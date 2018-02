Χορηγία BMW στα Βραβεία Σωματείου Αμερικανών Σκηνοθετών (DGA)

Τα μοντέλα BMW Σειρά 7, BMW i8 και BMW X3 σε περίοπτη θέση δίπλα στους μεγαλύτερους σταρ του Hollywood.Για 5η συνεχόμενη χρονιά, η BMW στήριξε με υπερηφάνεια το Σωματείο Αμερικανών Σκηνοθετών ως αποκλειστικός αυτοκινητιστικός εταίρος της 70η έκδοσης των Βραβείων DGA. Τα Βραβεία τιμούν τα καλύτερα σκηνοθετικά επιτεύγματα και η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στο The Beverly Hilton, στο Beverly Hills, California.«Η BMW έχει μακροχρόνια παράδοση στη υποστήριξη καινοτόμων δημιουργών από όλο το καλλιτεχνικό φάσμα», δήλωσε ο Ούβε Ντρέχερ, Υπεύθυνος Επικοινωνίας Μάρκας BMW. «Είμαστε για μία ακόμα φορά υπερήφανοι για τη συνεργασία μας μας με το Σωματείο Αμερικανών Σκηνοθετών με σκοπό να τιμήσουμε μερικούς από τους πιο χαρισματικούς δημιουργούς του Hollywood.Ο κωμικός Τζαντ Άπατοου ήταν ο οικοδεσπότης της βραδιάς στην οποία παρευρέθηκαν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του Hollywood. Ο Σκηνοθέτης και πρώην Πρόεδρος του DGA, Μίκαελ Άπτεντ (The World Is Not Enough, The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader) παρέλαβε το βραβείο Honorary Life Member - για τον ηγετικό ρόλο του στη βιομηχανία του θεάματος, την προσφορά του στο Σωματείο και τα έξοχα σκηνοθετικά του επιτεύγματα - από τον εν ενεργεία Πρόεδρο Τόμας Σλάμε και τον Τζέι Ντι Ροθ, πρώην National Executive Director.Ο Γκουλιέμο ντελ Τόρο ήταν ο μεγάλος νικητής της βραδιάς. Απέσπασε το βραβείο του καλύτερου κινηματογραφικού σκηνοθέτη (Outstanding Directorial Achievement) για την ταινία “The Shape of Water”, παραλαμβάνοντας τη σκυτάλη από τον περσινό νικητή Ντάμιεν Καζέλ (La La Land).Στην τελετή απονομής Βραβείων του Σωματείου Σκηνοθετών το παρών έδωσαν τρία θρυλικά μοντέλα BMW: BMW X3, BMW i8 και BMW Σειρά 7.Η υποστήριξη του Σωματείου Αμερικανών Σκηνοθετών αποτελεί τμήμα της συνεχιζόμενης δέσμευσης της BMW στις τέχνες, την ψυχαγωγία και τον πολιτισμό. Τα οχήματα BMW έχουν γράψει ιστορία στη μεγάλη οθόνη, με πρωταγωνιστικούς ρόλους σε εμβληματικές κινηματογραφικές παραγωγές όπως Mission: Impossible και οι ταινίες James Bond.Το Βραβείο Καλύτερης Κινηματογραφικής Σκηνοθεσίας του Σωματείου Αμερικανών Σκηνοθετών λειτουργεί σαν το τέλειο βαρόμετρο στην κούρσα για το Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας. Μόνον επτά φορές από την έναρξη του θεσμού Βραβείων DGA ο νικητής του βραβείου δεν έχει αποσπάσει ταυτόχρονα και το βραβείο Όσκαρ της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (Academy Award).