Ρομποτικά οχήματα Easy Ride από την Nissan Η Nissan Motor Co., Ltd. και η DeNA Co., Ltd., παρουσίασαν το εμπορικό σήμα Easy Ride για τη νέα υπηρεσία κινητικότητας με ρομποτικά οχήματα, που αναπτύσσουν από κοινού. Οι εταιρείες ανακοίνωσαν επίσης τα σχέδιά τους για τη δημιουργία ενός πεδίου δοκιμών με συμμετοχή του κοινού.

Γιώργος Σκευοφύλαξ