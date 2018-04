Ford Mustang: Στην Ελλάδα από 53.454 ευρώ

Ανακοινώθηκαν οι τιμές για την Νέα Ford Mustang. Τα πρώτα αυτοκίνητα θα έρθουν στην Ελλάδα στα μέσα Μαΐου.Η Νέα Ford Mustang έρχεται να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία του προηγούμενου μοντέλου – Παγκόσμιο Best Seller με πάνω από 35.000 πωλήσεις στην Ευρώπη. Το οντέλο είναι Best Seller και στην Ελλάδα, αφού 1 στα 3 σπορ αυτοκίνητα που πωλούνται είναι Ford Mustang.Με εμβληματική σχεδίαση, θρυλικό όνομα, ιστορία 50 χρόνων και τιμές που ξεκινούν από 53.474 ευρώ, η νέα Ford Mustang είναι σίγουρο πως θα κλέψει ξανά τις καρδιές των πελατών στην ΕλλάδαΗ Ford Mustang, ένα από τα πιο εμβληματικά αυτοκίνητα στην ιστορία της αυτοκίνησης ανανεώνεται και έρχεται στην Ελλάδα για να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία του προκατόχου της. Με συνολικές παγκόσμιες πωλήσεις 418.000 αυτοκίνητα και 35.000 πωλήσεις στην Ευρώπη, το θρυλικό αυτό αυτοκίνητο ανακηρύχθηκε παγκόσμιο Best Seller σύμφωνα με τα στοιχεία της IHS Markit.Σύμφωνα με τα στοιχεία του ίδιου οργανισμού, η Ford Mustang είναι No1 στις πωλήσεις σπορ αυτοκινήτων και στην Ελλάδα (Sport Segment – Premium/Non Premium) με συνολικά 69 αυτοκίνητα να έχουν ταξινομηθεί στη χώρα μας από την αρχή του 2016 μέχρι τα τέλη του 2017. Οι πωλήσεις αυτές αντιστοιχούν στο 30,8% των συνολικών πωλήσεων σπορ αυτοκινήτων στη χώρα μας, γεγονός που σημαίνει πως σχεδόν 1 στα 3 σπορ αυτοκίνητα που πουλήθηκαν στην Ελλάδα ήταν Ford Mustang.Από τα μέσα Μαΐου που τα πρώτα αυτοκίνητα θα έρθουν στη χώρα μας, η Ford Motor Ελλάς θα διαθέτει τη νέα Ford Mustang σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές που θα ξεκινούν από τα 53.474 ευρώ για το μοντέλο με τον κινητήρα 2.300 κ.εκ. απόδοσης 290 ίππων, και 68.205 ευρώ για το μοντέλο με τον V8 κινητήρα 5000 κ.εκ. απόδοσης 450 ίππων.Η νέα Ford Mustang είναι αναβαθμισμένη αισθητικά και ποιοτικά χάρη στα νέα υλικά κατασκευής και την προσεγμένη συναρμογή στο εσωτερικό. Ο πλούσιος στάνταρ εξοπλισμός και οι νέες τεχνολογίες που διαθέτει, την καθιστούν ένα σπορ αυτοκίνητο ικανό να χαρίσει στους τυχερούς κατόχους του μεγάλες δόσεις οδηγικής ευχαρίστησης και τεράστια χαμόγελα. Όπως και ο προκάτοχός της, η νέα Ford Mustang θα διατίθεται και σε “ανοιχτές” convertible εκδόσεις, ενώ στην κορυφή των τεχνολογικών αναβαθμίσεων βρίσκονται ο στάνταρ νέος ψηφιακός πίνακας οργάνων 12 ιντσών, η εξελιγμένη μαγνητοροική ανάρτηση MagneRide και το πρωτοποριακό αυτόματο κιβώτιο 10 σχέσεων.