάχτηκαν με αγάπη και βασίζονται σε μικροσκοπικά παιχνίδια, άπειρα τουβλάκια LEGO και απίστευτη υπομονή για τη φωτογράφηση του κάθε καρέ – ενώ περιλαμβάνεται μία αναφορά στη Χριστουγεννιάτικη διαφήμιση του John Lewis.Σε περίπτωση που χρειάζεστε λίγη βοήθεια για να εντοπίσετε όλες τις αναφορές των βίντεο, ψάξτε τα παρακάτω:•Anchorman•Back to the Future•Bullitt (Mustang)•Diamonds are Forever (Mustang)•Elf•Frozen•Forrest Gump•Ghostbusters•Harry Potter and the Chamber of Secrets•Ice Age•Santa Claus the Movie•Scooby-Doo•The Cannonball Run•The Empire Strikes Back•The Fast and the Furious•The LEGO movie•The Lion, The Witch and The Wardrobe•Toy StoryΤο κάστ περιλάμβανε επίσης ήρωες όπως οι Batman, Ben 10, The Lone Ranger, Raphael the Teenage Mutant Ninja Turtle, και ένα μινιόν από το Despicable Me. Το όλο σκηνικό στήθηκε σε ένα μήνα περίπου με υλικά όπως 17 δεντράκια LEGO, 11 κουτάκια σπρέι χιονιού, επτά κτίρια από χαρτόνι, ένα μεγάλο κουτί με αφρό διόγκωσης – και ένα γυναικείο καλσόν, που χρησιμοποιείται για το δίχτυ του τραμπολίνο στη σκηνή με τη διαφήμιση του John Lewis.Δείτε το τελευταίο βίντεο «Snowkhana 5: Ultimate Festive Blockbuster» εδώ: