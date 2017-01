2007 – 2017 : H δεκαετία των χρυσών επιτυχιών για το Nissan QASHQAI (video)

Πριν από μια δεκαετία, δεν υπήρχε κανένα όχημα το οποίο να συνδυάζει με επιτυχία την πρακτικότητα και την σχεδίαση ενός SUV, με το μέγεθος, την απόδοση και τις δυναμικές επιδόσεις ενός hatchback.



Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός του QASHQAI θεμελιώθηκε το 2002, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάπτυξης για ό, τι αρχικά προοριζόταν να είναι το νέο Nissan Almera. Όμως, η δημιουργική ομάδα αποφάσισε να επιστρέψει πίσω στο σχεδιαστήριο και να δημιουργήσει ένα αυτοκίνητο που πραγματικά αντανακλούσε αυτό που έψαχναν οι αγοραστές τότε, και που “διατύπωνε” την υπόσχεση της μάρκας της Nissan : Καινοτομία & Ενθουσιασμός για όλους.



Η πρώτη γενιά του Nissan QASHQAI έγινε εμπορικά διαθέσιμη τον Φεβρουάριο του 2007, σφραγίζοντας από την αρχή την επιτυχία του μοντέλου. Σχεδόν 100.000 αυτοκίνητα πωλήθηκαν σε όλη την Ευρώπη πριν από το τέλος του συγκεκριμένου έτους, με τη Nissan να έχει απόλυτα δικαιωθεί για την τόλμη και την καινοτομία της.



Στα 10 χρόνια του QASHQAI, περισσότερα από 2,3 εκατομμύρια αυτοκίνητα έχουν πωληθεί στην Ευρώπη, κατατάσσοντας το μοντέλο ως το best seller crossover της Γηραιάς Ηπείρου. Το QASHQAI έχει κερδίσει περισσότερα από 80 βραβεία, μεταξύ των οποίων 19 ως το “Αυτοκίνητο της Χρονιάς”.



Ο Paul Willcox, Πρόεδρος της Nissan Europe, δήλωσε σχετικά : "Όταν το QASHQAI ξεκίνησε την εμπορική του πορεία το 2007, ήταν το μοναδικό στην αγορά. Ο λόγος που έχει παραμείνει το νούμερο ένα crossover είναι επειδή έχει μείνει πιστό στα αρχικά ιδανικά του, και επειδή έχουμε καινοτομήσει, προσθέτοντας συνεχώς τεχνολογία στο αυτοκίνητο."



Αυτή η διαδικασία της συνεχούς βελτίωσης του QASHQAI, απεικονίζεται απόλυτα με την προσθήκη του Around View Monitor, του καταξιωμένου συστήματος στάθμευσης της Nissan με πανοραμική απεικόνιση 360 ° μέσω καμερών. Το πρωτοποριακό αυτό σύστημα, προστέθηκε στο QASHQAI το 2010, όταν το αυτοκίνητο δέχθηκε πολλές βελτιώσεις στα μέσα του κύκλου ζωής του. Ομοίως, το 2014 με το λανσάρισμα της δεύτερης γενιάς QASHQAI, ενσωματώθηκε το Intelligent Park Assist.



Το πρωτοποριακό πνεύμα της Nissan έχει αναμφισβήτητα αλλάξει την ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου. Στη δεκαετία που μεσολάβησε από τότε που το QASHQAI ξεκίνησε την επιτυχημένη πορεία του, η κατηγορία των C- crossovers κερδίζει συνεχώς έδαφος στις πωλήσεις της Ευρώπης. Σχεδόν όλα τα κύρια εμπορικά σήματα αυτοκινήτων έχουν τώρα δημιουργήσει έναν αντίπαλό για το QASHQAI, με τα άμεσα ανταγωνιστικά μοντέλα να προσεγγίζουν τα 21. Ωστόσο, ο “εφευρέτης” της κατηγορίας, το Nissan QASHQAI, εξακολουθεί να παραμένει το νούμερο ένα μοντέλο σε αυτή.



Το 2016 η Nissan πούλησε 261.429 QASHQAI στην Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, της Ουκρανίας και του Καζακστάν). Αυτό είναι ένα μερίδιο αγοράς 10%, και αντιπροσωπεύει μια αύξηση 5,2%, σε σχέση με τους προηγούμενους 12 μήνες.



Η επιτυχία έχει εξαπλωθεί πέρα από την Ευρώπη, με τις παγκόσμιες πωλήσεις του Nissan QASHQAI να φτάνουν τα 3,3 εκατομμύρια αυτοκίνητα σε 137 χώρες ανά την Υφήλιο.



Στην Ελλάδα, το Nissan QASHQAI καταρρίπτει το ένα ρεκόρ πωλήσεων μετά το άλλο, κατακτώντας και το 2016 την πρώτη θέση στις πωλήσεις της κατηγορίας C.