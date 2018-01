Volkswagen up! GTi.

Το νέο sportive up!, παρουσιάστηκε επίσημα και εισάγει την οδηγική απόλαυση στη μικρή κατηγορία.Τα βασικά του σημεία είναι τα ακόλουθα:• Το up! GTI εισάγει τη φιλοσοφία και τα διακριτικά GTI στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων: με 115 ίππους, 200 Nm ροπής, τελική ταχύτητα στα 196 χλμ./ώρα, 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 8,8”!• Το up! GTI φέρνει στη σημερινή εποχή τόσο τις διαστάσεις όσο και τις επιδόσεις του πρώτου Golf GTI του 1976. Τα προσφέρει όμως με τη σύγχρονη TSI τεχνολογία και έξυπνη συνδεσιμότητα.• Μέσω smartphone το up! GTI είναι πάντα online για ακρόαση μουσικής ή οδηγίες πλοήγησης.• Το up! GTI είναι το πρώτο μοντέλο της Volkswagen με στοιχεία κατανάλωσης σύμφωνα με το νέο κύκλο μετρήσεων WLTP.• Πιο «πράσινο»: το up! GTI εξοπλίζεται με φίλτρο κατακράτησης μικροσωματιδίων και πληροί τις νέες Euro 6 AG προδιαγραφές εκπομπής ρύπων.• Ταυτότητα GTI: διπλές ρίγες στο πλάι παραπέμπουν στο αρχέτυπο GTI, κόκκινες λωρίδες, τροχοί ελαφρού κράματος GTI και σκωτσέζικη καρό "clark" επένδυση.• Τέσσερα χρώματα: το up! GTI προσφέρεται με τις "pure white", "red", "dark silver metallic" και "black pearl" βαφές.• Αποκλειστικές λεπτομέρειες: το up! GTI διατίθεται με σύστημα πολυμέσων, σύστημα κλιματισμού και ατμοσφαιρικό φωτισμό καμπίνας.