To 2016 αποδείχθηκε μία καλή χρονιά για τη Ford στην Ελλάδα

Η Ford κατάφερε να πετύχει την πρώτη θέση στην κατηγορία Ελαφρών Επαγγελματικών Αυτοκινήτων για το 2016 με μερίδιο αγοράς 20,4% (Άνοδος 30%). Επίσης πέτυχε αύξηση του μεριδίου Λιανικών Πωλήσεων Επιβατικών στο 6,6%, αύξηση των Εταιρικών Πωλήσεων Επιβατικών κατά 30%.Με το δυναμικό σλόγκαν "Love The Road Again", η Ford υποσχέθηκε να κάνει τους πελάτες της να αγαπήσουν ξανά τους δρόμους. Το 2016, ακόμα μεγαλύτερο μερίδιο πελατών έδειξε την εμπιστοσύνη του στα αυτοκίνητα Ford επιβραβεύοντας την επιλογή της Αμερικανικής μάρκας να προσφέρει οδηγοκεντρικά, αξιόπιστα και πλούσια εξοπλισμένα αυτοκίνητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Στο θετικό αυτό αποτέλεσμα συνέβαλαν σε μεγάλο ποσοστό τα Επαγγελματικά Οχήματα Ford που κατέκτησαν την 1η θέση της αγοράς με τους Έλληνες Επαγγελματίες να δείχνουν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά εμπιστοσύνη στην ολοκληρωμένη γκάμα.Πιο συγκεκριμένα:Στα Επαγγελματικά Οχήματα, η Ford απέσπασε μερίδιο 20,4%. Το αποτέλεσμα αυτό επιτεύχθηκε σε μία πτωτική αγορά (-0,5%) με τη Ford να σημειώνει άνοδο μεριδίου 30% σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του 2015. Παράλληλα, η μάρκα ισχυροποίησε την παρουσία της σε όλες τις κατηγορίες των Ελαφρών Επαγγελματικών αυτοκινήτων και Λεωφορείων μέχρι 18 θέσεις.Ειδικότερα, στην κατηγορία των Van ενός και δύο τόνων που απευθύνεται στους απαιτητικούς επαγγελματίες της Ελληνικής Αγοράς, τα Ford Transit Custom & Transit Van παρέμειναν για 2η συνεχόμενη χρονιά στην κορυφή των πωλήσεων.Είναι χαρακτηριστικό πώς 1 στα 3 Van που πουλήθηκαν το 2016 ήταν Ford, γεγονός που αποδεικνύει την εμπιστοσύνη των πελατών στην αξιοπιστία, οικονομία, αλλά και οδηγική αίσθηση επιβατικού αυτοκινήτου, που προσφέρουν τα Επαγγελματικά Οχήματα Ford. Αντίστοιχα καλή ήταν η εικόνα και στην κατηγορία των Pick Up, όπου το νέο Ford Ranger αύξησε τις πωλήσεις του κατά 45%.Στα Επιβατικά Οχήματα, στο σύνολο των Λιανικών Πωλήσεων Επιβατικών Αυτοκινήτων, παρά τη γενικότερη πτώση της αγορά κατά 12%, η Ford βελτίωσε το μερίδιό της από 6,2% το 2015, σε 6,6% το 2016. Αντίστοιχη βελτίωση υπήρξε και στις Εταιρικές Πωλήσεις Επιβατικών όπου η αγορά παρουσίασε άνοδο κατά 22% με το μερίδιο της Ford να βελτιώνεται κατά 30%, φτάνοντας συνολικά στο 3,4%.Η πρόβλεψη για τις πωλήσεις στο 2017 είναι ακόμα πιο ενθαρρυντικές, με την πλούσια γκάμα Επιβατικών αυτοκινήτων να ενισχύεται ακόμα παραπάνω χάρη στα νέα Ford Ka+ και Ford Kuga που παρουσιάστηκαν πρόσφατα και προσδίδουν στη μάρκα ισχυρή παρουσία σε δημοφιλείς κατηγορίες της Ελληνικής αγοράς.