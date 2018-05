Ιστορική Αναπαράσταση.

Στο εγχείρημα συμμετείχαν 41 αυτοκίνητα, 12 κορυφαίοι κατασκευαστές αυτοκινήτων, πάνω από 150 άνθρωποι και 22.000 ίπποι. Όπως πριν από 40 χρόνια, αξιοσημείωτη ήταν η γκάμα των αυτοκινήτων που συνέθεσαν το λογότυπο: διαφορετικές μάρκες, μοντέλα, κινητήρες, αρχιτεκτονικές και στυλ – αλλά με τα ίδια ελαστικά.



Στην αναπαράσταση του λογοτύπου της Pirelli το 1978 συμμετείχαν αυτοκίνητα δρόμου, τα οποία, στη σύγχρονη εκδοχή τους, έχουν αντικατασταθεί από οχήματα GT3 που αγωνίζονται στην κατηγορία Blancpain GT: το κορυφαίο πρωτάθλημα με αγωνιστικά αυτοκίνητα βασισμένα σε μοντέλα δρόμου, εφοδιασμένα αποκλειστικά με ελαστικά της Pirelli.



Συνολικά 41 αυτοκίνητα διαμόρφωσαν το λογότυπο Pirelli στη Monza, την ώρα που ο ήλιος έδυε μετά από μία ημέρα με έντονη δράση στην πίστα. Τα αυτοκίνητα συγκεντρώθηκαν για τη φωτογράφηση στη μεγάλη ευθεία, όπου συνήθως αναπτύσσουν ταχύτητες 280kph. Αυτή τη φορά, στριμώχτηκαν το ένα δίπλα στο άλλο, με μοναδικό ήχο, αυτό των ελαστικών P Zero πάνω στη διάσημη άσφαλτο.



Η αρχική ιδέα το 1978 ήταν να συμμετέχουν πολλά και διαφορετικά οχήματα δρόμου διαφόρων κατασκευαστών, για να αναδειχτεί ότι το κοινό χαρακτηριστικό τους ήταν τα ελαστικά Pirelli. Ο φωτογράφος Άντριαν Χάμιλτον ήταν ο σκηνοθέτης ενώ υπήρξε και μία τηλεοπτική διαφήμιση με τη δημιουργική υπογραφή του Ιταλού σκηνοθέτη Γκουίντο Τσινγκόλι, που λανσάρισε το σλόγκαν: “Tyres with a capital P” (Ελαστικά με P κεφαλαίο). Αυτό ήταν και η πρώτη τηλεοπτική διαφήμιση, συνοδεία ενός βίντεο ‘making of’.



Μετά από 40 χρόνια, φτάνουμε στο 2018 και το θρυλικό σιρκουί της Monza: μία από τις μακροβιότερες μόνιμες πίστες που εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται σε τακτική βάση, η δεύτερη μετά την Indianapolis. Και για μία φορά ακόμα – χάρη στη συνεργασία με τους διοργανωτές του πρωταθλήματος SRO – σχηματίστηκε ένα ακόμα γιγαντιαίο λογότυπο της Pirelli από τα αυτοκίνητα παραταγμένα στην άσφαλτο.



Ωστόσο, αντί για μοντέλα δρόμου όπως το 1978, χρησιμοποιήθηκαν προηγμένα GT3 οχήματα που τρέχουν στο πρωτάθλημα Blancpain. Σε αυτό εκπροσωπούνται περισσότεροι κατασκευαστές από οποιαδήποτε κατηγορία, με τη λίστα να περιλαμβάνει τις Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Lamborghini, Lexus, McLaren, Mercedes-AMG, Nissan, Porsche και Jaguar. Η κάθε εταιρία έδωσε το παρών με ένα γράμμα από το λογότυπο Pirelli στη μεγάλη ευθεία, καθώς κάθε μία έχει το μερίδιό της σε έναν κόσμο υψηλού κύρους, όπου η Pirelli είναι ηγέτης της αγοράς. Πολλές από τις εταιρίες χρησιμοποιούν ελαστικά Pirelli αποκλειστικά, με ειδική έγκριση τύπου για αναβάθμιση της δυναμικής συμπεριφοράς κάθε αυτοκινήτου και μεγιστοποίηση της ασφάλειας.



Το P Zero είναι ο απόλυτος εκφραστής της στρατηγικής ‘perfect fit’ της Pirelli, από το 1987 που πρωτοεμφανίστηκε, όταν η Ferrari F40 έκανε το ντεμπούτο της με ειδικά ελαστικά Pirelli. Και από την αρχή, οι δεσμοί μεταξύ P Zero και μηχανοκίνητου αθλητισμού ήταν σαφείς: το πρώτο ελαστικό Pirelli με το θρυλικό όνομα ήταν αυτό που φόραγε η πανίσχυρη Lancia Delta S4 σε αγώνες ράλι.



Στην εποχή μας, το όνομα P Zero – σε διάφορες εκδόσεις – δίνει το παρών σε σπορ sedan όπως και σε GT μοντέλα δρόμου και αγωνιστικά ‘εργαλεία’, αλλά και σε υπεραυτοκίνητα και στη Formula 1. Μία μακροχρόνια ιστορία επιτυχίας που γιορτάστηκε όπως της άρμοζε στη Monza, στο λεγόμενο ‘ναό της ταχύτητας’. Μιας ιστορίας που φαίνεται ότι θα συνεχιστεί για άλλα 40 χρόνια.