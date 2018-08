Ατύχημα με... 20χλμ για Φέτελ (video)

Δείτε στο video που ακολουθεί το πώς έγινε το ατύχημα του Φέτελ



Sebastian Vettel Crashes His Ferrari SF71H during the Milano F1 Festival!! RIDICULOUS!!!!



Μπορεί στους αγώνες να τρέχει με περισσότερα από 300χλμ την ώρα, όμως ο Φέτελ κατάφερε να σπάσει την μπροστινή αεροτομή της Ferrari F1 με 20χλμ στο Festival της Ιταλικής φίρμας στους δρόμους του Μιλάνου.Πριν από το Grand Prix της Ιτλίας η Ferrari θέλησε να φέρει τα δύο μονοθέσιά της πιο κοντά στους οπαδούς της Ιταλικής ομάδας με τους Φέτελ και Ραϊκόνεν να χαρίζουν θέμα. Ο Σεμπ όμως κατάφερε να χτυπήσει την Ferrari του στα προστατευτικά καθώς τα ελαστικά δεν είχαν την απαραίτητη πρόσφυση με αποτέλεσμα να γλιστρήσει και να… «κλαδέψει» την μπροστινή αεροτομή.