ΦΙΛ.Π.Α 20η Συνάντηση Αθηνών
Γιώργος Σκευοφύλαξ
22/01/2017 • 08:33
Η εκδήλωση της Λέσχης Φίλων Παλαιού Αυτοκινήτου
Η Συνάντηση Αθηνών είναι μια καθιερωμένη εκδήλωση της Λέσχης Φίλων Παλαιού Αυτοκινήτου. Είναι η πρώτη εκδήλωση της χρονιάς, και σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας σαιζόν.
Είναι μια δημοφιλής στατική εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί για 20η συνεχόμενη φορά, την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017 στο Παναθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρμαρο).
Όπως πάντα, τα αυτοκίνητα θα συγκεντρωθούν στις 10:00 το πρωί στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα παραμείνουν στο χώρο για τέσσερις περίπου ώρες, δίνοντας την δυνατότητα στο κοινό να θαυμάσει τα πανέμορφα ιστορικά αυτοκίνητα, στρατιωτικά οχήματα και μοτοσικλέτες, ηλικίας από 35 έως 90 ετών, με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους και την γοητευτική παλαιά τεχνολογία που τα καθιστά μοναδικά αντικείμενα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Το κόστος συμμετοχής είναι 20€ για τα αυτοκίνητα και 10€ για τις μοτοσικλέτες. Όπως πάντα, μέρος των εισπράξεων θα διατεθεί σε φιλανθρωπικό ίδρυμα.
Αυτοί που συμμετέχουν
1. ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΙΚΟΣ (STUDEBAKER 23,2 1923)
2. ΞΕΣΤΕΡΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (CHEVROLET SUPERIOR TOURER 1926)
4. ΛΕΦΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (WILLYS KNIGHT 1930)
5. SMITH ROBERT (ROLLS ROYCE 20/25 1930)
6. ΚΑΛΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (BUICK 8-56-C 1931)
7. ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ROLLS ROYCE 20/25 1934)
8. ΧΑΡΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (FORD MODEL Y 1936)
11. ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (PLYMOUTH V8 DE LUXE 1939)
12. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (WILLYS JEEP MB 1946)
14. ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (OPEL OLYMPIA 1953)
15. ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (MERCEDES BENZ 180 /W 120 1955)
16. ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ (BENTLEY S1 1956)
17. ΒΑΖΑΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (LANCIA AURELIA B20 GT 1957)
18. ΚΙΚΙΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (OPEL RECORD P1/LZ 1957)
19. ΖΟΝΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (BMW 503 COUPE 1957)
20. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (OLDSMOBILE HOLIDAY SEDAN 1959)
21. ΠΤΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ (MORRIS MINOR 1/4 TON VAN 1960)
22. ΧΑΤΖΗΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (BMW ISETTA 300 1960)
23. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ (MORRIS MINOR 1960)
24. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (PEUGEOT 403 1961)
25. ΤΡΑΚΑΔΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (MORRIS MINOR PICK UP 1961)
27. ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ALFA ROMEO SPRINT VELOCE 1961)
29. ΜΑΓΚΛΙΒΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (STUDEBAKER AVANTI 1962)
32. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (TRIUMPH TR3B 1962)
34. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ (FIAT 500 1962)
35. ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (FIAT 1100 SPECIAL1962)
36. ΠΑΛΑΒΙΔΗΣ ΜΑΝΟΣ (MG MGA MKII 1962)
37. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (FIAT MULTIPLA 1962)
41. ΒΑΛΒΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (SKODA OCTAVIA SUPER1963)
42. ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (VOLVO 122S 1963)
43. ΚΕΦΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (VOLKSWAGEN 1200 1964)
44. ΜΟΥΣΑΙΟΣ ΠΛΑΤΩΝΑΣ (VOLKSWAGEN 1200 1964)
45. ΦΙΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (JAGUAR E TYPE 1964)
46. ΣΑΛΩΝΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (AUSTIN CAMBRIDGE 1964)
47. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (FIAT 500F 1965)
48. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (FORD TAUNUS 20M-P5 1965)
49. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (RENAULT AIR 8 1965)
50. ΣΑΡΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (TRIUMPH 2000 MK1 1965)
51. FIAT 500 -ΚΥΡΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (RENAULT R 1190 1965)
52. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (MERCEDES BENZ 200/ W 110 1965)
53. ΡΟΖΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (FORD MUSTANG 1965)
54. ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (MG MIDGET MKII 1966)
55. ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ (MERCEDES BENZ 230 SL 1966)
56. ΗΛΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (FORD ANGLIA 105 E 1966)
57. ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ (MERCEDES BENZ 200 1966)
58. ΤΣΑΠΕΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (PORSCHE 912 1966)
59. WILHELMSEN JAKOB (CHEVROLET CORVETTE C2 1966)
60. ΑΣΜΑΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (JAGUAR 3,8 1966)
61. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ (MERCEDES BENZ 250 S 1966)
62. ΛΑΡΟΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (RENAULT CARAVELLE 1967)
63. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (VOLKSWAGEN 1200 1968)
64. ΤΣΕΛΕΓΚΕΡ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (VOLKSWAGEN 1200 1968)
65. ΧΟΥΡΣΟΓΛΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (FIAT 500 1968)
66. ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (MERCEDES BENZ 280SE 3,5 1969)
67. RICHARD FURNESS (JAGUAR E TYPE 1969)
68. ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (FIAT 500 1969)
69. ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ (LEYLAND MOTORS MINI MK III 1970)
70. ΤΣΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (VOLKSWAGEN 1600 TL 1971)
71. ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ (MERCEDES BENZ 280 SE 1971)
72. ΧΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (VOLKSWAGEN 1302 1971)
73. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (MERCEDES BENZ 250CE 1971)
74. ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (VOLKSWAGEN 1302 1971)
76. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ (FIAT 500 L 1972)
77. ΔΟΓΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ (FIAT 124 1972)
78. ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (LANCIA FULVIA COUPE 1972)
79. ΒΟΥΡΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (MERCEDES BENZ 280 SC 1972)
80. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (TRIUMPH TR6 PI 1973)
82. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (FORD CAPRI 1973)
83. ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ (INNOCENTI MINI 1973)
85. ΤΣΙΚΟΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (BMW 2002 1974)
86. ΨΥΛΛΑ ΜΑΡΙΑ (VOLKSWAGEN 1303 1974)
87. ΚΑΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (BMW 2002 1974)
88. ΣΠΕΝΤΖΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ (JAGUAR XJ 6L SERIES II 1975)
89. ΡΕΝΤΟΥΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (MORGAN 4/4 1600 1975)
90. ΦΛΟΓΑ-ΒΕΡΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ (TOYOTA CELICA 1976)
91. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (FIAT 128 FAMILIARE 1976)
92. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (BMW 520i E12 1976)
93. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ (JAGUAR XJ12 1976)
94. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ALFA ROMEO GTV 1976)
95. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ALFA ROMEO ALFETTA 1,6 1976)
96. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (TOYOTA CROWN 1977)
97. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (DATSUN NISSAN 180B 1977)
98. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (CHEVROLET CORVETTE 1977)
99. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΡΗΣ (FORD ESCORT 1977)
100. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (CITROEN GS 1978)
101 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ( ALFA ROMEO ALFA SUD 1978)
102. ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ (MINI COOPER 1979)
103. ΚΑΛΙΟΝΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (CITROEN PONY 1979)
105. ΣΙΒΟΛΑΠΕΝΚΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ (PORSCHE 911 TURBO 1979)
106. ΛΟΥΒΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (PEUGEOT 305 1979)
107. ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ( AUDI QUATTRO 1980)
113. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΛΥΜΠΕΡΗΣ (ALFA ROMEO ALFA SUD TI 1980)
114. ΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (MERCEDES BENZ 380 SEC W123 1981)
115. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ (LANCIA BETA COUPE 1982)
116. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (LANCIA TREVI 1982)
117. ΣΟΥΣΗΣ ΙΣΑΑΚ (MERCEDES BENZ 380SL 1982)
118. ΜΑΡΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ALFA ROMEO GTV 2.0 1982)
119. ΚΑΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (AUTOBIANCHI A112 ABARTH 1983)
120. ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (BMW 518i 1984)
121. ΚΕΦΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (BMW 728i / E23 1984)
122. ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΝΙΚΟΣ (CITROEN CX 20 TRE 1986)
123. ΒΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ALFA ROMEO 75 1986)
124. ΤΣΙΡΔΗΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ALFA ROMEO 75 1986)
125. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (MERCEDES BENZ 560SE 1989)
126. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΗΛΙΑΣ (VOLVO 122S 1961)
Είναι μια δημοφιλής στατική εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί για 20η συνεχόμενη φορά, την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017 στο Παναθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρμαρο).
Όπως πάντα, τα αυτοκίνητα θα συγκεντρωθούν στις 10:00 το πρωί στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα παραμείνουν στο χώρο για τέσσερις περίπου ώρες, δίνοντας την δυνατότητα στο κοινό να θαυμάσει τα πανέμορφα ιστορικά αυτοκίνητα, στρατιωτικά οχήματα και μοτοσικλέτες, ηλικίας από 35 έως 90 ετών, με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους και την γοητευτική παλαιά τεχνολογία που τα καθιστά μοναδικά αντικείμενα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Το κόστος συμμετοχής είναι 20€ για τα αυτοκίνητα και 10€ για τις μοτοσικλέτες. Όπως πάντα, μέρος των εισπράξεων θα διατεθεί σε φιλανθρωπικό ίδρυμα.
Αυτοί που συμμετέχουν
1. ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΙΚΟΣ (STUDEBAKER 23,2 1923)
2. ΞΕΣΤΕΡΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (CHEVROLET SUPERIOR TOURER 1926)
4. ΛΕΦΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (WILLYS KNIGHT 1930)
5. SMITH ROBERT (ROLLS ROYCE 20/25 1930)
6. ΚΑΛΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (BUICK 8-56-C 1931)
7. ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ROLLS ROYCE 20/25 1934)
8. ΧΑΡΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (FORD MODEL Y 1936)
11. ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (PLYMOUTH V8 DE LUXE 1939)
12. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (WILLYS JEEP MB 1946)
14. ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (OPEL OLYMPIA 1953)
15. ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (MERCEDES BENZ 180 /W 120 1955)
16. ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ (BENTLEY S1 1956)
17. ΒΑΖΑΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (LANCIA AURELIA B20 GT 1957)
18. ΚΙΚΙΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (OPEL RECORD P1/LZ 1957)
19. ΖΟΝΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (BMW 503 COUPE 1957)
20. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (OLDSMOBILE HOLIDAY SEDAN 1959)
21. ΠΤΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ (MORRIS MINOR 1/4 TON VAN 1960)
22. ΧΑΤΖΗΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (BMW ISETTA 300 1960)
23. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ (MORRIS MINOR 1960)
24. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (PEUGEOT 403 1961)
25. ΤΡΑΚΑΔΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (MORRIS MINOR PICK UP 1961)
27. ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ALFA ROMEO SPRINT VELOCE 1961)
29. ΜΑΓΚΛΙΒΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (STUDEBAKER AVANTI 1962)
32. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (TRIUMPH TR3B 1962)
34. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ (FIAT 500 1962)
35. ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (FIAT 1100 SPECIAL1962)
36. ΠΑΛΑΒΙΔΗΣ ΜΑΝΟΣ (MG MGA MKII 1962)
37. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (FIAT MULTIPLA 1962)
41. ΒΑΛΒΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (SKODA OCTAVIA SUPER1963)
42. ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (VOLVO 122S 1963)
43. ΚΕΦΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (VOLKSWAGEN 1200 1964)
44. ΜΟΥΣΑΙΟΣ ΠΛΑΤΩΝΑΣ (VOLKSWAGEN 1200 1964)
45. ΦΙΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (JAGUAR E TYPE 1964)
46. ΣΑΛΩΝΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (AUSTIN CAMBRIDGE 1964)
47. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (FIAT 500F 1965)
48. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (FORD TAUNUS 20M-P5 1965)
49. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (RENAULT AIR 8 1965)
50. ΣΑΡΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (TRIUMPH 2000 MK1 1965)
51. FIAT 500 -ΚΥΡΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (RENAULT R 1190 1965)
52. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (MERCEDES BENZ 200/ W 110 1965)
53. ΡΟΖΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (FORD MUSTANG 1965)
54. ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (MG MIDGET MKII 1966)
55. ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ (MERCEDES BENZ 230 SL 1966)
56. ΗΛΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (FORD ANGLIA 105 E 1966)
57. ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ (MERCEDES BENZ 200 1966)
58. ΤΣΑΠΕΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (PORSCHE 912 1966)
59. WILHELMSEN JAKOB (CHEVROLET CORVETTE C2 1966)
60. ΑΣΜΑΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (JAGUAR 3,8 1966)
61. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ (MERCEDES BENZ 250 S 1966)
62. ΛΑΡΟΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (RENAULT CARAVELLE 1967)
63. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (VOLKSWAGEN 1200 1968)
64. ΤΣΕΛΕΓΚΕΡ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (VOLKSWAGEN 1200 1968)
65. ΧΟΥΡΣΟΓΛΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (FIAT 500 1968)
66. ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (MERCEDES BENZ 280SE 3,5 1969)
67. RICHARD FURNESS (JAGUAR E TYPE 1969)
68. ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (FIAT 500 1969)
69. ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ (LEYLAND MOTORS MINI MK III 1970)
70. ΤΣΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (VOLKSWAGEN 1600 TL 1971)
71. ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ (MERCEDES BENZ 280 SE 1971)
72. ΧΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (VOLKSWAGEN 1302 1971)
73. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (MERCEDES BENZ 250CE 1971)
74. ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (VOLKSWAGEN 1302 1971)
76. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ (FIAT 500 L 1972)
77. ΔΟΓΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ (FIAT 124 1972)
78. ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (LANCIA FULVIA COUPE 1972)
79. ΒΟΥΡΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (MERCEDES BENZ 280 SC 1972)
80. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (TRIUMPH TR6 PI 1973)
82. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (FORD CAPRI 1973)
83. ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ (INNOCENTI MINI 1973)
85. ΤΣΙΚΟΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (BMW 2002 1974)
86. ΨΥΛΛΑ ΜΑΡΙΑ (VOLKSWAGEN 1303 1974)
87. ΚΑΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (BMW 2002 1974)
88. ΣΠΕΝΤΖΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ (JAGUAR XJ 6L SERIES II 1975)
89. ΡΕΝΤΟΥΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (MORGAN 4/4 1600 1975)
90. ΦΛΟΓΑ-ΒΕΡΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ (TOYOTA CELICA 1976)
91. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (FIAT 128 FAMILIARE 1976)
92. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (BMW 520i E12 1976)
93. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ (JAGUAR XJ12 1976)
94. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ALFA ROMEO GTV 1976)
95. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ALFA ROMEO ALFETTA 1,6 1976)
96. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (TOYOTA CROWN 1977)
97. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (DATSUN NISSAN 180B 1977)
98. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (CHEVROLET CORVETTE 1977)
99. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΡΗΣ (FORD ESCORT 1977)
100. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (CITROEN GS 1978)
101 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ( ALFA ROMEO ALFA SUD 1978)
102. ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ (MINI COOPER 1979)
103. ΚΑΛΙΟΝΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (CITROEN PONY 1979)
105. ΣΙΒΟΛΑΠΕΝΚΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ (PORSCHE 911 TURBO 1979)
106. ΛΟΥΒΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (PEUGEOT 305 1979)
107. ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ( AUDI QUATTRO 1980)
113. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΛΥΜΠΕΡΗΣ (ALFA ROMEO ALFA SUD TI 1980)
114. ΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (MERCEDES BENZ 380 SEC W123 1981)
115. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ (LANCIA BETA COUPE 1982)
116. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (LANCIA TREVI 1982)
117. ΣΟΥΣΗΣ ΙΣΑΑΚ (MERCEDES BENZ 380SL 1982)
118. ΜΑΡΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ALFA ROMEO GTV 2.0 1982)
119. ΚΑΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (AUTOBIANCHI A112 ABARTH 1983)
120. ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (BMW 518i 1984)
121. ΚΕΦΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (BMW 728i / E23 1984)
122. ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΝΙΚΟΣ (CITROEN CX 20 TRE 1986)
123. ΒΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ALFA ROMEO 75 1986)
124. ΤΣΙΡΔΗΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ALFA ROMEO 75 1986)
125. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (MERCEDES BENZ 560SE 1989)
126. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΗΛΙΑΣ (VOLVO 122S 1961)
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