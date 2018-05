12ο Motor Festival Λάρισας

Μηχανοκίνητο πάρκο αδρεναλίνης 30.000 τ.μ. στο 12ο Motor Festival της Λάρισας.Το 12ο Motor Festival Driving With The Stars είναι έτοιμο ν’ αφήσει εποχή! Tο τριήμερο 18 έως και 20 Μαΐου στη Σκεπαστή Νεάπολης της Λάρισας θα φιλοξενηθεί ένα μοναδικό και άκρως εντυπωσιακό μηχανοκίνητο πάρκο αδρεναλίνης έκτασης 30.000 τ.μ., το οποίο θα επιβεβαιώσει πλήρως τον τίτλο της πιο δημοφιλούς γιορτής του ελληνικού Motorsport που δικαίως έχει αποδοθεί στο Motor Festival.Αρένα δράσης On & Off road, 300 εντυπωσιακά αγωνιστικά οχήματα, έκθεση με 300 εκθεσιακά περίπτερα με ό,τι πιο σύγχρονο από τον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, Djs Parties και χορευτικά shows, αλλά και η ενότητα Driving With The Stars συνθέτουν (συνοπτικά) το μενού του μεγαλύτερου μηχανοκίνητου πάρκου αδρεναλίνης - συνολικής έκτασης 30.000 τ.μ. - στην Ελλάδα. Το πάρκο του Motor Festival.Στην μηχανοκίνητη On & Off road αρένα δράσης, θα υπάρχει τόσο χωμάτινη όσο και όσο και ασφάλτινη πίστα (!) με τους επαγγελματίες οδηγούς του Motor Festival να… κόβουν την ανάσα με Drift shows, Stunt & extreme Stunt shows, Trial and Freestyle shows, 4x4 Shows, Super Cars Shows, Dragster Shows, Rally Shows, Φορτηγά. Λίγο πιο δίπλα – όπως μπορείτε να δείτε και από την εντυπωσιακή φωτογραφία της κάτοψης της αρένας – ο ιστορικός «Γύρος του Θανάτου»! Κι όλα αυτά σε μια αρένα.Ο διοργανωτής, Μιχάλης Κοντιζάς δηλώνει: «Eτοιμάζουμε στην αρένα μια… υπερπαραγωγή για τους αστέρες του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Δίπλα σε αυτήν 300 εκθεσιακές θέσεις για το πιο δημοφιλές, πιο ξεχωριστό και πιο λαμπρό φεστιβάλ. Το 12ο Motor Festival Driving with the Stars. Είμαστε έτοιμοι για κάτι πέραν της λογικής, πέραν των δεδομένων της εποχής».Παράλληλος στόχος του Motor Festival της Λάρισας – όπως έχει τονιστεί - είναι η ανάδειξη νέων ταλέντων, νεαρών οδηγών που θα οδηγήσουν δίπλα στους επαγγελματίες του χώρου. Εξ ου και η ενότητα Driving With The Stars, που δίνει τη δυνατότητα σε όσους νέους οδηγούς το θελήσουν να ζήσουν την αποθέωση δίπλα στα αστέρια της μηχανοκίνησης.Ένας εξ αυτών είναι ο 17χρονος Λαρισαίος Θοδωρής Χριστοδούλου, εκ των νεότερων οδηγών Drift στην Ελλάδα, που θα δείξει τον δρόμο και σε άλλα νέα παιδιά, ώστε να έρθουν κοντά στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ο Χριστοδούλου, μαζί με τους υπόλοιπους νέους οδηγούς που έχουν ήδη δηλώσει ή θα δηλώσουν συμμετοχή, θα ανοίξουν την Παρασκευή 18 Μαΐου την αυλαία του 12ου Motor Festival Driving With the Stars στη Σκεπαστή Νεάπολης της Λάρισας.Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός στα καλύτερα του, λοιπόν, το τριήμερο 18 έως και 20 Μαΐου στη Λάρισα! Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα του 12ου Motor Festival στο facebook και στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης (motorfestival.gr).