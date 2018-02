Νέα καμπάνια και νέες εκδόσεις Kia Sportage.

Το παιδί διηγείται στον φίλο του τα «μαγικά» κόλπα που κάνει ο μπαμπάς του με το αυτοκίνητο λέγοντας, πως ο μπαμπάς του έχει δυνάμεις όπως στα παραμύθια. Το πορτ παγκάζ ανοίγει μόλις το πλησιάζει, παρκάρει το αυτοκίνητο χωρίς να αγγίζει το τιμόνι και κατορθώνει και φρενάρει αυτόματα το αυτοκίνητο εάν εμφανιστεί ξαφνικά το σκυλάκι τους η «πριγκίπισσα».Η ταινία επικοινωνεί τις «μαγικές» λειτουργίες του αυτοκινήτου: Smart Power Tailgate, Smart Parking Assist System, Kia’s connected Services, Autonomous Emergency Braking,ενώ στο τέλος εμφανίζεται η διάκριση του αυτοκινήτου στην έρευνα της JD Power -όπου κατέλαβε την πρώτη θέση στην αξιοπιστία (Μελέτη Αξιοπιστίας – JD Power 2017 Γερμανία), αλλά και η 7ετής εργοστασιακή εγγύηση.Με αφορμή την νέα της τηλεοπτική καμπάνια η Κia δημιούργησε δύο νέες εκδόσεις: Την 1.700 κ.εκ. 115 ίππων EX Progressive και την 1.700 κ.εκ. 141 ίππων DCT Progressive Plus, οι οποίες περιέχουν τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται στην ταινία, αλλά και ακόμα παραπάνω.:Sportage 1.7 Progressive (Τιμή: 28.000 ευρώ) 1.7 DCT Progressive Plus (34.000 ευρώ)Autonomous Emergence Braking: std stdPower Tailgate: std stdSmart Key & Start Button: std stdΑυτόματο Παρκάρισμα: --- stdΑισθητήρες Parking Εμπρος & Πίσω: --- stdΠίνακας οργάνων Supervision: --- stdΗλεκτρονικό Χειρόφρενο: --- stdΦώτα Xenon με σύστημα πλύσης: --- stdΕπιβάρυνση σε σχέση με την EX: 2.010 ευρώ 3.500 ευρώΝα σημειώσουμε ότι η τιμή εκκίνησης του Sportage (έκδοση 1.6 l Instyle 132 ίππων) είναι στα 19.590 ευρώ.