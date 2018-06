Το Motor Festival για 1η φορά στην Πελοπόννησο!

Το Motor Festival, η μεγαλύτερη και σπουδαιότερη γιορτή του ελληνικού motorsport, που έχει γίνει θεσμός στη χώρα μας… πάει Πελοπόννησο. Έχοντας καθιερωθεί με τα 12 προηγούμενα events σε Αττική, κεντρική αλλά και δυτική Ελλάδα ως το πιο εντυπωσιακό και συναρπαστικό φεστιβάλ προσεγγίζοντας κάθε φορά δεκάδες χιλιάδες κόσμου, μεταφέρει τη μαγεία του στην Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στην Κόρινθο.Στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου το τριήμερο 14 έως και 16 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Δήμου Κορινθίων και τη θερμή υποστήριξη του Δημάρχου Κορινθίων Αλέξανδρου Πνευματικού το 13ο Motor Festival «The Fire Up Challenge»!Το Motor Festival είναι- με λίγα λόγια - ο μηχανοκίνητος αθλητισμός στα καλύτερά του και το 13ο event θα δώσει την ευκαιρία σε όσους το παρακολουθήσουν να νιώσουν τη… φωτιά, τη δύναμη και την ένταση του μεγαλύτερου μηχανοκίνητου πάρκου αδρεναλίνης με τους πιο «τρελαμένους» επαγγελματίες οδηγούς από όλους τους χώρους της μηχανοκίνησης σε μια αρένα δράσης σκέτη «φωτιά»!«Ο πήχης για άλλη μια φορά είναι πολύ υψηλός και το επίπεδο του θεάματος θα ξεπεράσει εκ νέου κάθε προσδοκία, καθώς φροντίζουμε κάθε φορά να εξελισσόμαστε και να παρουσιάζουμε κάτι καινούργιο» δήλωσε αρχικά ο διοργανωτής, Μιχάλης Κοντιζάς και πρόσθεσε: «Το “The Fire Up Challenge” είναι ένα φεστιβάλ που στόχο έχει την ανάδειξη των Ελλήνων επαγγελματιών αθλητών του χώρου της μηχανοκίνησης και παράλληλα των αθλητικών λεσχών του μηχανοκίνητου κόσμου. Ο σκοπός είναι να μπολιάσουμε την αγάπη για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό σε νέο κόσμο, σε νέα παιδιά! Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε πρότυπα που θα δείξουν ένα διαφορετικό δρόμο προς τον μηχανοκίνητο αθλητισμό».Οι… καυτές λεπτομέρειες για το 13ο Motor Festival «The Fire Up Challenge» θα ανακοινώνονται το προσεχές διάστημα από τους διοργανωτές, αλλά σ’ ένα μικρό… spoiler alert όσοι βρεθούν το τριήμερο 14 έως και 16 Σεπτεμβρίου στο μηχανοκίνητο πάρκο αδρεναλίνης στο Λιμάνι του Αγίου Νικολάου της Κορίνθου θα ζήσουν μεταξύ άλλων τη μαγεία των Drift shows, Stunt & extreme Stunt shows, Motocross Shows, Trial and Freestyle shows, 4x4 Shows, Super Cars Shows, Dragster Shows, Rally Shows, Track Shows και Dance Shows.Λεπτομέρειες για το φεστιβάλ που σε κάθε event μαγεύει μεγάλους, αλλά και μικρά παιδιά, στην επίσημη σελίδα του Motor Festival στο διαδίκτυο (motorfestival.gr), αλλά και στο facebook.