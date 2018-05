Ανοίγει η αυλαία του 12ου Motor Festival της Λάρισας!

Η ώρα έφτασε! Η μεγαλύτερη γιορτή του ελληνικού motorsport, το 12o Motor Festival Driving With The Stars της Λάρισας, ανοίγει σήμερα Παρασκευή 18 Μαΐου στις 19:00 τις πύλες του στο κοινό με στόχο μέχρι και την Κυριακή 20 Μαΐου το βράδυ στις 23:00 οπότε και θα πέσει η αυλαία να… απογειώσει την αδρεναλίνη και να προσφέρει ένα αξέχαστο μηχανοκίνητο τριήμερο υπερθέαμα!Στη Σκεπαστή Νεάπολης της Λάρισας έχει στηθεί το μεγαλύτερο μηχανοκίνητο πάρκο αδρεναλίνης στην Ελλάδα, συνολικής έκτασης 30.000 τ.μ. (!), με την πιο συναρπαστική αρένα που έχει ποτέ δημιουργηθεί και με ό,τι πιο σύγχρονο από το χώρο της μηχανοκίνησης στα 300 εκθεσιακά περίπτερα που την περιβάλλουν!Τόσο στην On Road (ασφάλτινη) όσο και στην Off Road (χωμάτινη) αρένα του 12ου Motor Festival τα shows από σήμερα μέχρι και την Κυριακή θα κάνουν ακόμη κι εκείνους που δεν έχουν σχέση με το μηχανοκίνητο αθλητισμό να… μπολιαστούν με το «μικρόβιο» της αγάπης για τη μηχανοκίνηση. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι το Motor Festival, που έχει φτάσει αισίως στο 12ο event, κερδίζει συνεχώς ως λάτρεις του μικρά παιδιά.Ο ιστορικός «Γύρος του θανάτου», τα Drift shows, Stunt & extreme Stunt shows, Motocross Shows, Trial and Freestyle shows, 4x4 Shows, Super Cars Shows, Dragster Shows, Rally Shows, Track Shows από τους επαγγελματίες οδηγούς του Motor Festival εγγυώνται για ένα μοναδικό θέαμα που στέλνει παράλληλα το μήνυμα για ασφαλή οδήγηση εντός πίστας!Παράλληλα στο μηχανοκίνητο πάρκο στη Σκεπαστή Νεάπολης της Λάρισας οι 300 εκθέτες του Motor Festival παρουσιάζουν τα… πάντα από το χώρο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας. Ακόμη ο Προσομοιωτής Αγωνιστικής Οδήγησης δίνει την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να νιώσουν… επαγγελματίες, ενώ αύριο και μεθαύριο θα διεξάγονται τις μεσημεριανές ώρες τόσο στη χωμάτινη όσο και στην ασφάλτινη αρένα Test Drive αυτοκινήτου και Μοτοσυκλέτας!Επίσης Fire & Dance Shows, Parkour Show, Dj’s parties, διάφορα Happenings, αλλά και πλούσια δώρα μαζί με τις εκθέσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων συμπληρώνουν το μενού του 12ου Motor Festival, που όπως είχε υποσχεθεί ο διοργανωτής Μιχάλης Κοντιζάς, τα έχει… όλα!Το 12ο Motor Festival ξεκινά σήμερα Παρασκευή 18 Μαΐου το απόγευμα με παρέλαση στην πόλη της Λάρισας στις 17:30, ενώ οι πύλες στη Σκεπαστή Νεάπολης θ’ ανοίξουν στις 19:00 για το Opening Party της διοργάνωσης και θα κλείσουν μετά τις 23:00!Το Σάββατο 19 Μαΐου και την Κυριακή 20 Μαΐου οι πύλες στη Σκεπαστή θ’ ανοίγουν στις 11:00 το πρωί και θα κλείνουν στις 22:30 για ένα αδιάκοπο μηχανοκίνητο υπερθέαμα! Πληροφορίες για το ακριβές πρόγραμμα του 12ου Motor Festival στην επίσημη σελίδα της διοργάνωσης (motorfestival.gr).