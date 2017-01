Νέο Civic Type R Prototype (Video)

Το νέο Honda Civic Type R Prototype θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην Ασιατική αγορά κατά τη διάρκεια του 2017 Tokyo Auto Salon, ένα Σαλόνι που έχει παράδοση στα μοντέλα υψηλών επιδόσεων και τα οχήματα custom. Το Prototype δίνει μία πρώτη γεύση από τα στυλιστικά στοιχεία της επόμενης γενιάς Civic Type R που θα παρουσιαστεί επίσημα μέσα στη χρονιά.Μαζί με την αποκάλυψη του νέου Civic Type R Prototype στο Τόκιο, η Honda ανακοίνωσε και την έναρξη των Ιαπωνικών πωλήσεων του Civic Sedan και των Ευρωπαϊκής κατασκευής μοντέλων Hatchback και Type R από φέτος το καλοκαίρι.Ενώ το Civic Sedan θα κατασκευάζεται στις παραγωγικές μονάδες του Saitama Factory group στην Ιαπωνία, τα πεντάθυρα μοντέλα Hatchback και Type R θα παράγονται στη Honda of the UK Manufacturing (HUM) στο Swindon, Βρετανία. Από το 1972 που το Civic εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην αυτοκινητιστική σκηνή, περίπου 24 εκατομμύρια αντίτυπα έχουν κατασκευαστεί σε όλο τον κόσμο.Η επόμενη γενιά Civic Type R ακολούθησε το ίδιο πρόγραμμα εξέλιξης με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας Civic και θα αποκαλυφθεί αργότερα μέσα στη χρονιά με τη μορφή μοντέλου παραγωγής. Θα εξάγεται σε αγορές σε όλο τον κόσμο, ανάμεσά τους και οι οι ΗΠΑ – σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που ένα Type R με το σήμα της Honda θα πωλείται επίσημα στη Β. Αμερική. Η προηγούμενη γενιά Civic Type R πουλιόταν στην Ιαπωνία, αλλά σε περιορισμένο αριθμό. Οι πωλήσεις της νέας γενιάς του hatchback υψηλών επιδόσεων στην Ιαπωνία δεν θα είναι περιορισμένες.Βασισμένο στο κομψό, νέο Civic hatchback, το Type R Prototype αναβαθμίζεται με ένα μυώδες αμάξωμα και τροποποιήσεις που συμβάλλουν στην αεροδυναμική του απόδοση. Το αυτοκίνητο της έκθεσης αναδεικνύεται με τη λάμψη του χαρίζει η χρήση αλουμινίου υψηλής ποιότητας. Το διάσημο κόκκινο σήμα ‘Η’ της Honda – που κοσμεί όλα τα μοντέλα Type R – τοποθετείται πάνω από ένα νέο αεραγωγό στο ρύγχος του αυτοκινήτου.Ο επιθετικός, εμπρός προφυλακτήρας εκτείνεται από ένα splitter από ανθρακονήματα, ενώ μια σπορ κόκκινη χαρακτηριστική περιβάλλει όλο το αυτοκίνητο. Πρόσθετοι κεκλιμένοι αεραγωγοί προσδίδουν πλάτος στον προφυλακτήρα, ενώ ένθετα με ρομβοειδές πλέγμα ‘γεμίζουν’ τους ανάγλυφους αεραγωγούς.Πλαϊνές ποδιές από ανθρακονήματα εκτείνονται σε όλο το μήκος του μεταξονίου, ανάμεσα σε ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών σε piano black με κόκκινα ένθετα και ελαστικά υψηλών επιδόσεων πλάτους 245. Μεγαλύτεροι θόλοι τροχών φιλοξενούν τους νέους τροχούς.Ένας μεγάλος διαχύτης από ανθρακονήματα εκτείνεται κάτω από τον φαρδύτερο πίσω προφυλακτήρα, που πλαισιώνει τρεις πλήρως λειτουργικές απολήξεις με ένα ζευγάρι κάθετες αεροτομές σε κάθε πλευρά. Η κεντρική απόληξη εξαγωγής είναι μικρότερης διαμέτρου και αναδεικνύεται με ένα λαμπερό μεταλλικό κόκκινο πλαίσιο. Μοναδικά πτερύγια στα άκρα της οροφής ‘δείχνουν’ προς τα πίσω, οδηγώντας το βλέμμα σε μία άκρως εντυπωσιακή πίσω πτέρυγα.Το περίπτερο της Honda στο συνεδριακό κέντρο Makuhari Messe στη Chiba Prefecture περιλαμβάνει μία μεγάλη ποικιλία αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, καθώς και αρκετά αγωνιστικά οχήματα Honda από το χώρο της Formula One, του MotoGP και του SUPER GT.Το Civic Type R Prototype θα παρουσιαστεί επίσημα στις 10:30 JST στο περίπτερο της Honda, στο Booth 438 του Medium Hall.