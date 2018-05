Nέα BMW X1 με κινητήρα 1500 κ.εκ.

Το best seller της Ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου στην πολυτελή κατηγορία αποτελεί μία πολύ καλή πρόταση για απολαυστική οδήγηση εντός και εκτός πόλης προσφέροντας πολυτελές εσωτερικό με προηγμένη τεχνολογία, οδηγοκεντρικό χαρακτήρα και αυξημένη χωρητικότητα.Τώρα, με κινητήρα diesel 1.500 κυβικών και νέο αυτόματο κιβώτιο Steptronic 7-σχέσεων διπλού συμπλέκτη, η BMW X 1 sDrive 16 d προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου και χαμηλή κατανάλωση κάνοντας τις μακρινές διαδρομές ακόμα πιο ευχάριστες και απολαυστικές.Η BMW X1 sDrive16d μπορεί να αποκτηθεί από €287/μήνα με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα BMW ALL INCLUSIVE της BMW Financial Services που παρέχει πλούσιο εξοπλισμό, 5 χρόνια δωρεάν service και 4 χρόνια ασφάλεια.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Δίκτυο Επίσημων Εμπόρων BMW ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα: https://www.bmw.gr/el/topics/details/x1-landingpage.html