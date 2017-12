Nέο Ford EcoSport

Δείτε πρώτοι από κοντά το νέο Ford EcoSport στο The Mall Athens. Το νέο Ford EcoSport, το μικρό SUV της Ford, βρίσκεται ήδη στη Χριστουγεννιάτικη αγορά του πιο πολυσύχναστου εμπορικού κέντρου της Αθήνας, λίγες μόνο ημέρες πριν από το επίσημο Πανευρωπαϊκό λανσάρισμά του.Πλήρως αναβαθμισμένο σε όλους τους τομείς και με νέα εντυπωσιακή εμφάνιση, το νέο Ford Ecosport ανοίγει τις πόρτες του και σας καλεί να ανακαλύψετε το σύγχρονο και ποιοτικό εσωτερικό, τους αποδοτικούς κινητήρες και το νέο Έξυπνο Σύστημα Τετρακίνησης AWD.Διαθέσιμο για πρώτη φορά σε σπορ έκδοση, το νέο Ford EcoSport ST-Line σας περιμένει στο περίπτερο της Ford, στο τρίτο όροφο του The Mall Athens, δίπλα στη σπορ έκδοση του νέου Ford Fiesta, Ford Focus και Ford Kuga.Περίπτερο Ford @ The Mall Athens:Ώρες λειτουργίας:Δευτέρα-Παρασκευή:14:30-21:30Σάββατο: 12:00-20:00Κυριακή: 19:00-22:00