Αύξηση άνω του 11% των παραδόσεων οχημάτων της Porsche Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Πράγα. Η Porsche Central and Eastern Europe s.r.o., θυγατρική της Porsche AG, ανακοίνωσε ρεκόρ παραδόσεων για έκτο διαδοχικό έτος. Στη συγκεκριμένη περιφέρεια παραδόθηκαν σε πελάτες συνολικά 6.185 οχήματα το 2017, αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση 11% έναντι του προηγούμενου έτους.



Με την παρουσίαση στην αγορά των νέων μοντέλων Panamera sedan και Sport Turismo, οι συνολικές παραδόσεις της σειράς μοντέλων κατέγραψαν εντυπωσιακή αύξηση κατά 230% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα δίπορτα sport αυτοκίνητα της Porsche συνεχίζουν να ενθουσιάζουν τους πελάτες στην Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη. Έτσι, τα μοντέλα 718 Boxster/Cayman με τον κινητήρα στο κέντρο κατέγραψαν σημαντική αύξηση παραδόσεων κατά 18%, ενώ η θρυλική σειρά μοντέλων 911 συνέχισε τη σταθερή της ανοδική πορεία με αύξηση των παραδόσεων κατά 3% έναντι του προηγούμενου έτους.



Η σειρά μοντέλων Macan έχει καταγράψει ως τώρα το καλύτερο έτος πωλήσεων, παραμένοντας η κορυφαία σειρά μοντέλων από άποψη συνολικών παραδόσεων για δεύτερη χρονιά στη σειρά, με αύξηση των παραδόσεων κατά 3% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Με μικρή διαφορά στις συνολικές παραδόσεις ακολούθησε η σειρά μοντέλων Cayenne, αν και η σταδιακή παύση διάθεσης της προηγούμενης γενιάς προκάλεσε μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος.



«Η επιτυχία της Porsche το 2017 στην Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη μπορεί να αποδοθεί στο ισχυρό χαρτοφυλάκιο προϊόντων, το οποίο ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο με τα νέα μοντέλα Panamera που διαθέτουμε», δήλωσε Μάρκους Έκερμαν, Διευθύνων Σύμβουλος της Porsche Central and Eastern Europe s.r.o. «Με την αφοσίωση του δικτύου εισαγωγέων και διανομέων μας, αλλά και με μια ελκυστική τρέχουσα γκάμα προϊόντων που περιλαμβάνει sport αυτοκίνητα όπως η θρυλική 911 και η γενιά της Cayenne που παρουσιάστηκε πρόσφατα, το 2018 υπόσχεται περαιτέρω σταθερά ανοδική πορεία στην περιφέρεια.»



Η Πολωνία παραμένει η μεγαλύτερη επιμέρους αγορά για την Porsche στην περιφέρεια της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης με 1.535 παραδόσεις το 2017, καταγράφοντας άνοδο 21% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Άλλες βασικές αγορές στην περιφέρεια είναι η Τουρκία με 676 παραδόσεις, η Ουκρανία με 393 παραδόσεις και η Τσεχία με 372 παραδόσεις.

H Porsche Central and Eastern Europe s.r.o. θυγατρική εταιρεία της Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, και εδρεύει στη Δημοκρατία της Τσεχίας, στην Πράγα. Η εταιρεία είναι υπεύθυνη για 26 εισαγωγείς στις εξής χώρες: Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Γεωργία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισραήλ, Καζακστάν, Λετονία, Λιθουανία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Μάλτα, Μολδαβία, Ρουμανία, Πολωνία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τουρκία και Ουκρανία.