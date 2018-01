Πανευρωπαϊκή διάκριση για το C3 Aircross

Η διάκριση αυτή, είναι ακόμη πιο σημαντική λαμβάνοντας υπόψη τους αντιπάλους του και τη σημαντική διαφορά στην τελική βαθμολογία, αλλά το κυριότερο τα μοντέλα που λανσαρίστηκαν την ίδια χρονική περίοδο στην κατηγορία των Compact SUV.



Από το 2001, μετά από την ψηφοφορία των μελών του Autobest, προκύπτει ένα αυτοκίνητο ως «BEST Buy Car of Europe», αυτό που έχει λάβει τις περισσότερες ψήφους από την κριτική επιτροπή. Σε αυτή συμμετέχουν 31 δημοσιογράφοι από 31 Ευρωπαϊκές χώρες. Τα αυτοκίνητα που είναι υποψήφια, κρίνονται σε 13 διαφορετικές κατηγορίες, στις οποίες περιλαμβάνονται η σχεδίαση, η σχέση τιμής - αξίας, η άνεση για τους επιβάτες και η τεχνολογία, καθώς και η ικανότητα του δικτύου της εκάστοτε μάρκας να καλύψει τις ανάγκες του κάθε αυτοκινήτου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.



Όπως το 2003, όπου είχε κερδίσει την ίδια διάκριση το Citroen C3, έτσι και τώρα το Νέο Citroen C3 Aircross Next Gen. SUV, ξεχώρισε από τον ανταγωνισμό και κέρδισε το 17ο ετήσιο βραβείο, χάρη στο ξεχωριστό του στυλ και τον πολύ δυναμικό χαρακτήρα του.



Το Νέο Citroen C3 Aircross Next Gen. SUV είναι μέρος της Εταιρικής αναγέννησης για τη Citroen και δείχνει με τον πλέον δυναμικό τρόπο την ικανότητα της μάρκας να λανσάρει και να υποστηρίζει τις νέες ιδέες στην αυτοκίνηση. Με την πρώτη του παρουσίαση τον Οκτώβριο, το νέο μοντέλο έχει ήδη ξεπεράσει τις 30.000 παραγγελίες στην Ευρώπη.



Οι πελάτες εντυπωσιάζονται από το εσωτερικό, που διακρίνεται για όλα τα χαρακτηριστικά εκείνα που κάνουν τα μοντέλα της Citroen να ξεχωρίζουν. Η ευρυχωρία, οι μεγάλες γυάλινες επιφάνειες που επιτρέπουν να εισέρχεται άπλετο φως στην καμπίνα και οι δυνατότητες διαμόρφωσης για να ταιριάζει σε κάθε πιθανή ανάγκη, κάνουν το Citroen C3 Aircross Next Gen. SUV να ξεχωρίζει. Η προσωπικότητα του αυτοκινήτου της Citroen, υπογραμμίζεται ιδανικά με το μεγάλο εύρος των επιλογών που έχει όποιος θέλει να ξεχωρίζει και να επιλέξει κάτι το ιδιαίτερο για το δικό του αυτοκίνητο. Με περισσότερους από 90 συνδυασμούς χρωμάτων στο αμάξωμα και 5 σχεδιαστικά μοτίβα στην καμπίνα, το Νέο Citroen C3 Aircross Next Gen. SUV μπορεί να ταιριάξει ιδανικά σε όλες τις απαιτήσεις και να γίνει όσο ξεχωριστό θέλει ο ιδιοκτήτης του. Η ευρυχωρία που προσφέρει είναι μοναδική για την κατηγορία του, όπως και η διάθεση που φτιάχνει στους επιβάτες του, με τη μεγάλη ανοιγόμενη γυάλινη πανοραμική οροφή. Το νέο C3 Aircross είναι ένας γνήσιος εκπρόσωπος του προγράμματος Citroen Advanced Comfort και ως τέτοιος, προσφέρει μια ολιστική εμπειρία χαλάρωσης και άνεσης στους επιβάτες, τη στιγμή που ο οδηγός του απολαμβάνει μία συναρπαστική εμπειρία οδήγησης.



Το νέο C3 Aircross προσφέρει ευελιξία υψηλού επιπέδου στους δρόμους της πόλης, όσο άνεση και σιγουριά στον ανοιχτό δρόμο. Τα στοιχεία αυτά το χαρακτηρίζουν μοναδικό στην κατηγορία του. Το Νέο Citroen C3 Aircross Next Gen. SUV φέρει το προηγμένο σύστημα Grip Control και σε συνδυασμό με το Σύστημα Υποβοήθησης Καθόδου για έντονες κατωφέρειες (Hill Assist Descent), απογειώνει την ευκολία για τον οδηγό και την ασφάλεια στις μετακινήσεις. Σε αυτό το μήκος κύματος είναι και τα 12 σύγχρονα ηλεκτρονικά βοηθήματα οδήγησης με τα οποία εφοδιάζεται το Γαλλικό μοντέλο, τα 4 συστήματα συνδεσιμότητας αλλά και η πρόσφατη διάκριση από το Euro NCAP με την ανώτερη βαθμολογία των 5 αστέρων.



Σημειώνοντας 426.000 πωλήσεις στην Ευρώπη μέσα στο πρώτο 6μηνο του 2017, η Citroen κάνει ρεκόρ εξαετίας αναφορικά με την εμπορική απήχηση των μοντέλων της, σημειώνοντας παράλληλα και αύξηση του μεριδίου της κατά 5,6% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ένας χρόνος έχει περάσει από το λανσάρισμα του Citroen C3, το οποίο έχει σημειώσει 230.000 πωλήσεις μέχρι στιγμής και τώρα έρχεται το Νέο Citroen C3 Aircross Next Gen. SUV να δώσει νέα ώθηση στις εμπορικές επιδόσεις της Citroen.



Αναλυτικά η βαθμολογία έχει ως εξής:

1. Citroen C3 Aircross – 1.423 βαθμοί

2. Opel Grandland – 1.302 βαθμοί

3. VW T-Roc – 1.205 βαθμοί

4. Seat Ibiza – 1.190 βαθμοί

5. Ford Fiesta – 1.182 βαθμοί

6. Honda Civic – 1.138 βαθμοί