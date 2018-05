Το… αξεπέραστο Motor Festival!

Το Motor Festival είναι η πιο δημοφιλής γιορτή της μηχανοκίνησης στην Ελλάδα. Αποτυπώθηκε στις εικόνες, αποδείχτηκε στην πράξη και στο 12ο Motor Festival, που έγινε το περασμένο τριήμερο 18 έως και 20 Μαΐου στη Λάρισα.Στη Σκεπαστή Νεάπολης, όπου είχε στηθεί ένα μηχανοκίνητο πάρκο αδρεναλίνης συνολικής έκτασης 30.000 τ.μ. (!) έγινε στην κυριολεξία το… αδιαχώρητο! Ουρές εκατοντάδων ανθρώπων σχηματίζονταν στη διάρκεια των τριών ημερών μπροστά στην είσοδο του φεστιβάλ και συνολικά χιλιάδες παρακολούθησαν ένα καυτό τριήμερο μηχανοκίνητο υπερθέαμα, που τα είχε… όλα!Ασταμάτητα shows που… έκοβαν την ανάσα από τους επαγγελματίες οδηγούς του Motor Festival τόσο στη χωμάτινη (Off Road) όσο και στην ασφάλτινη (On Road) αρένα, τον ιστορικό «Γύρο του θανάτου», έκθεση συνολικά 300 (!) εκθεσιακών περιπτέρων, προσομοιωτή αγωνιστικής οδήγησης, test drive, μαθήματα ασφαλούς οδήγησης, dance shows, parkour shows, και πολλά άλλα happenings!Όλα τα παραπάνω… αποζημίωσαν και τον πιο απαιτητικό φίλο των μηχανοκίνητων σπορ, ενώ είναι δεδομένο ότι μπόλιασαν με την αγάπη για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό κι εκείνους που είχαν την πρώτη τους εμπειρία με αυτόν. Εξάλλου τα μικρά παιδιά, που συνοδεία των γονιών τους απόλαυσαν με ζωγραφισμένα τα χαμόγελα στο πρόσωπό τους αυτό το μηχανοκίνητο υπερθέαμα, αποτελούν την καλύτερη απόδειξη ότι το Motor Festival είναι μια γιορτή για μικρούς και μεγάλους, που έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον.Το Motor Festival, που έχει φτάσει αισίως στο 12ο event, έχει γίνει εδώ και καιρό θεσμός στον χώρο της μηχανοκίνησης και ο διοργανωτής, Μιχάλης Κοντιζάς, φροντίζει συνεχώς να το εξελίσσει.Το 12ο Motor Festival Driving With The Stars, όπως ήταν η επωνυμία του event της Λάρισας, ήταν με μια λέξη λαμπερό (motorfestival.gr)! Και ο δρόμος συνεχίζεται…