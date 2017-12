Φαντασμαγορική έναρξη για το Χ Motor Festival των Τρικάλων (video)

Η πρεμιέρα του X Motor Festival των Τρικάλων ήταν θεαματική. Στην πίστα «Meteora Race Park», όπου και διεξάγεται - καθημερινά από την 26η Δεκεμβρίου μέχρι και το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου, βρέθηκαν χιλιάδες θεατών που απόλαυσαν ένα αδιάκοπο 7ωρο show.Οι επαγγελματίες οδηγοί του Motor Festival απ’ όλους τους χώρους της μηχανοκίνησης φρόντισαν με το «καλημέρα» στη διοργάνωση να ανεβάσουν στα… κόκκινα την αδρεναλίνη με τις επιδείξεις της δεξιοτεχνίας τους και να εντυπωσιάσουν μικρούς και μεγάλους, μυημένους και μη στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.Εξάλλου, για πρώτη φορά στην ιστορία του χώρου, συνδυάστηκαν σε μία πίστα η On Road (ασφάλτινη) και η Off Road (χωμάτινη) αρένα και το αποτέλεσμα ήταν από την πρώτη κιόλας ημέρα απλά… φαντασμαγορικό.Ο Άκης Ανδρέου στο παλαιότερο show, τον «Γύρο του θανάτου», φρόντισε κάθε ώρα να… κόβει την ανάσα, ενώ δεν είχαν σταματημό κι όλα τα υπόλοιπα shows απ’ όλα τα είδη της μηχανοκίνησης.Drift, 4Χ4, Trial, Trucks, Motor Bikes by Team Kafrovic κι όχι μόνο στην ασφάλτινη αρένα, «4x4», Dirty Games από τα… τέρατα του MotorFestival , Endurο και Free Style Motocross Show στη χωμάτινη αρένα σε μια πίστα της οποίας η έκταση ξεπερνά τα 700 μέτρα και με θέαμα που άφησε εντυπωσιασμένο ακόμη και τον πιο απαιτητικό θεατή.Ο διοργανωτής του X Motor Festival, Μιχάλης Κοντιζάς, είχε υποσχεθεί ένα «μαγικό» event και μαζί με τους επαγγελματίες οδηγούς του φρόντισε να κάνει πράξη την υπόσχεσή του από την πρώτη κιόλας ημέρα του event, που εκτός των προαναφερθέντων έχει πλαισιωθεί από τις εντυπωσιακές χορογραφίες των χορευτριών του Motor Festival - δεν σταμάτησαν να φωτογραφίζονται με τον κόσμο - τον ράπερ MC Gkioyzman, από Led Shows, Fire Shows και τον μάγο Σανκάρα, ο οποίος τις επόμενες ημέρες του φεστιβάλ υπόσχεται να προσφέρει… απόδραση από τη λογική!Το Χριστουγεννιάτικο X Motor Festival πιο γιορτινό και εντυπωσιακό από ποτέ συνεχίζεται από σήμερα και καθημερινά μέχρι και τις 30 Δεκεμβρίου, από τις 14:00. έως και τις 21:00 στην πίστα «MeteoraRacePark» και εγγυάται για θέαμα που θα μείνει στην… ιστορία!Το πλήρες πρόγραμμα (ανά ώρες) του Χ MotorFestival μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα www.motorfestival.gr.Δείτε το video του show εδώ: