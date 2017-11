Tο ουράνιο τόξο της Pirelli χρωματίζει την Formula 1 το 2018

Η Pirelli παρουσίασε τη νέα γκάμα ελαστικών Formula 1 για το 2018 στο Άμπου Ντάμπι. Για τη νέα χρονιά προστίθενται δυο καινούργιες γόμες επιπλέον και δυο ακόμη χρώματα.



Όλη η ανανεωμένη γκάμα διαθέτει καινούργιους σκελετούς, γόμες και παράθυρα θερμοκρασιακής λειτουργίας. Τα κύρια σημεία της γκάμας του 2018 είναι:



Όλες οι γόμες της επόμενης χρονιάς είναι πιο μαλακές από τις αντίστοιχες φετινές, πρόκειται για τα ταχύτερα ελαστικά στην ιστορία της Formula 1.



Η ροζ Hypersoft γόμα και η πορτοκαλί superhard γόμα συμπληρώνουν την γκάμα, ενώ η p zero σκληρή γόμα θα έχει μπλε χρώμα.



Εντελώς νέο για το 2018 είναι ένα ελαστικό πιο μαλακό από την πάρα πολύ μαλακή (ultrasoft) γόμα:

Πρόκειται για μια εξαιρετικά μαλακή γόμα, που ονομάζεται P Zero hypersoft. Η ροζ γόμα είναι το πιο μαλακό ελαστικό Formula 1 που έχει φτιάξει ποτέ η Pirelli. Αυτή η νέα γόμα θα είναι κατάλληλη για διαδρομές όπου απαιτείται το μέγιστο της μηχανικής πρόσφυσης όπως το Μονακό.



Μια ακόμη νέα γόμα θα είναι η πολύ σκληρή που θα διατηρήσει το πορτοκαλί χρώμα ως σύμβολο της σκληρότερης γόμας στη γκάμα μας. Συνολικά θα διατίθενται επτά διαφορετικά σλικ ελαστικά P Zero τα οποία μαζί με τα νέα ενδιάμεσα και βρόχινα ελαστικά Cinturato διευρύνουν τη γκάμα του 2018 σε εννιά ελαστικά Pirelli διαφορετικών χρωμάτων.



Οι σκελετοί και οι γόμες έχουν ανασχεδιαστεί για όλα τα νέα ελαστικά. Η φιλοσοφία της Pirelli είναι: Ανανέωση της γκάμας κάθε χρονιά από το 2011 που η Ιταλική φίρμα επέστρεψε στη F1.



Όλη η νέα οικογένεια των ελαστικών έχει καινούργιες περιοχές θερμοκρασιακής λειτουργίας. Αυτό σε συνδυασμό με τον διευρυμένο αριθμό γομών θα μας επιτρέψει να κάνουμε πιο εξειδικευμένες επιλογές σε κάθε αγώνα του χρόνου. Για την Pirelli και τις ομάδες αυτό σημαίνει μεγαλύτερη ευελιξία και ποικιλία στις επιλογές εναλλακτικών στρατηγικών στον αγώνα.



Το νέο ροζ ελαστικό το οποίο οι ομάδες θα δοκιμάσουν αμέσως μετά τον αγώνα στο Άμπου ονομάστηκε P Zero Pink hypersoft μετά από παγκόσμια ψηφοφορία που διενεργήθηκε μέσω των καναλιών social media της εταιρείας. Κορυφαίες μορφές του αθλήματος ενθάρρυναν τους οπαδούς να διαλέξουν ένα όνομα μετά το GP της Βραζιλίας.



Ο Μάριο Ίζολα, επικεφαλής αγώνων αυτοκινήτου στην Pirelli δήλωσε : «Οι αλλαγές για την επόμενη χρονιά είναι μικρές εν συγκρίσει με αυτές της φετινής όπου τα ελαστικά μεγάλωσαν κατά 25% βάσει κανονισμών. Είμαστε όμως στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε κάποιες σημαντικές καινοτομίες με την πιο μαλακή και την πιο σκληρή γόμα της γκάμας μας: Πλέον υπάρχει εξαιρετικά μαλακή (hypersoft) γόμα.



Οι φετινές μοναδικές περιστάσεις μας βοήθησαν να συνειδητοποιήσουμε ότι κάποιες από τις γόμες ήταν ίσως συντηρητικές: Τα ελαστικά που φτιάξαμε για το 2018 το αναδεικνύουν αυτό. Στόχος μας να έχουμε τουλάχιστον δυο αλλαγές σε κάθε αγώνα. Παραταύτα η θεμελιώδης σχεδιαστική φιλοσοφία δεν άλλαξε για τη νέα χρονιά. Οι οδηγοί μπορούσαν και θα μπορούν να πιέσουν σκληρά από την αρχή ως το τέλος της διάρκειας ζωής ενός ελαστικού. Η νέα γκάμα διαθέτει πιο γρήγορα ελαστικά που θα οδηγήσουν σε ακόμη πιο σκληρή και συναρπαστική μάχη εντός πίστας το 2018».



Όλοι οι οδηγοί θα έχουν την ευκαιρία να οδηγήσουν τα ελαστικά του 2018 σε δυο μέρες δοκιμών εξέλιξης στο Άμπου Ντάμπι αμέσως μετά τον αγώνα. Θα δοκιμάσουν τα νέα ελαστικά στα μονοθέσια του 2018 για πρώτη φορά, στις χειμερινές δοκιμές εξέλιξης που είναι προγραμματισμένες στη Βαρκελώνη από 26/2 – 1/3 και από 6-9/3. Περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά στο πρόγραμμα δοκιμών εξέλιξης της Pirelli για τα ελαστικά του 2019 θα ανακοινωθούν στο ξεκίνημα της νέας σεζόν.