Suzuki: Γνήσια Αξεσουάρ σε προνομιακές τιμές

Η Suzuki στο πλαίσιο της διαρκούς αναβάθμισης των υπηρεσιών after sales προς τους πελάτες Suzuki, κάθε μήνα επιλέγει για τους οδηγούς της μάρκας ποικιλία ειδών και γνήσιων αξεσουάρ και τα προσφέρει σε προνομιακές τιμές.Επιλέγοντας τα καλύτερα με όφελος έως και 35%. Η Suzuki δηλώνει ξεκάθαρα ότι είναι πάντα δίπλα στους οδηγούς που την επιλέγουν προσφέροντας τους εκτός από αξιόπιστα αυτοκίνητα με υψηλές επιδόσεις και αξεσουάρ που αναβαθμίζουν την οδηγική απόλαυση και την άνεση.Εκμεταλλευτείτε τις νέες μειωμένες τιμές και επιλέξτε αυτό που ταιριάζει στο δικό σας τρόπο ζωής!Το πρόγραμμα Product of the month σχεδιάστηκε με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών των πελατών με γνήσια αξεσουάρ Suzuki και υψηλό επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών after sales. Συμπεριλαμβάνει μια ποικιλία επιλεγμένων ειδών και γνήσιων αξεσουάρ Suzuki για το σύνολο των μοντέλων της μάρκας, τα οποία ανανεώνονται κάθε μήνα ώστε να βρείτε όλοι αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες και τις επιθυμίες σας και να το κάνετε δικό σας στην πιο προνομιακή τιμή της αγοράς.Η Suzuki είναι μια μάρκα που βρίσκεται πάντα στο πλευρό των οδηγών προσφέροντας τους ξένοιαστες και απολαυστικές μετακινήσεις με τα αυτοκίνητα της γκάμας της.Οι κάτοχοι Suzuki μπορούν να απολαμβάνουν την ποιότητα των γνησίων αξεσουάρ Suzuki, διατηρώντας με αυτό τον τρόπο σε άριστη λειτουργική κατάσταση το αυτοκίνητο τους και την αξία μεταπώλησής του υψηλά.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα προνομίων “Product of the month” οι οδηγοί αυτοκινήτων Suzuki μπορούν να απευθυνθούν στο Επίσημο Δίκτυο της Suzuki, να επισκεφθούν το www.suzuki.gr ή να ενημερωθούν από το εξειδικευμένο portal της Suzuki www.mysuzuki.gr