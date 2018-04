Παγκόσμιο Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2018 το Volvo XC60

To Volvo XC60 κατακτά τον τίτλο του Παγκόσμιου Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2018, που είναι ένα ακόμη ένα σημαντικό βραβείο στη λίστα με τις πρόσφατες κορυφαίες διακρίσεις των SUV της Volvo.



Το νέο Volvo XC60 ανακηρύχθηκε Παγκόσμιο Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2018 στην Έκθεση Αυτοκινήτου της Νέας Υόρκης, κατακτώντας ακόμη ένα κορυφαίο βραβείο για τη Volvo.

Είναι η πρώτη φορά που η Volvo πρωτεύει στο θεσμό του World Car of The Year, λίγες μέρες αφότου πρόσθεσε στη συλλογή της τον επίζηλο τίτλο του Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2018 για την Ευρώπη, με το νέο της compact SUV, XC40.



Υπενθυμίζουμε ότι, ανάμεσα στις άλλες σημαντικές διακρίσεις που έχει στη συλλογή του το Volvo XC60, συμπεριλαμβάνεται και η πρωτιά στις δοκιμές του EuroNCAP για το 2017, που το καθιστά το ασφαλέστερο αυτοκίνητο σήμερα στον κόσμο. Το νέο XC60 εξοπλίζεται με σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος City Safety τελευταίας γενιάς, με λειτουργία Steering Support, που επεμβαίνει και στο τιμόνι για να αποτρέψει μια πιθανή σύγκρουση.



"Είμαι ευτυχής που βλέπω τις προϊοντικές επενδύσεις μας να αποδίδουν", δήλωσε ο Χόκαν Σάμιουελσον, Πρόεδρος και CEO της Volvo Cars. "Απέναντι σε έναν σκληρό ανταγωνισμό, το XC60 αποδεικνύει ότι η Volvo διαθέτει τον ιδανικό συνδυασμό design, συνδεσιμότητας και ασφάλειας που απηχεί τις προτιμήσεις των πελατών σε παγκόσμια κλίμακα".



Στις πρόσφατες διακρίσεις της Volvo συμπεριλαμβάνεται και η ανάδειξη του Χόκαν Σάμιουελσον ως "Πρόσωπο της Χρονιάς για την Παγκόσμια Αυτοκίνηση", από εκπροσώπους των διεθνών μέσων ενημέρωσης, στις αρχές αυτού του μήνα, στη Γενεύη. Το βραβείο έρχεται ως αναγνώριση της σημαντικής συνεισφοράς του στην επιτυχημένη πορεία της Volvo Cars τα τελευταία χρόνια.