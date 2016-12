Βράβευση για το BMW Financial Services Hellas

Τιμητική διάκριση για την BMW Financial Services Hellas στην έβδομη Τελετή Απονομής των Εθνικών Βραβείων Εξυπηρέτησης Πελατών. Βράβευση στην κατηγορία «Ομάδα της Χρονιάς: Εξυπηρέτηση Πελατών (Μικρός Οργανισμός)».Η έβδομη Τελετή Απονομής των Εθνικών Βραβείων Εξυπηρέτησης Πελατών, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ).Εταιρίες, οργανισμοί και επαγγελματίες από όλους τους κλάδους της αγοράς διαγωνίστηκαν σε 11 διαφορετικές κατηγορίες για τις καινοτόμες και επιτυχημένες πρακτικές που εφαρμόζουν στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών.Το βραβείο στην κατηγορία «Ομάδα της Χρονιάς: Εξυπηρέτηση Πελατών (Μικρός Οργανισμός)» απέσπασε η BMW Financial Services Hellas αποδεικνύοντας με έμπρακτο τρόπο τα υψηλά πρότυπα που η εταιρία εφαρμόζει στον τομέα της εξυπηρέτησης και ικανοποίησης πελατών στη χώρα μας.Η Τελετή Απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε υπό τις αιγίδες του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του ΣΕΒ - Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών, του ΣΕΤΕ - Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, του ΣΕΚΕΕ - Σύνδεσμος Εταιριών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος και με την υποστήριξη του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.).H BMW Financial Services HellasΗ BMW Financial Services Hellas υποστηρίζει, προωθεί και ενδυναμώνει τις πωλήσεις οχημάτων του BMW Group, αποτελεί τον κύριο σύνδεσμο επικοινωνίας του με τους πελάτες και ταυτόχρονα συμβάλει σημαντικά στην κερδοφορία του με ποσοστό που κυμαίνεται στο 25%.Στην Ελλάδα η εταιρεία δραστηριοποιείται από το 2006 στον τομέα λιανικής και χονδρικής χρηματοδότησης οχημάτων καθώς και σε υπηρεσίες μακροχρόνιας μίσθωσης και ασφάλισης. Με ανθρώπινο δυναμικό 31 υπαλλήλων, η BMW Financial Services Hellas έχει πραγματοποιήσει χονδρικές χρηματοδοτήσεις στο δίκτυο επισήμων εμπόρων και επισκευαστών του BMW Group Hellas που αγγίζει τα 2,5 Δις ευρώ καθώς και λιανικές χρηματοδοτήσεις άνω των 387 εκ. ευρώ σε παραπάνω από 22.000 πελάτες.