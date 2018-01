To Nissan NAVARA στο Rally Dakar

Με το σύνθημα 'Dream ... Dare ... Live it' που αποτελεί άλλωστε “σήμα” κατατεθέν του παγκοσμίου φήμης Ράλι Ντακάρ, ο Μιντάγκουας Πλούκις κάνει το όνειρό του πραγματικότητα.

O Μιντάγκουας Πλούκις αφού αγόρασε το pickup, βρήκε χορηγούς για να τον βοηθήσουν να το τροποποιήσει κατάλληλα προκειμένου να λάβει μέρος στον σκληροτράχηλο αγώνα. Μετά τη διαπίστευση Τύπου που έλαβε από τους διοργανωτές του θεσμού, θα ακολουθήσει την ίδια διαδρομή με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, αρχίζοντας στις 6 Ιανουαρίου και στέλνοντας άρθρα, εικόνες και βίντεο για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.



Η χρονική στιγμή για αυτό το “ταξίδι ζωής” δεν θα μπορούσε να είναι πιο τέλεια για τον Μιντάγκουας. Και αυτό γιατί το εξαντλητικό Ράλι Ντακάρ γιορτάζει τα 40α “γενέθλιά” του, όπως και ο ίδιος μέσα στο 2018.



Ο Μιντάγκουας δήλωσε: "Υπάρχει κάτι στο Ράλι Ντακάρ που πάντα με ενέπνεε. Σχεδιάζω αυτή την περιπέτεια πέντε χρόνια και πάντα έλεγα ότι θα το έκανα πριν από τα 40ά μου γενέθλια. Επομένως ο πρωταρχικός στόχος μου ήταν να φτάσω στη Νότια Αμερική τον Ιανουάριο του 2018".



Ο Μιντάγκουας ζει στο Βίλνιους της Λιθουανίας και εργάζεται για το τμήμα επικοινωνίας της Nissan στην Βαλτική. Αγόρασε το pickup τον Σεπτέμβριο του 2017 και από τότε συνεργάζεται με προμηθευτές εξαρτημάτων για την αναβάθμιση του NAVARA. Ο στόχος του είναι να αντιμετωπίσει με επιτυχία μια διαδρομή που πολλοί θεωρούν ως τον πιο σκληρό αγώνα αντοχής στον κόσμο.



Το NAVARA είναι ένα μοντέλο Double Cab, το οποίο κινείται από το κινητήρα diesel των 2.3 λίτρων 160 ίππων, με το κιβώτιο των έξι ταχυτήτων. “Ντυμένο” σε χρώμα Flame Red, το ύψος του οχήματος αυξήθηκε κατά 4 εκ. με το σύστημα ανάρτησης Old Man Emu. Με επιπρόσθετα γνήσια αξεσουάρ όπως οι πλευρικές μπάρες της Nissan και η πίσω μπάρα του προφυλακτήρα, αναβαθμίστηκε το στυλ και βελτιώθηκε η ανθεκτικότητα του, ενώ στα συν συγκαταλέγεται και η προστατευτική ποδιά της Rival. Για τις νύχτες του Ράλι, θα φροντίσει μια φωτεινή ράβδος με προβολείς LED της Hella, ενώ η πλαστική επένδυση του χώρου φόρτωσης με το σχετικό κάλυμμα αλουμινίου, θα παρέχουν την προβλεπόμενη ασφάλεια και προστασία κατά την αποθήκευση και την μεταφορά φορτίων και αντικειμένων.



Στην οροφή υπάρχουν cross bars της Thule και σχάρα οροφής, καθώς και μία μπάρα LED Lazer Triple R 16, για πρόσθετο φωτισμό. Την εξωτερική εμφάνιση πλαισιώνουν ζάντες αλουμινίου μαύρου χρώματος 18 ιντσών.



Μέσα στο NAVARA, υπάρχει ένας μετατροπέας ισχύος 220V, συν τέσσερις πρόσθετες υποδοχές USB.



Ο Μιντάγκουας, ο οποίος συνοδεύεται από τον φωτογράφο Άντριους Λαουίσιους, θα ακολουθήσει τους αγωνιζόμενους καθώς αυτοί ξεκίνησαν, από τη γραμμή εκκίνησης του Dakar Rally, στις 6 Ιανουαρίου. Σε δύο εβδομάδες, με 14 ειδικές, και 9.000 χιλιόμετρα σε τρεις χώρες, το πλήρωμα σχεδιάζει να φτάσει στην γραμμή τερματισμού, στην Κόρδοβα της Αργεντινής.



Κατασκευασμένο με βάση τα 80 και πλέον χρόνια εμπειρία της Nissan, το NAVARA κατέκτησε το βραβείο International Pickup Award το 2016 και από τότε πάνω από 50.000 αυτοκίνητα έχουν πωληθεί σε όλη την Ευρώπη.



Το NAVARA διαθέτει υψηλά επίπεδα φινέτσας, στυλ, άνεσης και ποιότητας. Με χαρακτηριστικά που προέρχονται από τα κορυφαία Juke, Qashqai και X-Trail της Nissan, το NAVARA διαθέτει πρωτοποριακές τεχνολογίες που περιλαμβάνουν το Έξυπνο Σύστημα Πανοραμικής Θέασης (Intelligent Around View Monitor), καθώς και το Έξυπνο Σύστημα Πέδησης Έκτακτης Ανάγκης (Intelligent Emergency Braking).