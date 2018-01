Νέα BMW i3, και i3s

Το BMW i3 είναι ένα πρωτοποριακό μοντέλο σε μία νέα εποχή στο χώρο της μετακίνησης. Σαν παγκοσμίως αναγνωρισμένο σύμβολο οδηγικής απόλαυσης, βιωσιμότητας και ευφυούς συνδεσιμότητας για μετακινήσεις στην πόλη, έχει γίνει το δημοφιλέστερο ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην premium compact κατηγορία.



Η συνταγή επιτυχίας του BMW i3 βελτιώνεται τώρα με ανανεωτικές, στιλιστικές πινελιές, προηγμένα στοιχεία εξοπλισμού και νέες ψηφιακές υπηρεσίες, αλλά και με την προσθήκη μιας νέας έκδοσης. Ντεμπούτο δίπλα στη νέα έκδοση του πρώτου premium μοντέλου που σχεδιάστηκε εξ αρχής ως ηλεκτροκίνητο κάνει το BMW i3s. Με υψηλότερη ισχύ, ειδική τεχνολογία πλαισίου, πιο δυναμική συμπεριφορά και δικά του σχεδιαστικά χαρακτηριστικά, παράγει ένα δυνατό κοκτέιλ απαράμιλλης, σπορ οδηγικής απόλαυσης που σχετίζεται με τα ηλεκτρικά μοντέλα του BMW Group. Προσφέροντας μία ανώτερη εμπειρία ηλεκτροκίνησης με μηδενικούς ρύπους, σε συνδυασμό με ένα νέο επίπεδο τεχνολογίας συνδεσιμότητας, και τα δύο μοντέλα αντιπροσωπεύουν το μέλλον της αστικής μετακίνησης.



Το BMW i3 ηγείται της κατηγορίας premium ηλεκτρικών οχημάτων από το 2014, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Στη Γερμανία, κατέχει την πρώτη θέση στις ταξινομήσεις νέων οχημάτων στην κατηγορία ηλεκτρικών μοντέλων συνολικά από το 2014. Όμως, δεν είναι μόνο τα οραματικά, ηλεκτρικά οχήματα και η εμπνευσμένη σχεδίαση που κάνουν την BMW i δημοφιλή αλλά και οι καινοτόμες λύσεις μετακίνησης και η επαναστατική, νέα εκδοχή της έννοιας premium, με πρωταρχικό στοιχείο τη βιωσιμότητα. Προσφέροντας τέτοια προϊόντα και υιοθετώντας μία ολοκληρωμένη μέθοδο που λαμβάνει υπόψη όλο τον κύκλο ζωής – από την παραγωγή πρώτων υλών μέχρι την κατασκευή και λειτουργία των οχημάτων και στη συνέχεια την ανακύκλωση – η μάρκα BMW i έχει καθιερωθεί ως πρωτοπόρος στον τομέα της προηγμένης μετακίνησης.





Τα νέα BMW i3 και BMW i3s έχουν έντονα δυναμικό χαρακτήρα, κατά τα πρότυπα ηλεκτρικών οχημάτων της premium compact κατηγορίας, ενώ αρκετά στιλιστικά στοιχεία υποδηλώνουν τι κρύβεται πίσω από την εντυπωσιακή εμφάνιση. Το μοναδικό, προηγμένο εξωτερικό στυλ έχει βραβευτεί, μεταξύ άλλων, με το iF gold award για την προϊοντική σχεδίαση και με τον τίτλο World Car Design of the Year και τώρα έχει αναβαθμιστεί με αρκετές, έξυπνες σχεδιαστικές πινελιές που εκφράζουν την υπόσχεση μιας σπορ και συναρπαστικής οδηγικής εμπειρίας.



Σήμα κατατεθέν, η Μαύρη Λωρίδα BMW i που ξεκινώντας από το καπό και μέσω της οροφής καταλήγει στο πίσω τμήμα, πλαισιώνεται τώρα από κολόνες A και γραμμές οροφής επίσης σε μαύρο φινίρισμα. Η γκάμα χρωμάτων περιλαμβάνει τις νέες μεταλλικές προτάσεις Melbourne Red metallic και Imperial Blue metallic. Εκτός από τις νέες προσθήκες, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν και από τις μη μεταλλικές αποχρώσεις Capparis White και Fluid Black, καθώς και τις Protonic Blue metallic και Mineral Grey metallic.



Στην επανασχεδίαση των εμπρός και πίσω ποδιών δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο πλάτος που υποδηλώνει τη σπορ και γεμάτη αυτοπεποίθηση οδηγική συμπεριφορά των νέων μοντέλων. Μία χρωμιωμένη διακοσμητική λωρίδα που διατρέχει το πίσω τμήμα σε όλο του του πλάτος και η θέση των σημάτων του μοντέλου και του eDrive στα εξωτερικά άκρα του πορτμπαγκάζ ενισχύουν αυτή την εντύπωση.



Τα νέα BMW i3 και BMW i3s είναι στάνταρ εξοπλισμένα με προβολείς all-LED, που υιοθετούν λαμπτήρες LED για τη μεσαία και μεγάλη σκάλα και για τα φώτα ημέρας. Τα νέα φλας τεχνολογίας LED ενσωματώνονται στην εμπρός ποδιά με τη μορφή οριζόντιων λωρίδων. Αυτό σημαίνει ότι λαμπτήρες LED χρησιμοποιούνται για όλες τις λειτουργίες φωτισμού στο εμπρός τμήμα του αυτοκινήτου, όπως στα πίσω φωτιστικά σώματα με τα κρυστάλλινα καλύμματα.



Ο εμπρός προφυλακτήρας είναι όλος βαμμένος στο χρώμα του αμαξώματος, ενώ φέρει μαύρο πλαίσιο σχήματος U που δίνει έμφαση στη φυσιογνωμία του αυτοκινήτου. Καθώς εκτείνονται προς τα πίσω, οι έντονα ανάγλυφες καμπύλες σε συνδυασμό με τη χρωματική αντίθεση μεταξύ μαύρου πλαισίου και ένθετου βαμμένου στο χρώμα του αμαξώματος, δημιουργούν εκφραστική εμφάνιση γεμάτη ενέργεια.



Το νέο BMW i3s ενσωματώνει αρκετά ατομικά σχεδιαστικά στοιχεία που υπογραμμίζουν τον άκρως δυναμικό χαρακτήρα του. Οι εμπρός και πίσω ποδιές διακρίνονται για τη δυναμική γραμμή τους που υποστηρίζει τη φύση του μοντέλου. Μπροστά, το ένθετο του προφυλακτήρα και το σχήματος U πλαίσιο έχουν μαύρο φινίρισμα. Τα πλαϊνά τμήματα της εμπρός ποδιάς πλαισιώνονται στο κάτω τμήμα από διακοσμητικές λωρίδες σε BMW i Blue ή Frozen Grey που προβάλλουν ακόμα περισσότερο το πλάτος του αυτοκινήτου. Το διακοσμητικό στην κλειστή μάσκα BMW είναι επίσης βαμμένο σε high-gloss black στο BMW i3s αναδεικνύοντας τη φυσιογνωμία του οχήματος. Στην πίσω ποδιά του νέου BMW i3s παρατηρούμε επίσης ιδιαίτερες στιλιστικές γραμμές, ενώ το μαύρο πλαίσιο περιβάλλει ένα πολύ φαρδύ ένθετο στο χρώμα του αμαξώματος. Στο νέο BMW i3s, το διακοσμητικό οροφής υιοθετεί ίδιο high-gloss black φινίρισμα με των κολόνων Α.





Το νέο BMW i3s είναι εξοπλισμένο στάνταρ με σπορ ανάρτηση, με μειωμένη κατά 10 mm απόσταση από το έδαφος. Το αυξημένο κατά 40 mm μετατρόχιο συγκριτικά με του BMW i3 τονίζεται με τα μαύρα πλαίσια των θόλων των τροχών. Το i3s διατίθεται με αποκλειστικές ζάντες αλουμινίου 20-ιντσών σε σχέδιο διπλών ακτίνων που είναι 20 mm φαρδύτερες από τις προηγούμενες εκδόσεις. Παραγγέλνονται σε αποχρώσεις Bicolour και Jet Black.





Όπως η εξωτερική σχεδίαση έτσι και το εσωτερικό των νέων BMW i3 και BMW i3s βασίζεται στην καινοτόμο αρχιτεκτονική LifeDrive. Ο κλωβός επιβατών από CFRP (πλαστικό ενισχυμένο με ανθρακονήματα) αποπνέει μία εκπληκτική αίσθηση ευρυχωρίας και ελαφριάς δομής. Η σχεδιαστική αρχή των δύο τετραθέσιων μοντέλων καταργεί τις κολώνες Β και το τούνελ του κιβωτίου. Οι πόρτες που ανοίγουν προς αντίθετες κατευθύνσεις παρέχουν στους επιβάτες εξαιρετική ευκολία πρόσβασης.



Οι εκδόσεις εξοπλισμού Loft, Lodge και Suite διατίθενται για τα νέα BMW i3 και BMW i3s, εναλλακτικά αντί της στάνταρ έκδοσης Atelier. Η προαιρετική έκδοση Lodge περιλαμβάνει νέα καλύμματα καθισμάτων σε Solaric Brown, που συνδυάζει φυσικό δέρμα βαμμένο σε εκχύλισμα από φύλλα ελιάς με ύφασμα βασισμένο σε μαλλί. Οι προδιαγραφές βιωσιμότητας που έχουν οριστεί για τα μοντέλα BMW i3 και BMW i3s επιβεβαιώνονται και στην επιλογή των υπολοίπων υλικών, όπως ανακυκλωμένα πλαστικά, ανανεώσιμες πρώτες ύλες, φυσικές ίνες και ξύλο ευκαλύπτου με ανοιχτούς πόρους που δεν έχει υποστεί λεύκανση. Πάνω από το 80% των επιφανειών που είναι ορατές στους επιβάτες κατασκευάζονται από ανακυκλωμένα υλικά ή ανανεώσιμους πόρους. Η νέα έκδοση μπλε ζώνης ασφαλείας προσφέρει μία πλούσια χρωματική πινελιά στο εσωτερικό στο χαρακτηριστικό στυλ της μάρκας. Το BMW i3s συμπληρώνει όλα αυτά με ειδικά λογότυπα στα εμπρός πατάκια, στάνταρ.





Ο σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας του νέου BMW i3 αποδίδει μέγιστη ισχύ 170 ίππων. Πατώντας το πεντάλ του γκαζιού, ο οδηγός βιώνει μία συναρπαστική αίσθηση ταχύτητας. Ο κινητήρας προσφέρει κλασικές επιδόσεις BMW μέσω μονοτάχυτου αυτόματου κιβωτίου, με συνεχή παραγωγή ισχύος που επιταχύνει δυναμικά το αυτοκίνητο. Η επιτάχυνση 0-100 km/h με το νέο BMW i3 ολοκληρώνεται σε 7,3 δευτερόλεπτα. Η τελική του ταχύτητα περιορίζεται στα 150 km/h.



Τοποθετημένα χαμηλά στο πάτωμα του αυτοκινήτου, η μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής τάσης παρέχει αυτονομία 290 - 300 χλμ



Η ευελιξία του BMW i3 στο δρόμο βελτιώνεται με την ανανεωμένη έκδοση του Dynamic Stability Control (DSC). Το πλήρως αναβαθμισμένο, ταχύτερης απόκρισης σύστημα ελέγχου πρόσφυσης εγγυάται αξιόπιστη συμπεριφορά σε όλες τις οδηγικές συνθήκες. Ένα μοναδικό σύστημα περιορισμού ταχύτητας περιστροφής των τροχών εξασφαλίζει καλύτερη κατευθυντική ευστάθεια, τόσο κατά τη δυναμική επιτάχυνση όσο και στο ρολάρισμα με ισχυρή αναγεννητική πέδηση. Η πρόσφυση κατά την εκκίνηση στο χιόνι και σε βρεγμένο οδόστρωμα έχει βελτιωθεί αισθητά. Το DTC (Dynamic Traction Control) mode αυξάνει την ευστάθεια σε υψηλότερες ταχύτητες και σε σπορ στρίψιμο, επιτρέποντας ήπια και ελεγχόμενα με ασφάλεια ντριφταρίσματα όταν μειώνονται τα επίπεδα πρόσφυσης.



Το νέο BMW i3s αντιπροσωπεύει μία ακόμα πιο σπορ εκδοχή της αθόρυβης ηλεκτροκίνησης μηδενικών εκπεμπόμενων ρύπων, έχοντας έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα 184 ίππων.



Επιπλέον, το νέο BMW i3s διαθέτει σπορ ανάρτηση με ειδικά εξελιγμένα ελατήρια, αποσβεστήρες και αντιστρεπτικές δοκούς. Οι οδηγοί μπορούν επίσης να επιλέγουν SPORT mode μέσω του διακόπτη Driving Experience Control. Αυτό ενεργοποιεί πιο άμεση απόκριση του γκαζιού και συστήματος διεύθυνσης που επιτείνουν τη σπορ αίσθηση του αυτοκινήτου.







Μόλις 6,9 δεύτερα είναι αρκετά για να επιταχύνει το BMW i3s από στάση στα 100 km/h μέχρι την τελική ταχύτητα των 160 χλμ



Ένας δικύλινδρος βενζινοκινητήρας επέκτασης αυτονομίας 38 ίππων διατίθεται προαιρετικά και για τα δύο μοντέλα BMW i3 και BMW i3s. Ο κινητήρας ενεργοποιεί μία γεννήτρια που παράγει ισχύ ανάλογα με τις απαιτήσεις, διατηρώντας παράλληλα ένα σταθερό επίπεδο φόρτισης της μπαταρία. Αυτό επεκτείνει τη συνολική αυτονομία του αυτοκινήτου σε καθημερινή χρήση κατά 150χλμ αυξάνοντάς την από 180 σε μάξιμουμ 330 χλμ. Η πλήρως ηλεκτρική αυτονομία του νέου BMW i3 με σύστημα επέκτασης αυτονομίας είναι 225 - 235 χλμ