Πέντε αστέρια ασφαλείας και 20.000 παραγγελίες για το C3 Aircross

Το νέο Citroen C3 Aircross το οποίο λανσαρίστηκε το Νοέμβριο, έχει ήδη σημειώσει πάνω από 20.000 παραγγελίες στην Ευρώπη. Η επιθετική προϊοντική πολιτική της Citroen, έχει ήδη αποδειχτεί επιτυχημένη, καθώς το νέο Aircross είναι ακόμα στη φάση του λανσαρίσματος σε αρκετές αγορές παγκοσμίως.



Στα αναγνωρισμένα από το σύνολο του Αυτοκινητιστικού Τύπου ανώτερα χαρακτηριστικά του μοντέλου, έρχεται να προστεθεί και η διάκριση από τον ανεξάρτητο οργανισμό Euro NCAP που ασχολείται με την ασφάλεια των καινούργιων αυτοκινήτων. Τα 5 αστέρια με τα οποία επιβραβεύτηκε η ασφάλεια που προσφέρει το νέο C3 Aircross, είναι άλλη μια επιβεβαίωση των πολυάριθμων πλεονεκτημάτων που συμπληρώνουν το νέο SUV της Citroen.



Το νέο Citroen C3 Aircross, το οποίο μπορεί άνετα να φιλοξενήσει έως και πέντε επιβάτες στο αμάξωμα των 4,15 μ. επιβεβαίωσε με τον καλύτερο τρόπο τα ανώτερα ποιοτικά του χαρακτηριστικά.



Η βαθμολογία, του Next Gen. SUV της Citroen είναι η εξής:



Προστασία Ενηλίκων: 32.6 πόντοι/ 85%

Μπροστινή σύγκρουση: 7.8 πόντοι (μέγιστο: 8)

Μπροστινή πρόσκρουση σε τοίχο: 7.7 πόντοι (μέγιστο: 8)

Πλευρική πρόσκρουση: 8 πόντοι (μέγιστο: 8)

Πρόσκρουση σε στύλο: 7.5 πόντοι (μέγιστο: 8)

Επιβάρυνση αυχένα επιβατών: 1.6 πόντοι (μέγιστο: 3)

Προστασία επιβατών: 40,5 πόντοι/ 82%



Ένα αυτοκίνητο το οποίο απευθύνεται σε νεαρά ζευγάρια, νέους γονείς, το νέο C3 Aircross Next Gen. SUV ξεχωρίζει και με την εξαιρετική απόδοσή του σε ότι αφορά στην προστασία των παιδιών.



Προστασία πεζών: 27.0 πόντοι/ 64%

Συστήματα ασφαλείας: 7,2 πόντοι/ 60%



Με τιμή από €14.950, το νέο Citroen C3 Aircross Next Gen. SUV είναι εδώ! Οι υποψήφιοι πελάτες μπορούν να απευθυνθούν σε κάποιο από τα καταστήματα του επίσημου δικτύου της Citroen στην Ελλάδα, προκειμένου να το δουν από κοντά και να το οδηγήσουν.