Jeep Winter Tour: Το Jeep Camp υποδέχεται το Compass

Ζήστε μία αυθεντική εμπειρία 4Χ4 με τα Compass και Renegade σε extreme Jeep δοκιμασίες στον Παρνασσό.Το Jeep Camp στο Λιβάδι-Αράχωβας ανανεώθηκε και έγινε ακόμα πιο απαιτητικό και συναρπαστικό για να αναδείξει τις μοναδικές δυνατότητες του Jeep Compass, του ολοκαίνουργιου Premium Compact SUV της Jeep που δεν φοβάται τις προκλήσεις και του αγαπημένου Jeep Renegade.Αν θέλετε να δείτε σε τι off-road απαιτήσεις ανταπεξέρχεται ένα όχημα που φέρει επάξια το σήμα Jeep, δεν έχετε να παρά να επισκεφθείτε το Jeep Camp. Εκεί, θα οδηγήσετε τα Jeep Compass και Jeep Renegade σε περάσματα από βαθιές παγίδες λάσπης. Θα περάσετε από τη ‘σκακιέρα’ που αναγκάζει τα οχήματα να κινηθούν με τρεις και δύο ρόδες, θα πραγματοποιήσετε αναβάσεις και καταβάσεις σε μεγάλες κλίσεις, αλλά θα κινηθείτε και σε έντονα βραχώδη περιβάλλοντα, όπως αυτά που θα συναντούσατε σε ένα ποτάμι.Τα Jeep εκτελούν όλες τις παραπάνω δοκιμασίες με χαρακτηριστική άνεση καθώς έχουν σχεδιαστεί εξαρχής για να προσφέρουν απόλυτη ελευθερία στον κάτοχό τους και να υποστηρίζουν στην πράξη το ρητό της Jeep: ‘Go Anywhere Do Anything’.Η εμπειρία Jeep Camp στο Λιβάδι της Αράχωβας, ξεκινά από το άνετο «σπίτι» της Jeep, με το δικό του χώρο στάθμευσης. Εκεί, οι επισκέπτες απολαμβάνουν ένα ζεστό ρόφημα και ενημερώνονται για τα χαρακτηριστικά των μοντέλων σε ένα αυθεντικό Jeep περιβάλλον πλημμυρισμένο με εικόνες και βίντεο από εμπειρίες 4Χ4. Ακολούθως, μεταφέρονται οδικώς στο χώρο του Jeep Camp όπου με την ασφάλεια της καθοδήγησης του εξειδικευμένου προσωπικού της Jeep, βιώνουν την ξεχωριστή εμπειρία off-road οδήγησης ενός Jeep.Φέτος, με την έλευση του νέου Compact Premium SUV, Jeep Compass, το Jeep Camp του Παρνασσού, υπόσχεται ακόμα πιο δυνατές συγκινήσεις αλλά και μερικές εκπλήξεις για τους μικρούς Jeep fans που θα συνοδεύσουν την οικογένειά τους σε αυτή την off road εμπειρία.info• Ημέρες λειτουργίας: Σάββατο, Κυριακή και αργίες• Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 6936 532754• Jeep Camp: στην θέση Λιβάδι ΠαρνασσούGoogleMaps location: https://goo.gl/maps/x4GZW7DTS522