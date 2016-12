Απονομή των «FNL Best Restaurant Awards by Volvo»

Ένας νέος θεσμός βραβείων υψηλής γαστρονομίας από το FNL Guide και τη Volvo ξεκίνησε με τη Βράβευση συνολικά 104 εστιατορίων σε 16 κατηγορίες. Η τελετή απονομής έγινε στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». Μεγάλοι νικητές με τρία αστέρια τα εστιατόρια Σπονδή και Etrusco.Σε μία λαμπρή τελετή και σε πολύ ζεστή ατμόσφαιρα, πραγματοποιήθηκε η απονομή των πρώτων FNL Best Restaurant Awards by Volvo. Πρόκειται για μία νέα σειρά βραβείων υψηλής γαστρονομίας, σε ετήσια βάση, που στόχο έχουν την ανάδειξη και επιβράβευση της υψηλής γαστρονομίας στην Ελλάδα. Τα FNL Best Restaurant Awards by Volvo διοργανώνονται από το FNL Guide (www.fnl-guide.com), ένα διαδικτυακό ιστότοπο υψηλής αισθητικής και κύρους που ασχολείται συστηματικά και σε βάθος με τη γαστρονομία και το «ευ ζην», τα τελευταία έξι χρόνια. Η τελετή απονομής, την οποία παρουσίασε η ηθοποιός Σμαράγδα Καρύδη, έγινε στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, τη Δευτέρα που μας πέρασε.Τα FnL Best Restaurant Awards by Volvo, στην πρώτη τους διοργάνωση κατάφεραν να δώσουν ξεκάθαρα το στίγμα της νέας εποχής στην αξιολόγηση της ελληνικής γαστρονομικής σκηνής. Τα βραβεία πέτυχαν το στόχο τους, που δεν είναι άλλος από την ανάδειξη και αξιολόγηση των καλύτερων εστιατορίων της Ελλάδας και τη δημιουργία ενός αξιόπιστου και σύγχρονου οδηγού εστιατορίων, που αφουγκράζεται και απαντά στα ερωτήματα του κοινού.Τη βραδιά της απονομής παρουσιάστηκε και ο έντυπος οδηγός «FNL The Guide - Restaurants 2017 by Volvo», με όλα τα βραβευμένα εστιατόρια. Ο οδηγός, ο οποίος σε ένα πολυτελή τόμο περιλαμβάνει και παρουσιάζει αναλυτικά την αφρόκρεμα των εστιατορίων σε έξι μεγάλες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας, θα δίδεται ως δώρο στους αγοραστές κάθε νέου μοντέλου Volvo ενώ θα διατίθεται προς πώληση τόσο online όσο και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία.Μεγάλοι νικητές των πρώτων FNL Best Restaurant Awards by Volvo αναδείχθηκαν τα εστιατόρια Σπονδή και Etrusco, στις κατηγορίες διεθνής υψηλή γαστρονομία και ελληνική υψηλή γαστρονομία αντίστοιχα, με τα δύο εστιατόρια να κατακτούν από τρία αστέρια, την υψηλότερη διάκριση που απονεμήθηκε για το 2016. Το βραβείο στον ιδιοκτήτη του εστιατορίου Σπονδή κ. Απόστολο Τραστέλη απένειμε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Volvo Car Hellas κ. Γιάννης Πετούλης, ενώ στον Έκτορα Μποτρίνι, σεφ και ιδιοκτήτη του Etrusco, το βραβείο απένειμε ο κ. Πάνος Δεληγιάννης, δημιουργός και διευθυντής του FNL Guide.Το βραβείο των FNL Best Restaurant Awards by Volvo είναι δημιουργία του Semiotik Design Agency.Συνολικά απονεμήθηκαν βραβεία-αστέρια σε 104 εστιατόρια, από αυτά βαθμολογήθηκαν τα 83 με ένα αστέρι, τα 19 με δύο αστέρια και μόλις δύο εστιατόρια με τρία αστέρια, ενώ δόθηκαν και 16 Μεγάλα Βραβεία σε ισάριθμες κατηγορίες. Η κριτική επιτροπή των βραβείων, ταξίδεψε επί ένα χρόνο και δοκίμασε τις κουζίνες και έζησε την εμπειρία εκατοντάδων εστιατορίων στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, τη Κέρκυρα, τη Μύκονο και τη Σαντορίνη, περιοχές που επελέγησαν πρώτες για αξιολόγηση. Νέοι προορισμοί της Ελλάδας θα προστεθούν προς αξιολόγηση για τα βραβεία της επόμενης χρονιάς, ενώ στόχος είναι σύντομα να καλυφθεί ολόκληρη η χώρα.Μέλη της επιτροπής των βραβείων, είναι οι δημοσιογράφοι/γευσιγνώστες και κριτικοί: Πάνος Δεληγιάννης, Θάλεια Τσιχλάκη, Πάνος Σταθόπουλος, Ντίνος Στεργίδης, Τάσος Μητσελής, Βασίλης Δημαράς, Φώτης Βαλλάτος, Φώτης Τσιμέλας, Μερόπη Παπαδοπούλου, Πέτρος Μπουροβίλης, Δημήτρης Παπαζυμούρης και Χρήστος Φίλιος.Οι βασικές αρχές που χαρακτηρίζουν την αξιολόγηση των καλύτερων εστιατορίων της Ελλάδας από την επιτροπή του FNL, είναι η εξωστρέφεια, η διάρκεια και η επιλογή των κατηγοριών. Εμπεριέχουν και την υψηλή γαστρονομία, αλλά και το comfort-food, τις έθνικ κουζίνες και το ιδιαίτερο street-food. Δόθηκαν ακόμη τρία ειδικά βραβεία στον πρωτοεμφανιζόμενο σεφ, στον πιο επιδραστικό σεφ καθώς και βραβείο συνολικής προσφοράς.Κατηγορίες των βραβείων και των ειδικών βραβείων:Διεθνής υψηλή γαστρονομίαΕλληνική υψηλή γαστρονομίαΣύγχρονη Ελληνική κουζίναΠαραδοσιακή Ελληνική κουζίναModern BrasserieAsian fusion κουζίναEthnic εστιατόριοΕυρωπαϊκές κουζίνεςΕστιατόριο για ΚρέαςΕστιατόριο για ΨάριStreet-food (burger, pizza, σουβλάκι, σάντουιτς, φαλάφελ όλα τα είδη γενικά που μπορείς να πάρεις και στο χέρι από τα εν λόγω σημεία)Newcomers (όσα άνοιξαν από κάθε κατηγορία μέσα στην υπό κρίση χρονιά)Πιο επιδραστικός σεφΚαλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος σεφΒραβείο συνολικής προσφοράςΚαλύτερη λίστα κρασιώνΤα βραβεία FNL Best Restaurant Awards by Volvo 2016Διεθνής Υψηλή Γαστρονομία: ΣΠΟΝΔΗ, ΑθήναΕλληνική Υψηλή Γαστρονομία: ETRUSCO, ΚέρκυραΣύγχρονη Ελληνική Κουζίνα: TUDORHALL, ΑθήναΠαραδοσιακή Ελληνική Κουζίνα: ΜΠΟΥΚΑΔΟΥΡΑ, ΧαλκιδικήModern Brasserie: VEZENE, ΑθήναΕυρωπαϊκές Κουζίνες: ANDROMEDA RESTAURANT, ΧαλκιδικήAsian Fusion: MR. PUG, ΜύκονοςEthnic Restaurant: ROYAN THAI, ΑθήναΕστιατόριο για Κρέας: ΚΡΗΤΙΚΟΣ, ΑθήναΕστιατόριο για Ψάρι: ΤΡΑΒΟΛΤΑ, ΑθήναStreet Food: FEYROUZ, ΑθήναNew Comer: KENSHO RESTAURANT, ΜύκονοςΚαλύτερη Λίστα Κρασιών: SQUIRREL, ΧαλκιδικήΚαλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος Σεφ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ, NOLANMost Influential Chef: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ, LA PANTERA NEGRAΒραβείο Συνολικής Προσφοράς: ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΣΕΛΗΝΗΠερισσότερες πληροφορίες για τα FNL Best Restaurant Awards by Volvo και την τελετή απονομής στο http://www.fnl-guide.com/gr/el/fnl-best-restaurants/fnl-bra-2016-awards/