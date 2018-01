Η Nissan και η NASA ερευνούν τις αυτόνομες υπηρεσίες κινητικότητας Η Nissan North America, Inc., θυγατρική της Nissan Motor Co. Ltd., με έδρα στις ΗΠ.Α., ανακοίνωσε στην έκθεση CES 2018 ότι ήρθε σε συμφωνία με την NASA Ames Research Center στη Silicon Valley της Καλιφόρνιας για συνεργασία στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη που αφορά μελλοντικές αυτόνομες υπηρεσίες κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένης μιας δοκιμαστικής επίδειξης στο Silicon Valley.