Το Νέο Honda Insight Prototype επαναπροσδιορίζει την κατηγορία επεκτείνοντας παράλληλα την οικογένεια των Ηλεκτρικών Οχημάτων της Honda.



Το νέο Honda Insight Prototype πραγματοποίησε παγκόσμια παρουσίαση στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου Β. Αμερικής, δίνοντας στους καταναλωτές μία πρώτη γεύση από το τελευταίο μοντέλο της αυξανόμενης γκάμας ηλεκτρικών οχημάτων της Honda. Το Insight θα παρουσιαστεί στην Αμερική μέσα στο 2018, και κατατάσσεται σαν premium compact πάνω από το Civic στην οικογένεια των επιβατικών οχημάτων της Honda. Ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα compact υβριδικά με την κομψή sedan σχεδίασή του, την ευρύχωρη καμπίνα πέντε ατόμων, και τις βελτιωμένες επιδόσεις σε συνδυασμό μάλιστα με την οικονομική κατανάλωση.



«Το νέο 2019 Honda σηματοδοτεί την είσοδό μας σε μία νέα εποχή εξηλεκτρισμού με προϊόντα Honda νέας γενιάς, που προσφέρουν στους πελάτες τα οφέλη της προηγμένης τεχνολογίας κινητήρων χωρίς συμβιβασμούς στη σχεδίαση, την ποιότητα ή τη διάταξη χώρων» δήλωσε ο Ένιο Αργκανέλι, Jr., Αντιπρόεδρος Πωλήσεων Αυτοκινήτων και Γενικός Διευθυντής της Honda, American Honda Motor Co., Inc και πρόσθεσε: «Το Honda Insight αναμένεται να συναγωνιστεί σε οικονομία καυσίμου τα καλύτερα υβριδικά της κατηγορίας, με ένα γενικά αποδεκτό ελκυστικό στυλ, μέσα - έξω, και με την καλύτερη χωρητικότητα επιβατών στην κλάση του.»



Το Insight Prototype υιοθετεί κομψή σχεδίαση με χαμηλωμένο και φαρδύ αμάξωμα, που αναδεικνύεται από τη χαρακτηριστική μάσκα «flying wing» της Honda, τη δυναμική πρόσοψη, τους λεπτούς προβολείς και τα πίσω φώτα LED σε συνδυασμό με έντονες και δυναμικές χαρακτηριστικές γραμμές και μία εκτεταμένη γραμμή οροφής τύπου coupe.



Έχοντας μακρύ μεταξόνιο, το 2019 Honda Insight θα προσφέρει κορυφαία ευρυχωρία και πληθώρα premium χαρακτηριστικών όπως προαιρετικά δερμάτινα καθίσματα, μία οθόνη αφής Display Audio χωρητικής τεχνολογίας 8-ιντσών και ένα ψηφιακό «ταμπλό οργάνων» LCD 7 ιντσών. Πιο διαισθητικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες τύπου smartphone όπως προσαρμοζόμενα εικονίδια εφαρμογών και συντομεύσεις αρχικής σελίδας, μαζί με προαιρετική ενσωμάτωση σε Apple CarPlay και Android Auto και διαδικτυακές ενημερώσεις συστημάτων μέσω Wi-Fi, κάνουν το Insight να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό.



Το Insight θα αποδίδει κορυφαία ισχύ με προβλεπόμενη οικονομία καυσίμου σύμφωνα με τις μετρήσεις ΕΡΑ πάνω από 50 mpg, ανταγωνιστική τιμή στην κατηγορία. Στην καρδιά του μοντέλου χτυπά μία έκδοση του υβριδικού συστήματος δύο μοτέρ τρίτης γενιάς της Honda, που περιλαμβάνει έναν πολύ αποδοτικό κινητήρα 1.5L κύκλου Atkinson, έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα και μπαταρία ιόντων λιθίου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το Insight λειτουργεί μόνο με ηλεκτρισμό, αντλώντας ενέργεια από τον κινητήρα (λειτουργεί σαν γεννήτρια) ή την μπαταρία. Οι υβριδικές μπαταρίες που βρίσκονται κάτω από τα πίσω καθίσματα επιτρέπουν την πλήρη αξιοποίηση του χώρου αποσκευών, ο οποίος παρέχει πρόσθετη ευελιξία χάρη στα διαιρούμενα 60/40 και αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα.



Το 2019 Honda Insight θα περιλαμβάνει το Honda LaneWatch από το EX και πάνω και τις τεχνολογίες προηγμένης ασφάλειας και υποστήριξης οδηγού Honda Sensing™ στάνταρ, συμπεριλαμβανομένων των Collision Mitigation Braking System (CMBS), Lane Departure Warning, Road Departure Mitigation, Adaptive Cruise Control με Low-Speed Follow και της νέας λειτουργίας Traffic Sign Recognition.



Το Insight θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Honda στο Greensburg, Indiana, με εξαρτήματα από την εγχώρια ή τις παγκόσμιες αγορές. Αναμένεται μέσα στο 2018, και θα είναι το πέμπτο ηλεκτρικό μοντέλο που παρουσιάζει η Honda από πέρσι, πλαισιώνοντας τη σειρά Clarity (Clarity Fuel Cell, Clarity Electric και Clarity Plug-in Hybrid) και το νέο 2018 Accord Hybrid, που έφτασε στα καταστήματα των Αμερικανών εμπόρων, νωρίτερα φέτος.



Στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου Β. Αμερικής 2017, η Honda ανακοίνωσε τη Στρατηγική Εξηλεκτρισμού Honda (Honda Electrification Initiative) και την πρόθεσή της τα ηλεκτρικά οχήματα να αποτελούν τα δύο τρίτα των παγκόσμιων πωλήσεών της μέχρι το 2030, συμπεριλαμβανομένων υβριδικών, plug-in υβριδικών, ηλεκτρικών μπαταρίας και οχημάτων κυψελών καυσίμου.



Το πρώτο Honda Insight που παρουσιάστηκε το 1999, ήταν το πρώτο υβριδικό μοντέλο της Αμερικής με κατάταξη 70-mpg EPA για την κατανάλωση καυσίμου, χρησιμοποιώντας ένα ελαφρύ, αεροδυναμικό, αλουμινένιο αμάξωμα και το υβριδικό σύστημα κίνησης Integrated Motor Assist (IMA) Honda. Η δεύτερη γενιά Insight έκανε το ντεμπούτο της το 2009, ως το πιο προσιτό υβριδικό της αγοράς, προσφέροντας μεγαλύτερη χρηστικότητα με τα πλεονεκτήματα ενός πεντάθυρου, πενταθέσιου hatchback και ένα πιο προηγμένο, υβριδικό σύστημα IMA. Το νέο 2019 Insight επιλέγει μία εντελώς νέα προσέγγιση, επιστρατεύοντας την τρίτη γενιά της ισχυρής υβριδικής τεχνολογίας δύο μοτέρ της Honda και προσφέροντας το στυλ, τη διάταξη χώρων, τα premium χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις που επιθυμούν οι αγοραστές αυτοκινήτων ευρείας χρήσης.