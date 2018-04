F1 Pirelli Hot Laps

Η Pirelli και η Formula 1 παρουσίασαν το καινοτόμο πρόγραμμα ‘Formula 1 Pirelli Hot Laps’ στο Διεθνές Αυτοκινητοδρόμιο του Μπαχρέιν. Εκεί διεξήχθη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος γύρος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος FIA Formula 1.Το πρόγραμμα ‘Formula 1 Pirelli Hot Laps’ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στα Σαββατοκύριακα των Grand Prix. Οδηγοί F1 και άλλοι καταξιωμένοι οδηγοί αγώνων θα δίνουν σε καλεσμένους αλλά και μέλη των ομάδων, αίσθηση του τι σημαίνει, γρήγοροι γύροι στην πίστα, με κορυφαία σπορ αυτοκίνητα τα οποία έχουν άδεια κυκλοφορίας στο δρόμο. Οι γύροι θα γίνονται στην πίστα του αγώνα, το Σαββατοκύριακο του Grand Prix.Τα νέα εξειδικευμένα ελαστικά P Zero της Pirelli θα βρίσκονται στο τεχνολογικό επίκεντρο του προγράμματος αυτού. Η τεχνολογία των ελαστικών P Zero Formula 1 και η τεχνολογία ελαστικών των αυτοκινήτων παραγωγής, συνδυάζονται για να περιγράψουν την λαμπερή ιστορία της Pirelli στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Επιπλέον είναι μια ευκαιρία να δείξουμε όλα όσα έρχονται στο μέλλον. Οι τυχεροί καλεσμένοι θα επιλέγονται από την Pirelli, τη Formula 1 αλλά και τους κατασκευαστές αυτοκινήτων που συμμετέχουν στο φετινό πρόγραμμα.Στο Μπαχρέιν υπήρξαν 5 περίοδοι ‘Formula 1 Pirelli Hot Laps’ από την Πέμπτη ως και την Κυριακή. Τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιήθηκε ήταν δύο McLaren 720S και μια Aston Martin Vanquish S. Όλα οδηγήθηκαν στην πίστα με ελαστικά Pirelli P Zero. Το πρόγραμμα ‘2018 Formula 1 Pirelli Hot Laps’ υποδέχεται αυτό το τριήμερο στο Κινέζικο Grand Prix, τη Mercedes-AMG. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς θα συμμετέχουν και άλλοι κατασκευαστές στο πρόγραμμα που θα διεξαχθεί στις ακόλουθες πίστες :GRAND PRIX ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΜΠΑΧΡΕΙΝ Απρίλιος 5-8ΚΙΝΑ Απρίλιος 12-15ΚΑΝΑΔΑΣ Ιούνιος 7-10ΓΑΛΛΙΑ Ιούνιος 21-24ΓΕΡΜΑΝΙΑ Ιούλιος 19-22ΙΤΑΛΙΑ Aύγουστος 30 – Σεπτέμβριος 2ΙΑΠΩΝΙΑ Oκτώβριος 4-7ΗΠΑ Οκτώβριος 18-21MΕΞΙΚO Οκτώβριος 25-28ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙΝοέμβριος 22-25