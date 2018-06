Πρώτη παρουσίαση του ανανεωμένου Mini στην Ελλάδα

Αρκετές αλλαγές και αναβαθμίσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα ανανέωσης του Mini. Η τελευταία γενιά του θρυλικού αυτοκινήτου που βρίσκεται πάνω από πέντε δεκαετίες στην αγορά, απέκτησε περισσότερα σύγχρονα στοιχεία σε μερικούς τομείς.Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της πανελλήνιας παρουσίασής του στην Αθήνα, το βρετανικό αυτοκίνητο με τη χαρακτηριστική σχεδίαση, πλέον διαθέτει, προβολείς LED με λειτουργία Matrix για τη μεγάλη σκάλα, πίσω φώτα LED σε σχέδιο Union Jack (βρετανική σημαία, νέο λογότυπο, νέες εξωτερικές αποχρώσεις, εξωτερικό Piano Black, νέες ζάντες αλουμινίου, πλούσια γκάμα δερμάτινων ταπετσαριών, φινιρισμάτων εσωτερικού και colour lines, σύστημα εξατομίκευσης yours customised, πιο εξελιγμένους κινητήρες με βελτιωμένη απόδοση και αυξημένη ισχύ και ροπή για τις εκδόσεις One και One First, 7-τάχυτο κιβώτιο Steptronic με διπλό συμπλέκτη, 8-τάχυτο Steptronic, τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών, ηχοσύστημα με έγχρωμη οθόνη αφής 6,5-ιντσών, USB και διεπαφή Bluetooth, ασύρματη φόρτιση κινητού τηλεφώνου, Connected και Connected XL με νέες λειτουργίες. Η γκάμα των αμαξωμάτων περιλαμβάνει, το 3θυρο, το 5θυρο και το Cabrio.Έμφαση δόθηκε στην αύξηση του φωτισμού από τους προβολείς LED που διατίθενται προαιρετικά. Η τελευταία γενιά των μονάδων LED για τη μεσαία και μεγάλη σκάλα προσφέρει αυξημένη φωτεινότητα. Η λειτουργία των φώτων ημέρας και των φλας βασίζεται σε ένα περιφερειακό δακτύλιο. Οι προσαρμοζόμενοι προβολείς LED (προαιρετικά), προσαρμόζουν τη φωτεινότητά τους στις οδικές συνθήκες. Στους δρόμους της πόλης ή σε περίπτωση περιορισμένης ορατότητας λόγω καιρικών συνθηκών, μπορεί να προστεθεί και ο φωτισμός στροφών για καλύτερη ορατότητα στο πλάι του δρόμου. Από την άλλη, η αυξημένη εμβέλεια της μεσαίας σκάλας εξασφαλίζει βέλτιστο φωτισμό όταν το αυτοκίνητο κινείται στον αυτοκινητόδρομο.Οι προσαρμοζόμενοι προβολείς LED περιλαμβάνουν επίσης μία αυτόματη λειτουργία επιλεκτικής μείωσης φωτισμού της μεγάλης σκάλας. Η τεχνολογία Matrix για τη μεγάλη σκάλα αυξάνει την εμβέλεια χωρίς να θαμπώνει τους άλλους οδηγούς. Για το σκοπό αυτό, χωρίζεται σε τέσσερα οριζόντια διατεταγμένα τμήματα, που ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται ανεξάρτητα μεταξύ τους σε ταχύτητες πάνω από 70 χλμ./ώρα. Τα τμήματα της μεγάλης σκάλας ελέγχονται με βάση τις συνθήκες κυκλοφορίας. Μόλις η εμπρός κάμερα καταγράψει ένα αντίθετα ερχόμενο ή προπορευόμενο όχημα, η περιοχή στην οποία βρίσκεται φωτίζεται μόνο με την ένταση της μεσαίας σκάλας. Αυτό επιτυγχάνεται με την απενεργοποίηση των τμημάτων μεγάλης σκάλας Matrix που φωτίζουν την περιοχή. Ο φωτισμός των υπολοίπων τμημάτων του δρόμου γίνεται κανονικά, με την ένταση της μεγάλης σκάλας.Μία αναθεώρηση των κινητήρων επέφερε μείωση της κατανάλωσης και των εκπομπών CO2 έως 5%. Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις έγιναν στη τεχνολογία Twin Power Turbo, στα ηλεκτρονικά μέρη του κινητήρα, στην παροχή λαδιού, στην εισαγωγή αέρα, στο σύστημα ψύξης και στα συστήματα εξαγωγής. Επίσης μειώθηκε το βάρος των μονάδων κίνησης. Τα καλύμματα των κινητήρων κατασκευάζονται από πλαστικό ενισχυμένο με ανθρακονήματα (CFRP), με αποτέλεσμα να είναι ελαφρύτερα. Το υλικό που χρησιμοποιείται είναι ανακυκλωμένο ανθρακόνημα που παράγεται κατά την κατασκευή των αυτοκινήτων BMWi. Οι 3κύλινδροι βενζινοκινητήρες του One First και του One έχουν χωρητικότητα 1.500 κ. εκ.Εναλλακτικά, αντί του στάνταρ 6-τάχυτου μηχανικού κιβωτίου, ένα 7-τάχυτο κιβώτιο Steptronic με διπλό συμπλέκτη διατίθεται προαιρετικά για τα μοντέλα One, Cooper, Cooper S και Cooper D. Κύριο χαρακτηριστικό του νέου τύπου κιβωτίου είναι οι γρήγορες αλλαγές σχέσεων. Το κιβώτιο ελέγχεται από ηλεκτρονικό επιλογέα νέας σχεδίασης. Ένα 7-τάχυτο σπορ κιβώτιο Steptronic με διπλό συμπλέκτη διατίθεται επίσης για το Cooper S. Αυτό περιλαμβάνει χειριστήρια αλλαγών (shift paddles) στο τιμόνι για την χειροκίνητη αλλαγή των σχέσεων. Το Cooper SD συνοδεύεται στάνταρ από ένα 8-τάχυτο κιβώτιο Steptronic.Όλα τα κιβώτια Steptronic επιτρέπουν τη χρήση της λειτουργίας coasting σε MID και GREEN mode καθώς και της τελευταίας γενιάς της λειτουργίας auto start/stop. Τα δεδομένα της πλοήγησης και της εμπρός κάμερας μπορούν τώρα να ενσωματώνονται στον έλεγχο των συστημάτων αυτών. Εάν το όχημα φέρει τον ανάλογο εξοπλισμό, μπορούν να αναγνωρίζονται ακόμα και καταστάσεις όπου είναι προσφορότερο να μην σβήσει ο κινητήρας: για παράδειγμα σε μία σύντομη στάση πριν από μία στροφή ή κατά την είσοδο σε μια πλατεία, ή εάν η κυκλοφορία μπροστά έχει αρχίσει να κινείται πάλι.Ο τιμοκατάλογος ξεκινά από τα 19.740 ευρώ (3 θυρο One 1.5 102 ίππων).