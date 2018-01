Honda R&D: Αμφίδρομη Φόρτιση

Νέα τεχνολογική εγκατάσταση αμφίδρομης φόρτισης στο Ευρωπαϊκό R&D Κέντρο της Honda. Ο νέος σταθμός φόρτισης είναι ένα ακόμα βήμα στο δρόμο για μία κοινωνία μηδενικών ρύπων. Το Project είναι προϊόν συνεργασίας μεταξύ Honda, EVTEC και The Mobility House.Η Honda προχώρησε σε επένδυση στην τεχνολογία αμφίδρομης φόρτισης στο Ευρωπαϊκό της Κέντρο Έρευνας (R&D) στο Offenbach, Γερμανία, με σκοπό την εξισορρόπηση της ζήτησης και την αποδοτικότερη αποθήκευση ενέργειας σε όλο το συγκρότημα. Το νέο σύστημα φόρτισης ενσωματώνει την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας, και μέσω αυτού δοκιμάζεται ο εξοπλισμός (hardware) που θα διατίθεται για οικιακή χρήση στο μέλλον.Η εγκατάσταση του προηγμένου τεχνολογικού εξοπλισμού στη Γερμανία γίνεται μετά την παρουσίαση του οικιακού Honda Power Manager Concept στην Έκθεση Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης 2017 το Σεπτέμβριο. Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη φιλοσοφία διαχείρισης ενέργειας, όπου το ηλεκτρικό δίκτυο διανέμει αλλά και λαμβάνει ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στις μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων (EV) – μέσω της τεχνολογίας ‘Vehicle-to-Grid’ ή ‘V2G’. Το νέο πιλοτικό πρόγραμμα που ‘τρέχει’ στις εγκαταστάσεις της Honda στο Offenbach εφαρμόζει τις ίδιες αρχές σε μεγαλύτερη κλίμακα.Μέσω της αμφίδρομης μεταφοράς ενέργειας, ηλεκτρική ισχύς λαμβάνεται από το δίκτυο ή παράγεται από φωτοβολταϊκά πάνελ και χρησιμοποιείται για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων (EV) συνδεδεμένων στο σύστημα. Όσο ένα ηλεκτρικό όχημα (EV) είναι στην πρίζα, η αποθηκευμένη ενέργεια των μπαταριών μπορεί να επανατροφοδοτείται στο δίκτυο, με σκοπό τη σταθεροποίησή του σε περιπτώσεις έλλειψης ή πλεονάζουσας ποσότητας.Ο Γιόργκ Μπότσερ, Αντιπρόεδρος του Honda R&D Europe, δήλωσε: «Με την εγκατάσταση της τελευταίας τεχνολογίας αμφίδρομης φόρτισης στο R&D Κέντρο μας στη Γερμανία, προσθέτουμε την επόμενη τεχνολογία στο project μας Smart Company, κάτι που θα βελτιώσει περαιτέρω τις έρευνές μας για μία κοινωνία μηδενικών ρύπων και τον τομέα της μελλοντικής μετακίνησης.»Με τη βοήθεια του εξοπλισμού (hardware) αμφίδρομης φόρτισης και της τεχνολογίας του The Mobility House, η Honda στοχεύει να βελτιστοποιήσει τη διαχείριση ενέργειας στο Ευρωπαϊκό R&D campus της, αξιοποιώντας στο μέγιστο βαθμό την ανανεώσιμη ηλιακή ενέργεια κυρίως. Το project ελέγχει τη συνεργασία, συμβατότητα και ροή ισχύος μεταξύ συγκεκριμένων ηλεκτρικών εξαρτημάτων, όπως οι κυψέλες ανανεώσιμης ενέργειας και οι μπαταρίες EV. Η εγκατάσταση δημιουργήθηκε μέσα από τη συνεργασία μεταξύ Honda R&D Europe, του παρόχου υπηρεσιών ενέργειας The Mobility House και της Ελβετικής εταιρίας τεχνολογίας EVTEC.Η επένδυση στην τεχνολογία αμφίδρομης μεταφοράς ενέργειας αναβαθμίζει περαιτέρω τον παγκοσμίως πιο προηγμένο δημόσιο σταθμό φόρτισης για plug-in οχήματα, που λανσαρίστηκε στο Honda R&D Europe το καλοκαίρι του 2017. Το κορυφαίας τεχνολογίας σύστημα με τάση 940V μπορεί να αποδίδει μέχρι 150kW, επιτρέποντας την ταυτόχρονη φόρτιση τεσσάρων οχημάτων με διαφορετικούς τύπους φίσας σύνδεσης. Από τον Ιούνιο που λειτούργησε για πρώτη φορά, ο σταθμός φόρτισης EV έχει υποστηρίξει ενεργειακά 447 φορτίσεις και έχει εξοικονομήσει 3,87 τόνους CO2.