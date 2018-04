2ος αγώνας Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Karting

Η ΑΣΠΙΣ Motorsport Club που καλείται να διοργανώσει το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Απριλίου τον δεύτερο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Karting στο Drive Park Pista Kart Thessaloniki στο Νέο Ρύσιο. Ο αγώνας διεξάγεται υπό την αιγίδα της OMAE "official" και είναι δεδομένο πως θα προσφέρει θέαμα και μάχες με το χρονόμετρο στο εκατοστό του δευτερολέπτου.Όσοι ξεχάσατε πως είναι η μεθυστική μυρωδιά από καμένο ελαστικό, λάδι και βενζίνη ή τα ουρλιαχτά των δίχρονων κινητήρων δεν έχετε παρά να κάνετε αυτήν την Κυριακή την διαφορά χειροκροτώντας τους συμμετέχοντες του 2ου Γύρου του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Karting.Για την ιστορίαΉταν το 1956 όταν στη Νότια Καλιφόρνια των Η.Π.Α. ο Kurtis Kraft, ιδιοκτήτης της American Art Ingels, εταιρία κατασκευής αγωνιστικών αυτοκινήτων για τους αγώνες Indy, κατασκεύασε το πρώτο kart. Λίγα παλιοσίδερα και ένας δίχρονος κινητήρας από την West Bend Company ήταν αρκετά για να δημιουργήσει αυτό που σήμερα γνωρίζουμε ως go kart. Από την πρώτη κιόλας δοκιμή στο Echo Park φάνηκε πως κάτι όμορφο θα συμβεί με αυτήν την ιδέα. Οι θεατές που έσπευσαν να δουν το περίεργο όχημα ήταν μερικές εκατοντάδες. Έξι δεκαετίες μετά η επιβεβαίωση του εγχειρήματος είναι αδιαμφισβήτητη και αποτυπώνεται στο πλήθος των οδηγών αγώνων που ξεκίνησαν την σταδιοδρομία τους από τα kart. Το 1958 ιδρύθηκε η εταιρία Go Kart Manufacturing Co. που όπως το λέει η ονομασία της άρχισε την κατασκευή kart. Το 1959 η McCulloch ασχολήθηκε πρώτη με την κατασκευή κινητήρων προοριζόμενους αποκλειστικά για kart, ο πρώτος εκ αυτών ονομάστηκε McCulloch MC-10 και δεν ήταν τίποτε άλλο από ένα αλυσοπρίονο προσαρμοσμένο σε δίχρονο κινητήρα.Για την Ελλάδα 2018Η προσπάθεια αναβίωσης του δημοφιλούς αθλήματος, που οι παλιοί θυμούνται να πρωταγωνιστεί ακόμα και στον ελληνικό κινηματογράφο, συνεχίζεται για τρίτη χρονιά. Τα χρόνια αδράνειας είναι παρελθόν και το όραμα του karting ως φυτώριο για την επόμενη γενιά οδηγών αγώνων είναι πιο ισχυρό από ποτέ. Η όποια δυσκολία ξεπερνιέται δίνοντας στους άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενους την δύναμη να συνεχίσουν την προσπάθεια.