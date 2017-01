Fiat Ducato «Καλύτερο Αυτοκινούμενο Τροχόσπιτο 2017» (video)

Οι αναγνώστες του ειδικού γερμανικού περιοδικού Promobil ψήφισαν το Ducato ως το «Καλύτερο Αυτοκινούμενο Τροχόσπιτο 2017». Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο τελευταία χρόνια το μοντέλο κυριαρχεί στην Ευρωπαϊκή αγορά, ενώ 3 στους 4 αγοραστές προτιμούν το Ducato της Fiat Professional ως βάση για αυτοκινούμενα.Για δέκατη συνεχή χρονιά ανακηρύσσεται το «Καλύτερο Αυτοκινούμενο Τροχόσπιτο 2017» από τους αναγνώστες του Promobil, του ειδικού γερμανικού περιοδικού, το οποίο επί 25 χρόνια αποτελεί βαρόμετρο για τις τάσεις που επικρατούν στην κατηγορία των αυτοκινούμενων. Η κατάκτηση αυτού του βραβείου επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι καταναλωτές στο Ducato.Για άλλη μια φορά το Ducato, όχημα που αποτελεί βάση για πληθώρα αυτοκινούμενων παραλλαγών από διάφορους κατασκευαστές, επικράτησε έναντι των ανταγωνιστικών αντίστοιχων προτάσεων. Ο κ. Ρομπέρτο Φουμαρόλα, head of bodywork της FCA EMEA και ο κ. Μπερντ Βότσελ, head of bodywork της FCA Germany AG, θα παραλάβουν το βραβείο σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί στην έκθεση CMT της Στουτγάρδης, της σημαντικότερης έκθεσης στην Ευρώπη που είναι αφιερωμένη στα τροχόσπιτα, στην αυτοκίνηση και στον τουρισμό.Το Ducato, η ναυαρχίδα της Fiat Professional, επιβεβαιώνει ότι παραμένει ηγέτης στην κατηγορία των μεγάλων βαν «2,8-4,4 τόνων». Επιπλέον, ήταν το best seller του 2016 σε 13 χώρες στην κατηγορία camper van. Σήμερα, τρεις στους τέσσερις ιδιοκτήτες τροχόσπιτων ταξιδεύουν με οχήματα που έχουν ως βάση το Ducato, το οποίο αποτελεί την επιλογή 500.000 και πλέον οικογενειών συνολικά για πάνω από 10 χρόνια. Από το 1981, τα κορυφαία χαρακτηριστικά του έχουν τελειοποιηθεί σταδιακά, μετατρέποντας το Ducato σε έναν ισχυρό διαμορφωτή τάσεων, έχοντας παραχθεί πάνω από 10.000 παραλλαγές και πουληθεί σε πάνω από 80 χώρες ανά τον κόσμο. Με λίγα λόγια, το Ducato είναι ένα παγκόσμιο αυτοκίνητο και σημείο αναφοράς στην κατηγορία του. Η βάση για αυτοκινούμενα Ducato σχεδιάστηκε σε συνεργασία με κορυφαίους Ευρωπαίους κατασκευαστές αυτοκινούμενων, ώστε να προσφέρει την πιο ολοκληρωμένη βάση και τις πιο πρακτικές λύσεις.Η Fiat Professional βρίσκεται κοντά στους οδηγούς τροχόσπιτων καλύπτοντας όλο και περισσότερες ανάγκες. Απόδειξη αποτελούν οι τουλάχιστον 10 ειδικές εκθέσεις που πραγματοποιούνται στην Ευρώπη, η επίσκεψη, κάθε μήνα, περίπου 52.000 επισκεπτών/χρηστών στην ειδική ιστοσελίδα https://www.fiatcamper.com/en/home, η ειδική σελίδα στο Facebook "Fiat Ducato Camper" που αριθμεί πάνω από 50.000 φίλους, καθώς και τα 90.000 downloads της εφαρμογής Fiat Camper Mobile. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι η Fiat Professional επενδύει στη συνεχή βελτίωση των ειδικών προϊόντων και υπηρεσιών σε συνεργασία με τη Mopar, τη μάρκα αναφοράς της FCA για υπηρεσίες, Εξυπηρέτηση Πελατών, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.Δείτε το video του Ducato Camper εδώ: