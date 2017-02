Η SEAT χορηγός του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Superbike

Η SEAT και η Dorna υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike. Το Leon CUPRA, το πιο ισχυρό μοντέλο στην ιστορία της SEAT με τους 300 ίππους, θα είναι το επίσημο αυτοκίνητο ασφαλείας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Superbike που ξεκινά στις 24 Φεβρουαρίου στην πίστα του Phillip Island στην Αυστραλία.



Εκτός από την δυνατότητα διεξαγωγής προωθητικών ενεργειών από τη SEAT στον χώρο διεξαγωγής των αγώνων, η εν λόγω χορηγική συμφωνία δίνει τη δυνατότητα στο Leon CUPRA να εμφανίζεται για πρώτη φορά ως το αυτοκίνητο ασφαλείας σε έναν παγκόσμιο θεσμό. Το αυτοκίνητο επιπλέον θα βρίσκεται στη πίστα κατά τη διάρκεια του γύρου σχηματισμού του κάθε αγώνα και σε κάθε κατηγορία. Η συνεργασία αυτή θα επιτρέψει στην ισπανική μάρκα να πλησιάσει ακόμα περισσότερο τους λάτρεις του δίτροχου μηχανοκίνητου αθλητισμού, ανθρώπους που ταιριάζουν απόλυτα με το δυναμισμό που χαρακτηρίζει το Leon CUPRA.



Αυτού του είδους τα projects, ενισχύουν τις βασικές αξίες της SEAT όπως «δυναμισμός και τεχνολογία», υποστηρίζει ο Director of Strategy, Business Development and Operations της SEAT Sport, Αντονίνο Λαμπάτε. "Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από τη συνεργασία μας με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike, καθώς μας παρέχεται η ιδανική πλατφόρμα ανάδειξης των χαρακτηριστικών και των επιδόσεων του κορυφαίου μοντέλου μας. Ελπίζουμε οι οπαδοί του θεσμού να το απολαύσουν τόσο εντός όσο και εκτός της πίστας κατά τη διάρκεια των αγωνιστικών εκδηλώσεων", δήλωσε.



"Χαιρετίζουμε την άφιξη του SEAT Leon CUPRA στο Superbike World Championship", δήλωσε ο Μαρκ Σουρίνα, Sales and Marketing Director WorldSBK. "Το προφίλ του SEAT Leon CUPRA ταιριάζει απόλυτα στο πρωτάθλημα μας μιας και η χαρά της οδήγησης είναι σημαντικό μέρος της ταυτότητάς μας".



Με απόδοση 300 ίππων, το SEAT Leon CUPRA είναι το ισχυρότερο αυτοκίνητο στην ιστορία της μάρκας. Είναι επίσης το ταχύτερο, καθώς επιταχύνει από 0 στα 100 χλμ/ώρα σε μόλις 4,9 δευτερόλεπτα. Το νέο μοντέλο αντιπροσωπεύει βασικές αξίες της μάρκας, συνδυάζοντας κορυφαίες επιδόσεις, με ελκυστική σχεδίαση και τεχνολογία αιχμής.



Το νέο ισχυρό μοντέλο της SEAT θα κάνει το ντεμπούτο του στις 24 Φεβρουαρίου στη πίστα του Phillip Island στην Αυστραλία, μία από τις πιο εντυπωσιακές πίστες στον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Το πρωτάθλημα περιλαμβάνει 13 αγώνες, σε 11 διαφορετικές χώρες και σε 3 ηπείρους.