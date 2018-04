Η ομάδα Arrows στους τελικούς του «F1 in Schools 2018»

Η εξαμελής ομάδα Arrows του σχολείου «Εκπαιδευτική Αναγέννηση» προκρίθηκε φέτος στον εθνικό τελικό του διαγωνισμού «F1 in Schools». Η ομάδα Arrows που αποτελείται από παιδιά Γυμνασίου, θα συναγωνιστεί με άλλες 15 σχολικές ομάδες, για την πρόκριση στους παγκόσμιους τελικούς του διαγωνισμού, που θα γίνουν στην Σιγκαπούρη τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Ο Ελληνικός τελικός θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 6 Μαΐου στον 4ο όροφο του The Mall of Athens.Η ομάδα Arrows πήρε την πρόκριση της στους Εθνικούς Τελικούς μετά από έξι μήνες προετοιμασίας και αποδίδοντας εξαιρετικά στην προκριματική φάση, όπου κατέλαβε την 2η θέση. Πρόκειται για ένα σπουδαίο επίτευγμα, καθώς οι άλλες ομάδες αποτελούνται από παιδιά του Λυκείου.Οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου πρωταθλήματος κρίνονται εξαιρετικά υψηλές και στόχος του είναι να ενισχύσει το ενδιαφέρον των μαθητών για τις Φυσικές Επιστήμες, τις Νέες Τεχνολογίες, τη Μηχανική, τα Μαθηματικά, το Μάρκετινγκ, τα Μέσα Ενημέρωσης, κλπ.Οι ομάδες του «F1 in Schools» συμμετέχουν με μοντέλα υπό κλίμακα από πολυουρεθάνη, που κινούνται με πεπιεσμένο αέρα και συναγωνίζονται σε ταχύτητα πάνω σε μία ευθεία μεταλλική πίστα 25 μέτρων. Επίσης, είναι υποχρεωμένες να λειτουργήσουν σαν αληθινή ομάδα της Formula 1, στη βάση ενός σύνθετου επιχειρησιακού πλάνου με κατανομή ρόλων και συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων για κάθε μέλος τους. Η τελική κατάταξη προκύπτει από την αξιολόγηση της λειτουργίας της ομάδας και τα αποτελέσματα στον αγώνα ταχύτητας.Μέλη της ομάδας Arrows: Βαγγέλης Βουλουμάνος, Θανάσης Ζαχαρόπουλος, Βασίλης Τσάδαρης, Γιώργος Μουσελάς, Ιάσωνας Βαλιάδης, Άραν Ικμπάλ-Κωστάκης