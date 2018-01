Θέλετε να νιώθετε όμορφα; Αγοράστε ένα Σπορ Αυτοκίνητο (video)

Σύμφωνα με την κατάταξη των δραστηριοτήτων ανάλογα με την έκκριση αδρεναλίνης, η οδήγηση ενός σπορ αυτοκινήτου είναι το εισιτήριο για σημαντικές «στιγμές έντονης συγκίνησης».Ξεχάστε τις ρομαντικές ιστορίες, τα πολυτελή δείπνα ή τις επικές κινηματογραφικές σειρές – νέα, προκαταρκτική έρευνα αποκαλύπτει ότι η οδήγηση ενός σπορ αυτοκινήτου σε καθημερινή βάση είναι από τους καλύτερους τρόπους για να αυξήσετε την αίσθηση ευεξίας και συναισθηματικής πληρότητας.Η έρευνα μέτρησε τις ‘στιγμές έντονης συγκίνησης που παίζουν ζωτικό ρόλο στην καθημερινή μας ευεξία – καθώς εθελοντές εμψύχωναν την αγαπημένη τους ποδοσφαιρική ομάδα, παρακολουθούσαν ένα συναρπαστικό επεισόδιο του Game of Thrones, απολάμβαναν ένα φιλί γεμάτο πάθος ή παρακολουθούσαν ένα εντατικό μάθημα χορού. Μόνον οι περιστασιακές εκρήξεις αδρεναλίνης σε τρενάκια λούνα πάρκ (roller coaster) κατατάχθηκαν ψηλότερα από την συγκίνηση που προκαλεί η χρήση ενός σπορ αυτοκινήτου στις καθημερινές διαδρομές.Σε συνεργασία με νευροεπιστήμονες και σχεδιαστές, η Ford πραγματοποίησε την έρευνα με το μοναδικό Ford Performance Buzz Car: ένα ειδικά προσαρμοσμένο Ford Focus RS που ενσωματώνει φορετές συσκευές και τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) για να καταγράφει τα συναισθήματα του οδηγού σε πραγματικό χρόνο στο εξωτερικό του αυτοκινήτου.«Ένα τρενάκι του λούνα παρκ μπορεί να είναι καλό για στιγμιαίες συγκινήσεις αλλά δεν μπορεί να σε πηγαίνει στη δουλειά κάθε μέρα,» δήλωσε ο Dr Χάρι Γουίτσελ, Discipline Leader στο τομέα Φυσιολογίας. «Αυτή η μελέτη δείχνει πώς οδηγώντας ένα αυτοκίνητο υψηλών επιδόσεων κάνει πολύ περισσότερα από το να σας μεταφέρει από το σημείο Α στο Β – αφού μπορεί να γίνει ένα πολύτιμο στοιχείο του καθημερινού σας προγράμματος ευεξίας.»Οι συμμετέχοντες στην έρευνα οι οποίοι κάθισαν στο τιμόνι ενός Ford Focus RS, ενός Focus ST ή μιας Mustang βίωσαν κατά μέσο όρο 2,1 στιγμές έντονης συγκίνησης κατά τη διάρκειας μιας συνηθισμένης καθημερινής διαδρομής. Ο αριθμός αυτός έφτασε στο 3 στο τρενάκι του λούνα παρκ, στο 1,7 σε μία βόλτα για ψώνια, στο 1,5 κατά την παρακολούθηση ενός επεισοδίου Game of Thrones ή ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, και μηδενίστηκε στην περίπτωση του μαθήματος χορού, του δείπνου πολυτελείας ή του καυτού φιλιού.Για τους σκοπούς της έρευνας, η Ford πήρε ένα Focus RS και συνεργάστηκε με την Designworks για τη δημιουργία του Buzz Car:Από την ιδέα, τη σχεδίαση και την υλοποίηση μέχρι την εξέλιξη του λογισμικού και τον προγραμματισμό, για την δημιουργία του Buzz Car χρειάστηκαν 1.400 εργατώρες. Κάθε «στιγμή συγκίνησης» που βιώνει ο οδηγός – όπως αναλύθηκε με τη βοήθεια ενός συστήματος συναισθηματικής τεχνητής νοημοσύνης σε πραγματικό χρόνο («emotional AI») προϊόν της κορυφαίας εταιρίας τεχνολογιών ενσυναίσθησης Sensum – παράγει μια εντυπωσιακή απεικόνιση μέσω σχεδόν 200.000 λυχνιών LED που είναι ενσωματωμένες στο αυτοκίνητο. Το Buzz Car διαθέτει επίσης:• Υψηλών επιδόσεων υπολογιστή Zotac VR GO gaming PC• Λωρίδες φώτων ημέρας 110 x 500-lumen• 82 πάνελ απεικόνισης με 188.416 ξεχωριστές LEDΔιερεύνηση κατάστασης οδηγούΟι ερευνητές του Κέντρου Έρευνας & Καινοτομίας της Ford στο Άαχεν της Γερμανίας, ήδη ψάχνουν πως τα οχήματα μπορούν να κατανοούν καλύτερα και να αντιδρούν στα συναισθήματα του οδηγού. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης project ADAS&ME , οι ειδικοί της Ford μελετούν πώς τα συστήματα του αυτοκινήτου θα μπορούν κάποια στιγμή να γνωρίζουν τα συναισθήματά μας – καθώς και τα επίπεδα άγχους, διάσπασης προσοχής και κόπωσης – παρέχοντας σχετικές προειδοποιήσεις, καθώς και να αναλαμβάνουν τον έλεγχο του αυτοκινήτου σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.«Πιστεύουμε ότι η οδήγηση πρέπει να είναι μία απολαυστική, συναισθηματική εμπειρία,» δήλωσε ο Dr Μαρσέλ Μάθισεν, ερευνητής της Ford Ευρώπης. «Η διερεύνηση της κατάστασης του οδηγού από τη Ford και τους συνεργάτες της, μας οδηγεί σε ασφαλέστερους δρόμους και – το σημαντικότερο –σε μια πιο υγιή οδηγική εμπειρία.»ΔραστηριότηταΣτιγμές συγκίνησηςRoller Coaster 3Οδήγηση 2,1Ψώνια 1,7Game of Thrones 1,5Ποδοσφαιρικό παιχνίδι 1,5Φιλί 0Χορός 0Δείπνο 0Παρακολουθήστε το βίντεο του Buzz Car εδώ: