BMW Group: Τα πρώτα οικονομικά αποτελέσματα

Τιμές ρεκόρ σε όγκους πωλήσεων και καθαρά κέρδη. Συνεχίζονται οι υψηλές προκαταβολικές δαπάνες για τη μετακίνηση του αύριο. Η στρατηγική εξηλεκτρισμού έχει αντίκτυπο στη βιωσιμότητα.



Το BMW Group ξεκίνησε το οικονομικό έτος 2018 με ένα ισχυρό πρώτο τρίμηνο. Παρά τις ευμετάβλητες συνθήκες και τις αρνητικές επιπτώσεις από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, νέα ρεκόρ καταγράφηκαν σε όγκους πωλήσεων και καθαρά κέρδη. Παρά τις υψηλές προκαταβολικές δαπάνες για τη μετακίνηση του αύριο, ο Αυτοκινητιστικός τομέας σημείωσε επίσης νέο ρεκόρ σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας (EBIT).



«Η βιομηχανία μας αυτή τη στιγμή περνά από μία φάση πρωτοφανούς τεχνολογικής αλλαγής και πρέπει να είναι σε θέση να διαχειριστεί υψηλές προκλήσεις. Το πρώτο τρίμηνο υπογραμμίζει μερικά σημαντικά σημεία: αξιοποιούμε τις ευκαιρίες και ακολουθούμε μία σαφή στρατηγική. Συνδυάζουμε τη μετακίνηση του αύριο με τη βιώσιμη κερδοφορία – κάτι που επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι μπορούμε να πετυχαίνουμε υψηλό περιθώριο κέρδους προ-φόρων σε επίπεδο group, παρά τις ευμετάβλητες συνθήκες της αγοράς», δήλωσε ο Χάραλντ Κρούγκερ, Πρόεδρος Δ.Σ. της BMW AG, στο Μόναχο την Παρασκευή. «Το BMW Group ήταν η πιο επικερδής εταιρία αυτοκινήτων το 2017, ενώ επιταχύνει το ρυθμό ανάπτυξης και το 2018. Το πρώτο τρίμηνο της νέας χρονιάς, πετύχαμε τα καλύτερα αποτελέσματα όγκου πωλήσεων και καθαρού κέρδους και εφαρμόσαμε μερικές κρίσιμες στρατηγικές αποφάσεις». Το BMW Group εξακολουθεί να παίζει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του τομέα της μελλοντικής μετακίνησης με το πρόγραμμα ACES: Automated, Connected, Electrified & Services.



Παρά τις μεγάλες αλλαγές που επηρεάζουν τον τομέα της μετακίνησης, ένας σταθερός παράγοντας που οδηγεί τις στρατηγικές αποφάσεις του BMW Group είναι ο πελάτης. Για το λόγο αυτό, το BMW Group προσφέρει μία μοναδική γκάμα προϊόντων, από το BMW i3 μέχρι την Rolls-Royce Phantom, μαζί με υπηρεσίες που περιλαμβάνουν από εξατομικευμένη χρηματοδότηση μέχρι ευφυείς υπηρεσίες μετακίνησης, που συμβάλλουν στο να κάνουν τις ζωές των πελατών ευκολότερες και πιο άνετες. Με αυτή την προσανατολισμένη προς τον χρήστη στρατηγική, το BMW Group εξελίσσει μία πελατοκεντρική εταιρία μετακίνησης και τεχνολογίας, με σκοπό να έχει 100 εκατομμύρια ενεργούς πελάτες μέχρι το 2025.



Από την αρχή της χρονιάς, το BMW Group έχει κάνει μεγάλα βήματα για να εφαρμόσει σημαντικά τμήματα της Στρατηγικής NUMBER ONE > NEXT. Το Φεβρουάριο, το BMW Group και ο Κινέζος Κατασκευαστής Great Wall υπέγραψαν επιστολή πρόθεσης για την ίδρυση κοινοπραξίας σχετικά με την τοπική παραγωγή πλήρως ηλεκτρικών οχημάτων MINI στην Κίνα. Αυτό το βήμα είναι μία ακόμα σαφής δέσμευση στο ηλεκτρικό μέλλον της μάρκας MINI και υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της Κινεζικής αγοράς για το BMW Group.



Ένα μήνα αργότερα, το BMW Group και η Daimler AG υπέγραψαν συμφωνία για συγχώνευση των επιχειρηματικών μονάδων τους που αφορούν σε υπηρεσίες μετακίνησης. Στόχος είναι η συγχώνευση και η στρατηγική επέκταση της γκάμας υπηρεσιών μετακίνησης on-demand που προσφέρονται στους τομείς CarSharing, Ride-Hailing, Parking, Charging και Multimodality.



Στις 11 Απριλίου, το BMW Group άνοιξε το campus για αυτόνομη οδήγηση λίγο έξω από το Μόναχο, όπου σε συνεργασία με άλλες ομάδες, θα αναπτύξει τις απαιτούμενες τεχνολογίες για υψηλή ή πλήρως αυτοματοποιημένη οδήγηση. Σε μία επιφάνεια χώρων γραφείων 23.000 m2, νέα, προηγμένα εργασιακά περιβάλλοντα παρέχουν τώρα χώρο για 1.800 εργαζόμενους. Το project δημιουργεί πολλές θέσεις εργασίας και μόνο το 2017, το BMW Group προσέλαβε περίπου 1.000 εργαζόμενους για την ανάπτυξη των τεχνολογιών του μέλλοντος. Ειδικοί της πληροφορικής και προγραμματιστές από τους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της μηχανικής μάθησης και της ανάλυσης δεδομένων είναι περιζήτητοι.



Στην έκθεση ‘Auto China 2018’ στο Πεκίνο, το BMW Group παρουσίασε το BMW Concept iX 3, δίνοντας μία ιδέα από το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό BMW X 3, που θα κατασκευάζεται στην Κίνα. Η παραγωγή προγραμματίζεται να ξεκινήσει το 2020. Το όχημα θα είναι το πρώτο που θα εφοδιάζεται με την πέμπτη γενιά των ηλεκτρικών συστημάτων κίνησης και θα υιοθετεί προηγμένη τεχνολογία μπαταρίας. Με καθαρή χωρητικότητα περισσότερη από 70 kWh, το όχημα θα έχει αυτονομία πάνω από 400 km στον κύκλο WLTP.



Στις αρχές Μαρτίου, το BMW Group ανακοίνωσε ότι το BMW i Vision Dynamics θα λανσαριστεί σαν ένα πλήρως ηλεκτρικό BMW i 4 και θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο του Μονάχου. Το BMW Group ήδη παράγει ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά μοντέλα σε δέκα από τα εργοστάσιά του σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον, στο εργοστάσιο της Οξφόρδης θα αρχίσει να κατασκευάζεται το πλήρως ηλεκτρικό MINI το 2019. Το BMW i4 είναι ένα μόνο από το 25 ηλεκτρικά και plug - in υβριδικά μοντέλα που το BMW Group σκοπεύει να φέρει στην αγορά μέχρι το 2025. Μισά από αυτά τα μοντέλα θα είναι πλήρως ηλεκτρικά.



Κατά τη διάρκεια του 2018, θα συνεχιστεί η μεγαλύτερη προϊοντική επέλαση στην ιστορία του Group – με επιπλέον είκοσι νέα και ανανεωμένα μοντέλα. Το BMW X2 λανσαρίστηκε με επιτυχία το Μάρτιο, η νέα BMW X3 θα κατασκευάζεται σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες από το δεύτερο τρίμηνο και μετά, ενώ η νέα γενιά της BMW X4 είναι προ των πυλών. Το 2018 είναι σαφώς η "Χρονιά του X " για τον παγκοσμίως μεγαλύτερο κατασκευαστή premium οχημάτων και τα νέα οχήματα αναμένεται να ενισχύσουν τον όγκο πωλήσεων, κυρίως το δεύτερο μισό της χρονιάς.