Jeep Camp Γλυφάδα: Τα Σάββατα δεν θα είναι ποτέ τα ίδια.

Οι λάτρεις της περιπέτειας και της ανακάλυψης, δεν χρειάζεται να φτάσουν στην ζούγκλα ή το δάσος για να δοκιμάσουν τα όρια των νέων μοντέλων της Jeep.Από το Σάββατο 28 Απριλίου, θα μπορούν να νιώσουν την Go Anywhere – Do Anything, αίσθηση που για περισσότερα από 75 χρόνια προσφέρουν τα Jeep, ένα βήμα από την πόρτα τους, στο Jeep Camp της Γλυφάδας.Εκεί, στο τιμόνι του ολοκαίνουργιου Jeep Compass αλλά και του Jeep Renegade, θα ζήσουν μία πρωτόγνωρη εμπειρία με τις ικανότητες των δύο μοντέλων. Θα νιώσουν από πρώτο χέρι, πώς τα Jeep έχουν ενσωματώσει και εξελίξει την κληρονομιά δεκαετιών, όχι απλά για να μην σταματάνε πουθενά, αλλά για να υπερβαίνουν κάθε εμπόδιο με ασφάλεια, άνεση και premium αίσθηση.Οι οδηγοί και τα Jeep, θα περάσουν από βαθιές παγίδες νερού και λάσπης, θα κάνουν τραμπάλα, ανάβαση, κατάβαση και πλευρική κίνηση σε μεγάλες κλίσεις, αλλά θα κινηθούν και σε έντονα βραχώδες περιβάλλον, δοκιμασίες που τα Jeep έχουν σχεδιαστεί για να υπερβαίνουν χωρίς κόπο, αποδεικνύοντας έτσι την ιστορική υπεροχή τους στην εκτός δρόμου κίνηση.Τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Jeep Camp, στο κατάστημα της Jeep AutoOne στην Γλυφάδα θα βρίσκεται και το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται διεξοδικά για τα μοντέλα αλλά και τα πολύ φιλικά άτοκα προγράμματα χρηματοδότησης που προσφέρονται για την απόκτησή τους.Οι οδηγοί και οι οικογένειές τους που θέλουν να ζήσουν αυτή την ξεχωριστή -Jeep- εμπειρία μπορούν να ενημερώνονται για το Jeep Camp καλώντας στα τηλέφωνα της AutoOne, επίσημου διανομέα της Jeep στο νομό Αττικής.Jeep – AutoOne ΓλυφάδαΔιεύθυνση: Λ. Βουλιαγμένης88Τηλέφωνο: 210 9644691Jeep – AutoOne ΑμαρουσίουΔιεύθυνση: Λ. Κηφισίας 30Τηλέφωνο: 210 6890600Jeep Camp ΓλυφάδαςΔιεύθυνση: Λ. Βουλιαγμένης 87Ώρες λειτουργίας: Σάββατο 10:00 – 16:00Διάρκεια διαδρομής 15’