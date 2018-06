Νεκρός αναβάτης στο Isle of Man

Ο πιο θανατηφόρος αγώνας του κόσμου το Isle Of Man, επαλήθευσε τον τίτλο του, δυστυχώς, για μια ακόμη φορά.Ο αναβάτης, Νταν Νίν που κατάγονταν από το νησί, έχασε τη ζωή του την Τετάρτη κατά τη διάρκεια των προκριματικών αγώνων στο Isle of Man, ένα ανεξάρτητο Βρετανικό νησί στην Ιρλανδική Θάλασσα στο οποίο γίνονται αγώνες, σε δημόσιους δρόμους. Ο οδηγός της BMW άφησε την τελευταία του πνοή στην περιοχή Τσερτστάουν στο 37ο μίλι της διαδρομής.Ο Νιν, έγινε ο 147ος συμμετέχοντας που έχασε τη ζωή του στην 111η ιστορία των αγώνων και ο 256ος που χάνει τη ζωή του στην πίστα, η οποία χωρίζεται σε δύο κομμάτια κάθε χρόνο.Το isle of man, θεωρείται φορολογικός παράδεισος, καθώς και παράδεισος για τους λάτρεις της ταχύτητας καθώς δεν υπάρχουν όρια σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου.Ο 30χρονος Νιν, τερμάτισε πέρυσι τρίτος στην κατηγορία Σούπερστοκ. Φέτος συμμετείχε στην κατηγορία Σούπερμπαϊκς.Ένας ακόμη αναβάτης ο Στιβ Μέρσερ, τραυματίστηκε σοβαρά την Τετάρτη, όταν συγκρούστηκε με προπορευόμενο όχημα. Ο αγώνας είχε προγραμματισμένος για τις 8 Ιουνίου.