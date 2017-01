Διπλή διάκριση για την Fiat Chrysler Automobiles στο “Best Car 2017”

Δύο ιταλικά σπορ αυτοκίνητα, Alfa Romeo Giulia και Abarth 595, ψηφίστηκαν “Best Car 2017”, ανάμεσα στα εισαγόμενα αυτοκίνητα στην κατηγορία τους, από τους αναγνώστες του περιοδικού “auto motor und sport”.



Οι αναγνώστες του ειδικού γνωστού περιοδικού "auto, motor und sport" αποφάσισαν κατά πλειοψηφία ότι η νέα Alfa Romeo Giulia αποτελεί το καλύτερο εισαγόμενο αυτοκίνητο στη μεσαία κατηγορία. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για το "Best Car 2017". Στον 41ο διαγωνισμό του περιοδικού, η Alfa Romeo Giulia έλαβε το 25,4% των ψήφων. Οι Alfa Romeo Giulietta (δεύτερη θέση στην κατηγορία των compact εισαγόμενων αυτοκινήτων) και Alfa Romeo Mito (τρίτο σημαντικότερο εισαγόμενο μικρό αυτοκίνητο) συμπληρώνουν την επιτυχία της Ιταλικής μάρκας που απέσπασε κορυφαίες διακρίσεις στις αντίστοιχες κατηγορίες.



Παράλληλα, οι αναγνώστες του “auto motor und sport” ψήφισαν και το Abarth 595 ως το καλύτερο αυτοκίνητο στην κατηγορία. Το Ιταλικό σπορ compact αυτοκίνητο κέρδισε το βραβείο "Best Car 2017" ανάμεσα στα εισαγόμενα αυτοκίνητα της κατηγορίας Α. Το Abarth 595 έλαβε το 34% των ψήφων. Για τη δεύτερη θέση οι αναγνώστες επέλεξαν το Fiat 500.



Ο διαγωνισμός "Best Cars 2017" υλοποιήθηκε παράλληλα από 21 περιοδικά σε 17 χώρες. Συνολικά παρουσιάστηκαν στους αναγνώστες 378 νέα αυτοκίνητα σε έντεκα κατηγορίες.



Τα δυο βραβεία παρέλαβε ο κ. Αλφρέντο Αλταβίλα, CEO της περιοχής ΕMEA (Ευρώπη Μέση Ανατολή και Αφρική) της Fiat Chrysler Automobiles, κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής στη Στουτγάρδη.