Επέλαση στον πάγο για την Harley-Davidson®, στο SnowQuake!

•8 Harley-Davidson® Street Rod 750 θα βρεθούν στην παγωμένη πίστα Ice Rosa Rink της Ιταλίας στις 17 Ιανουαρίου

•Η μετατροπή από Flat Trace σε Ice Track περιλαμβάνει σκληρά ελαστικά με καρφιά

•15 εκπρόσωποι του διεθνούς τύπου θα οδηγήσουν μαζί με τον πρώην αστέρα των WSB και MotoGP Ruben Xaus

•Η North One Television θα βιντεοσκοπήσει όλο το γεγονός και θα του αφιερώσει μια ειδική εκπομπή



Μετά από την περσινή φανταστική εναρκτήρια εκδήλωση Harley-Davidson® Hooligan STT International Invitational Flat Track race στο European Bike Week του Faaker See της Αυστρίας, η ομάδα των ειδικά τροποποιημένων Harley-Davidson Street Rod™ 750 μεταφέρεται από την οβάλ χωμάτινη πίστα στο χιόνι!



Δεκαπέντε εκπρόσωποι του διεθνούς τύπου απ’ όλο τον κόσμο μαζί με τον πρώην αστέρα των WSB και MotoGP Ruben Xaus, θα οδηγήσουν και θα αγωνιστούν στο SnowQuake που θα διεξαχθεί στην πίστα Ice Rosa Rink, Riva Valdobbia, η οποία βρίσκεται 2 ώρες βόρεια του Μιλάνου. Η εκδήλωση διοργανώνεται από την H-D και θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιανουαρίου. Το γεγονός θα κορυφωθεί με βραδινό πάρτι στο Café Deus που βρίσκεται στο κέντρο του Μιλάνου.



Τα 8 εκπληκτικά Street Rod 750 Flat Track έχουν τροποποιηθεί από την IDP Moto και για την μετατροπή τους σε Ice Track έχουν χρησιμοποιηθεί ελαστικά 500-stud Continental TCK80, ειδικά φτερά μπροστά και πίσω, αλυσίδα και γρανάζια. Έγιναν επίσης πολλές προσαρμογές, στις οποίες περιλαμβάνεται διακόπτης παύσης λειτουργίας του κινητήρα.



Η μετατροπή των Street Rod 750 σε Ice Track έχει ελεγχθεί από τον ίδιο τον Xaus στην Ανδόρρα, ο οποίος έδωσε την τελική έγκριση για να αγωνιστούν οι μοτοσικλέτες. Η εταιρία τηλεοπτικών παραγωγών North One Television θα καλύψει όλη την εκδήλωση και θα δημιουργήσει μια ειδικά αφιερωμένη εκπομπή, η οποία θα προβληθεί στις 7 Φεβρουαρίου στο κανάλι ITV4.



Ο Steve Lambert, Director of Marketing Operations της Harley-Davidson International είναι ενθουσιασμένος με την εκδήλωση και ανυπομονεί για τις συναρπαστικές μονομαχίες των αγωνιζόμενων: “Το Street Rod 750 έχει ήδη αποδειχτεί ένα εξαιρετικά ευέλικτο εργαλείο, γεγονός που φάνηκε ξεκάθαρα στην Flat Track μορφή του. Θα δούμε λοιπόν μια ακόμη πλευρά των δυνατοτήτων του στον πάγο. Η Harley-Davidson εκφράζει διαχρονικά τη χαρά της οδήγησης μοτοσικλετών και ανυπομονούμε να δούμε όλους τους αγωνιζόμενους στη γραμμή εκκίνησης, στις 17 Ιανουαρίου στην πίστα Ice Rosa Rink. Καλή επιτυχία!”



Το Street Rod 750 έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες της Harley-Davidson. Δημιουργήθηκε για να κυριαρχήσει στην πόλη και προσφέρει πολλές συγκινήσεις πέρα από αυτή. Ο υψηλής απόδοσης κινητήρας Revolution X των 750 κ.εκ. παράγει πολύ δυνατή ροπή στις μεσαίες στροφές και άφθονη ισχύ στις υψηλές στροφές. Η μοτοσικλέτα διαθέτει εξαιρετική γεωμετρία, ανανεωμένα φρένα και αναρτήσεις, καθώς και επιθετική θέση οδήγησης. Η επιβλητική εμφάνιση τονίζεται από το Dark Custom™ στυλ της Harley-Davidson.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Harley-Davidson Street Rod 750 στη βασική, την Flat Track και την Ice track μορφή του, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.harley-davidson.com.