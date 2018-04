Renault LEVEL UP: Νέες προσφορές Renault (video)

Τα Renault TWINGO, CLIO και CLIO SPORT TOURER έχουν καταφέρει να καθιερωθούν στη συνείδηση του αγοραστικού κοινού, χάρη σε μία σειρά σύγχρονων προϊοντικών χαρακτηριστικών, τα οποία προσδίδουν στο κάθε μοντέλο μοναδικά πλεονεκτήματα. Το TWINGO, το πιο προηγμένο και ευέλικτο 5θυρο αυτοκίνητο πόλης και τα CLIO – CLIO SPORT TOURER, με το δυναμικό σχεδιασμό και τον απόλυτα ολοκληρωμένο χαρακτήρα τους, προσφέρουν πρακτικότητα, άνεση, ασφάλεια, αλλά και υψηλή απόδοση με χαμηλή κατανάλωση καυσίμου.



Η TEOREN MOTORS, εγκαινιάζει το πρόγραμμα Renault LEVEL UP* μέσω του οποίου οι αγοραστές μπορούν να αποκτήσουν τα TWINGO, CLIO και CLIO SPORT TOURER με ακόμα πλουσιότερο εξοπλισμό σε χαμηλότερη τιμή. Ουσιαστικά ο αγοραστής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το αμέσως πιο πλούσιο επίπεδο εξοπλισμού με την τιμή που ισχύει για την χαμηλότερη σε επίπεδο εξοπλισμού έκδοση (π.χ. επιλογή της έκδοσης Dynamic με την τιμή που ισχύει για την έκδοση Expression). Ακόμα και για όσους επιλέξουν τις κορυφαίες από πλευράς εξοπλισμού εκδόσεις, Excite (TWINGO) και Dynamic (CLIO- CLIO SPORT TOURER), υπάρχει σημαντικό όφελος για τον αγοραστή μέσω της παροχής πλούσιων πακέτων αξεσουάρ εντελώς δωρεάν. Το μέγιστο όφελος που προκύπτει μέσω του προγράμματος Renault LEVEL UP, είναι 1.335 ευρώ για το TWINGO και 1.543 ευρώ για τα CLIO – CLIO SPORT TOURER.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Renault LEVEL UP και την γκάμα επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών μοντέλων Renault, το κοινό μπορεί να απευθυνθεί στο Επίσημο Δίκτυο Διανομέων Renault.