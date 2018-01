Οι αγωνιστικές διοργανώσεις του 2018

Η Επιτροπή Αγώνων (ΕΠ.Α.) της ΟΜΑΕ ανακοίνωσε το αγωνιστικό πρόγραμμα του 2018 του Πρωταθλήματος Drift και του Πρωταθλήματος Drag Racing. Και, επιπλέον, του Κυπέλλου Street Legal, του Επάθλου Drift Βορείου Ελλάδος, του Πανσερραϊκού Επάθλου Drift & GP, καθώς και των θεσμών Drag Day (Ατομική Επιτάχυνση), των μη πρωταθληματικών αγώνων Drift, των αγώνων Ατομικής Χρονομέτρησης και των Δεξιοτεχνιών / Πλοηγήσεων.



Η Ελλάδα και η πίστα των Σερρών θα φιλοξενήσουν και ξανά φέτος, μετά την επιτυχία του αγώνα το 2017, τον 8ο και τελικό αγώνα των δημοφιλέστερων στον κόσμο θεσμών του Drift, «Federal Tyres Drift King of Nations ProSeries 2018» και «Federal Tyres Drift King of Europe ProSeries 2018». Η πίστα της Βορείου Ελλάδας θα υποδεχθεί και πάλι τους κορυφαίους διεθνείς και Έλληνες του είδους στις 6-7 Οκτωβρίου 2018.



Αναλυτικά, το πρόγραμμα του κάθε θεσμού:



ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ DRIFT

24-25 Μαρτίου ΑΘΗΝΑ (Start Line)

28-29 Απριλίου ΣΕΡΡΕΣ (ΛΑΜΣ)

02-03 Ιουνίου ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (ΦΙΜΑ)

07-08 Ιουλίου ΠΥΡΓΟΣ (Art of Speed)

08-09 Σεπτεμβρίου ΖΑΚΥΝΘΟΣ (ΑΛΕΖ)

20-21 Οκτωβρίου ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΦΙΜΑ)

17-18 Νοεμβρίου ΛΑΜΙΑ (ΑΣΗ)



ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ DRAG RACING

14-15 Απριλίου ΚΩΠΑΪΔΑ (ΑΡΤΕΜΙΣ)

12-13 Μαΐου ΣΕΡΡΕΣ (ΛΕΝΟΕ)

09-10 Ιουνίου ΤΥΜΠΑΚΙ (ΑΣΗ)

15-16 Σεπτεμβρίου ΣΕΡΡΕΣ (ΛΕΝΟΕ)

13-14 Οκτωβρίου ΑΓΡΙΝΙΟ (ΑΣΗ)

10-11 Νοεμβρίου ΚΩΠΑΪΔΑ (ΑΡΤΕΜΙΣ)



DRAG DAY - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΆΧΥΝΣΗ

03-04 Φεβρουαρίου ΑΓΡΙΝΙΟ (ΑΣΗ)

24-25 Φεβρουαρίου ΚΩΠΑΪΔΑ (ΑΡΤΕΜΙΣ)

03-04 Μαρτίου ΜΥΤΙΛΗΝΗ (ΛΑΜ)

17-18 Μαρτίου ΡΟΔΟΣ (ΣΥΜΑΡ)

31 Μαρτίου-01 Απριλίου ΑΓΡΙΝΙΟ (ΑΣΗ)

21-22 Απριλίου ΡΟΔΟΣ (ΡΟΔΙΑΚΟΣ)

5-6 Μαΐου ΧΙΟΣ (ΑΣΑΧίου) / ΕΠΙΤΑΛΙΟ (ΑΟΛΑΠ)

26-27 Μαΐου ΑΓΡΙΝΙΟ (ΑΣΗ)

30 Ιουνίου-01 Ιουλίου ΚΩΠΑΪΔΑ (ΑΡΤΕΜΙΣ)

01-02 Σεπτεμβρίου ΤΥΜΠΑΚΙ (ΑΣΗ)

08-09 Σεπτεμβρίου ΞΑΝΘΗ (ΑΛΕΞ)

22-23 Σεπτεμβρίου ΚΩΠΑΪΔΑ (ΑΡΤΕΜΙΣ) / ΜΥΤΙΛΗΝΗ (ΛΑΜ)

27-28 Οκτωβρίου ΧΙΟΣ (ΑΣΜΑΧίου)

03-04 Νοεμβρίου ΑΓΡΙΝΙΟ (ΑΣΗ) / ΡΟΔΟΣ (ΡΟΔΙΑΚΟΣ)



ΚΥΠΕΛΛΟ STREET LEGAL

24-25 Μαρτίου ΑΘΗΝΑ (Start Line)

28-29 Απριλίου ΣΕΡΡΕΣ (ΛΑΜΣ)

02-03 Ιουνίου ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (ΦΙΜΑ)

07-08 Ιουλίου ΠΥΡΓΟΣ (Art of Speed)

08-09 Σεπτεμβρίου ΖΑΚΥΝΘΟΣ (ΑΛΕΖ)

17-18 Νοεμβρίου ΛΑΜΙΑ (ΑΣΗ)



DRIFT (Εκτός Πρωταθλήματος)

27-28 Ιανουαρίου ΜΕΓΑΡΑ (Start Line)

03-04 Μαρτίου ΜΥΤΙΛΗΝΗ (ΛΑΜ) / ΕΠΙΤΑΛΙΟ (ΑΟΛΑΠ)

10-11 Μαρτίου ΧΑΝΙΑ (ΑΣΑΧανίων)

24-25 Μαρτίου ΣΠΑΡΤΗ (ΛΑΣ)

14-15 Απριλίου ΧΙΟΣ (ΑΣΜΑΧιου/Art of Speed)

21-22 Απριλίου ΧΑΝΙΑ (ΑΣΑΧανίων)

12-13 Μαΐου ΠΑΤΡΑ (ΦΙΛΜΠΑ)

09-10 Ιουνίου ΧΑΝΙΑ (ΑΣΑΧανίων)

28-29 Ιουλίου ΚΟΡΙΝΘΟΣ (Start Line)

15-16 Σεπτεμβρίου ΚΥΜΗ (Start Line)

29-30 Σεπτεμβρίου ΝΑΥΠΛΙΟ (4x4 Ναυπλίου)

06-07 Οκτωβρίου KING OF EUROPE / ΣΕΡΡΕΣ

27-28 Οκτωβρίου ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (ΦΙΜΑ) / ΧΙΟΣ (ΑΣΜΑΧίου)

10-11 Νοεμβρίου ΧΑΝΙΑ (ΑΣΑΧανίων)

1-2 Δεκεμβρίου ΧΙΟΣ (ΑΣΑΧίου)



DRIFT - ΕΠΑΘΛΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

28-29 Απριλίου ΣΕΡΡΕΣ (ΛΑΜΣ)

19-20 Μαΐου ΚΟΖΑΝΗ (ΣΜΑΚ)

23-24 Ιουνίου ΡΥΣΙΟ (ΑΣΠΙΣ)

22-23 Σεπτεμβρίου ΡΥΣΙΟ (ΑΣΠΙΣ)

10-11 Νοεμβρίου ΡΥΣΙΟ (ΑΟΘ)



ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΕΣ - ΚΥΠΕΛΛΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

10-11 Μαρτίου ΕΛΑΣΣΟΝΑ (ΛΑΜΚΕ)

31 Μαρτίου-01 Απριλίου ΣΕΡΡΕΣ (ΛΑΜΣ)

28-29 Απριλίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΟΘ)

19-20 Μαΐου ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ (ΑΛΠ)

09-10 Ιουνίου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ (4x4 ΕΒΡΟΥ)

01-02 Σεπτεμβρίου ΔΡΑΜΑ (ΟΦΑΔ)

22-23 Σεπτεμβρίου ΚΙΛΚΙΣ (ΧΩΜΑ)

13-14 Οκτωβρίου ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ (ΣΜΑΒ)

10-11 Νοεμβρίου ΞΑΝΘΗ (ΑΛΕΞ)

01-02 Δεκεμβρίου ΣΕΡΡΕΣ (ΛΑΜΣ)



DRIFT & GP - ΠΑΝΕΣΕΡΡΑΪΚΟ ΕΠΑΘΛΟ

10-11 Μαρτίου ΣΕΡΡΕΣ (ΛΑΜΣ)

19-20 Μαΐου ΣΕΡΡΕΣ (ΛΑΜΣ)

02-03 Ιουνίου ΣΕΡΡΕΣ (ΛΑΜΣ)

22-23 Σεπτεμβρίου ΣΕΡΡΕΣ (ΛΑΜΣ)

17-18 Νοεμβρίου ΣΕΡΡΕΣ (ΛΑΜΣ)



ΑΤΟΜΙΚΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ

17-18 Φεβρουαρίου ΧΑΝΙΑ (ΑΛΑΧανίων)

03-04 Μαρτίου ΜΥΤΙΛΗΝΗ (ΛΑΜ)

10-11 Μαρτίου ΧΑΝΙΑ (ΑΣΑΧανίων) /ΝΑΥΠΛΙΟ (4x4 ΝΑΥΠΛΙΟΥ)

14-15 Απριλίου ΡΟΔΟΣ (ΡΟΔΙΑΚΟΣ)

21-22 Απριλίου ΧΑΝΙΑ (ΑΣΑΧανίων)

05-06 Μαΐου ΧΙΟΣ (ΑΣΑΧίου)

19-20 Μαΐου ΧΑΝΙΑ (ΑΛΑΧανίων)

09-10 Ιουνίου ΧΑΝΙΑ (ΑΣΑΧανίων)

30 Ιουνίου-01 Ιουλίου ΧΑΝΙΑ (ΑΛΑΧανίων) / ΣΠΑΡΤΗ (ΛΑΣ)

29-30 Σεπτεμβρίου ΣΠΑΡΤΗ (ΛΑΣ)

13-14 Οκτωβρίου ΧΑΝΙΑ (ΑΛΑΧανίων)

27-28 Οκτωβρίου ΧΙΟΣ (ΑΣΜΑΧίου)

10-11 Νοεμβρίου ΧΑΝΙΑ (ΑΣΑΧανίων)



ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΕΣ / ΠΛΟΗΓΗΣΕΙΣ

27-28 Ιανουαρίου ΜΕΓΑΡΑ (Start Line)

24-25 Φεβρουαρίου ΛΟΥΤΡΑΚΙ (Start Line)

10-11 Μαρτίου ΝΑΥΠΛΙΟ (4x4 Ναυπλίου)

21-22 Απριλίου ΑΙΓΙΟ (ΑΛΜΑιγίου)

05-06 Μαΐου ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΕΛΕΤΑ)

19-20 Μαΐου ΠΑΤΡΑ (ΑΟΠ)

26-27 Μαΐου ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΑΛΑΚορινθίας)

23-24 Ιουνίου ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ (ΛΑΒέροιας)

07-08 Ιουλίου ΡΟΔΟΣ (ΣΥΜΑΡ)

14-15 Ιουλίου ΠΥΡΓΟΣ (Art of Speed)

28-29 Ιουλίου ΚΟΡΙΝΘΟΣ (Start Line)

04-05 Αυγούστου ΠΥΡΓΟΣ (Art of Speed)

25-26 Αυγούστου KIATO (Start Line)

08-09 Σεπτεμβρίου ΠΥΡΓΟΣ (ΑΟΛΑΠ)

15-16 Σεπτεμβρίου ΚΥΜΗ (Start Line)

29-30 Σεπτεμβρίου ΑΘΗΝΑ (ΑΛΑ)

20-21 Οκτωβρίου ΣΠΑΡΤΗ (ΛΑΣ)

17-18 Νοεμβρίου ΑΘΗΝΑ (ΑΛΑ) / ΠΑΤΡΑ (ΑΟΠ)

01-02 Δεκεμβρίου ΑΘΗΝΑ (ΑΛΑ)

15-16 Δεκεμβρίου ΝΑΥΠΛΙΟ (Start Line / 4x4 Ναυπλίου)