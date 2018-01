Φόρτιση με τηλεχειρισμό δοκιμάζει η Nissan Η Nissan Motor Co. Ltd., η Kansai Electric Power Co. Inc. (KEPCO) και η Sumitomo Electric Industries Ltd., ξεκίνησαν δοκιμές εργαλείων, σχετικών με την φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων μέσω τηλεχειρισμού.

Γιώργος Σκευοφύλαξ