Το LEAF βραβεύεται στην Αγγλία

Πριν καν ξεκινήσει η εμπορική του διάθεση στην Ευρώπη, το νέο Nissan LEAF κατακτά ένα ακόμα βραβείο από τον θεσμό του Next Green Car στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον προηγούμενο μήνα, είχε προηγηθεί η βράβευση του νέου Nissan LEAF από την Ένωση Τεχνολογιών Καταναλωτών (CES) στις ΗΠΑ, με το βραβείο Best of Innovation (Καλύτερης Καινοτομίας).Το νέο Nissan LEAF παίρνει την σκυτάλη από το προηγούμενης γενιάς μοντέλο, όπου το 2015 κατέκτησε το ίδιο το βραβείο.Το νέο LEAF εντυπωσίασε την κριτική επιτροπή των βραβείων του Next Green Car με τη βελτιωμένη αυτονομία του, την ξεχωριστή σχεδίαση και τις προηγμένες τεχνολογίες οδήγησης.Τα βραβεία Next Green Car 2017 αναγνωρίζουν τα καλύτερα “πράσινα” αυτοκίνητα που λανσαρίστηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2017. Καλύπτοντας οκτώ διαφορετικές κατηγορίες, οι νικητές επιλέγονται από έναν κατάλογο 32 διαφορετικών μοντέλων από 18 κατασκευαστές.Τα μοντέλα που κερδίζουν καλύπτουν επτά κατηγορίες οχημάτων και όλα έχουν κριθεί σε σχέση με διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών κριτηρίων, των επιδόσεων και του κόστους. Εκτός των προαναφερομένων, οι κριτές συνεκτιμούν την καταλληλότητα του οχήματος για τον προοριζόμενο σκοπό, τις επιπτώσεις στην αγορά, καθώς και την σχέση ποιότητας / τιμής.