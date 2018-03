Volvo XC40 Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2018.

Το νέο XC40, το compact premium SUV της Volvo, κερδίζει τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Aυτοκινήτου της Xρονιάς 2018. Πρόκειται για την πρώτη φορά που η Volvo Cars κατακτά αυτό το καταξιωμένο βραβείο.



"H κατάκτηση του βραβείου από το νέο μας XC40 συμπίπτει με μια τέλεια χρονική συγκυρία", δήλωσε ο Χόκαν Σάμιουελσον, Πρόεδρος και CEO της Volvo Cars. "Σήμερα, για πρώτη φορά η Volvo διαθέτει τρία παγκόσμια SUV στην γκάμα της. Το XC40 θα δώσει ισχυρή επιπλέον ώθηση στην ανάπτυξή μας, βάζοντάς μας σε μία νέα, ταχύτατα αναπτυσσόμενη κατηγορία, αυτή των compact SUV”.



Με την πρωτιά του XC40, ολόκληρη η γκάμα των παγκόσμιων SUV της Volvo έχει πλέον κερδίσει βραβείο Αυτοκινήτου της Χρονιάς είτε στην Ευρώπη είτε στη Βόρειο Αμερική. Υπενθυμίζουμε ότι το XC90 και το XC60 κέρδισαν τον τίτλο του North American Truck/Utility of the Year τα προηγούμενα δύο χρόνια.



Το XC40 θέτει νέα πρότυπα στην κατηγορία του από πλευράς σχεδιασμού, συνδεσιμότητας και τεχνολογιών ασφάλειας. Οι πρώτες παραγγελίες, που υπερβαίνουν τις 20.000 μονάδες στην Ευρώπη και την Αμερική, καταδεικνύουν ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ελκυστικό «πακέτο» για τους πελάτες.



Το XC40 είναι το πρώτο μοντέλο της Volvo που βασίζεται στη νέα πλατφόρμα CMA (Compact Modular Architecture), στην οποία θα βασιστούν και όλες οι επερχόμενες εκδόσεις της σειράς 40, συμπεριλαμβανομένων των πλήρως ηλεκτροκίνητων οχημάτων.



Το XC40 είναι επίσης το πρώτο Volvo που προσφέρει τη δυνατότητα car-sharing, μέσω της τεχνολογίας ψηφιακού κλειδιού της Volvo και της πλατφόρμας της για υπηρεσίες διασύνδεσης Volvo On Call. Οι ιδιοκτήτες του XC40 μπορούν να μοιραστούν το αυτοκίνητό τους με την οικογένεια και τους φίλους τους χωρίς να χρειάζεται να τους αφήσουν ένα φυσικό κλειδί.



Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και υποστήριξης οδηγού στο XC40 συμπεριλαμβάνουν το σύστημα ημι-αυτόνομης οδήγησης Pilot Assist, το σύστημα αποφυγής συγκρούσεων City Safety, το σύστημα αποφυγής εκτροπής από το δρόμο Run-Off Road Mitigation, το Cross Traffic Alert με αυτόματο φρενάρισμα και την κάμερα 360° που βοηθά τους οδηγούς να ελιχθούν σε μικρούς χώρους στάθμευσης.



Το XC40 προσφέρει επίσης ευφυείς λύσεις στην εσωτερική σχεδίαση και ιδέες αποθήκευσης με περισσότερο λειτουργικό χώρο στις πόρτες και κάτω από τα καθίσματα, έναν ειδικό χώρο για κινητό τηλέφωνο που συμπεριλαμβάνει παροχή ασύρματης (επαγωγικής) φόρτισης, πτυσσόμενο άγκιστρο για μικρές τσάντες, καθώς κι έναν αφαιρούμενο κάδο αχρήστων στην κεντρική κονσόλα.



Το 2017, η Volvo ανακοίνωσε τη δέσμευσή της να παρέχει τουλάχιστον μια ηλεκτροκίνητη επιλογή σε κάθε μοντέλο που θα λανσάρει από το 2019 και μετά. Στο πνεύμα αυτής της ηγετικής θέσης που έχει η Volvo στην ηλεκτροκίνηση, μια υβριδική καθώς και μία πλήρως ηλεκτρική έκδοση θα προστεθούν αργότερα στην γκάμα του XC40.



"Διαθέτουμε μια ξεκάθαρη στρατηγική ανάπτυξης και μία δέσμευση να ηγηθούμε των εξελίξεων στους τομείς της ασφάλειας, των υπηρεσιών συνδεσιμότητας και της ηλεκτροκίνησης", δήλωσε ο Χόκαν Σάμιουελσον. "Το XC40 αντανακλά αυτή τη δέσμευση και, κρίνοντας από την ανταπόκριση των πελατών μας και από τη σημερινή ετυμηγορία της κριτικής επιτροπής του COTY, βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο".